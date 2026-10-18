Ông Cao Thắng - Đông Nhi cùng hai con check in 'hồ matcha' ở Hàng Châu

Vợ chồng Ông Cao Thắng - Đông Nhi đang có chuyến thăm thú Trung Quốc. Một trong những điểm dừng chân của gia đình ca sĩ là Hồ Thanh Sơn, ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, nổi tiếng với khu rừng ngập nước có khung cảnh tựa tranh vẽ.

Mất nhiều tiếng để di chuyển song Đông Nhi tâm đắc với khung cảnh xanh mướt hiện ra trước mắt. Còn Ông Cao Thắng bày tỏ: 'Mê cảm giác lọt giữa lòng thiên nhiên xanh mát thế này'.

Chuyến đi này cũng kỷ niệm dịp giọng ca 'Bối rối' bước sang tuổi 38 (hôm 13/10).

Hồ Thanh Sơn được gọi vui là ‘hồ matcha’ bởi hàng nghìn cây thủy sam, trắc bá mọc giữa mặt hồ phủ bèo xanh, tạo nên sắc nước xanh mướt. Khu rừng ngập nước rộng khoảng 50.000 m², có hơn 10.000 cây cao trung bình khoảng 30 m, du khách có thể đi thuyền len giữa những thân cây hoặc dạo bộ ngắm cảnh.

Khu vực này còn có tuyến đường xanh ven hồ dài khoảng 42 km, phù hợp để đi bộ, đạp xe và khám phá thiên nhiên. Hồ Thanh Sơn đẹp quanh năm, hút du khách đến chụp hình bởi sắc xanh tươi mát vào mùa hè và những tán cây chuyển vàng, đỏ đồng khi thu đông.

Trước khi đến Hàng Châu, cặp sao đưa hai con đến Disney Thượng Hải - công viên giải trí nổi tiếng nhất Trung Quốc. Nơi đây nổi bật với Enchanted Storybook Castle - lâu đài Disney lớn nhất thế giới, cùng nhiều khu chủ đề, trò chơi cảm giác mạnh và các màn diễu hành, trình diễn pháo hoa đặc sắc.

Công viên Disney không chỉ thu hút trẻ nhỏ mà còn là điểm đến được cả người lớn yêu thích, đặc biệt là fan Disney. Giá vé thường dao động từ khoảng 1,5 - 3 triệu đồng tùy loại vé, thời điểm.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng hẹn hò từ 2009. Năm 2015, Ông Cao Thắng dừng ca hát, thành lập công ty giải trí để hỗ trợ bạn gái, đồng thời trở thành quản lý riêng của cô. Tháng 3/2019, họ kỷ niệm 10 năm yêu nhau, sau đó Ông Cao Thắng cầu hôn Đông Nhi ở Mỹ. Đến tháng 11, họ tổ chức đám cưới tại Phú Quốc, quy tụ 500 khách mời.

Họ lần lượt đón hai con gái Winnie và Hannie chào đời vào các năm 2020, 2024. Từ khi sinh em bé thứ hai hồi tháng 8, Đông Nhi gần như dành toàn bộ thời gian cho tổ ấm.