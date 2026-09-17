Loại gia vị phổ thông xuất hiện trong các món chua nhưng 4 nhóm người này cần cân nhắc

Trong nền ẩm thực Việt, mẻ là một loại gia vị quen thuộc, thường được sử dụng trong các món ăn cần độ chua thích hợp. Từ các món canh chua, món lẩu, om, giả cầy, mẻ đều có thể góp mặt trong căn bếp của nhiều gia đình.

Mẻ được tạo ra thông qua quá trình lên men và có vị chua đặc trưng. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), không phải ai cũng nên sử dụng mẻ thường xuyên, đặc biệt là đối với những người có hệ tiêu hoá nhạy cảm.

4 nhóm người bác sĩ khuyến cáo nên thận trọng khi ăn mẻ

Người đang có bệnh hoặc đang bị tổn thương dạ dày không nên ăn mẻ

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, với những người đang bị gặp vấn đề về dạ dày, đặc biệt khi niêm mạc đang bị tổn thương hoặc nhạy cảm, món ăn có vị chua có thể khiến người bệnh cảm thấy khó chịu rõ rệt.

"Nếu sau khi ăn các món có mẻ xuất hiện tình trạng đau rát, cồn cào hoặc khó chịu vùng bụng, người bệnh nên chú ý những phản ứng của cơ thể và cân nhắc hạn chế loại gia vị này vào cơ thể. Tuy nhiên, việc điều chỉnh chế độ ăn dựa trên thể trạng của mỗi người, không nên coi mẻ là nguyên nhân duy nhất gây ra các triệu chứng về dạ dày." - BS Bình chia sẻ.

Mẻ là gia vị xuất hiện trong các món ăn đặc biệt như món om, giả cầy, canh chua,... (Ảnh minh hoạ)

Người đang tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hoá không nên ăn mẻ

Trong khi bị tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hoá, nhiều người có thể cảm thấy khó chịu hơn bình thường khi sử dụng những món ăn lên men. Khi hệ tiêu hoá nhạy cảm, khả năng dung nạp thức ăn của mỗi người cũng khác nhau. Vì vậy, có thể tạm thời hạn chế những món có chứa mẻ cho đến khi cảm thấy tình trạng tiêu hoá đã ổn định trở lại,

Thay vào đó, người bệnh nên bổ sung những món ăn phù hợp với khả năng dung nạp của cơ thể. Đồng thời, việc bổ sung đủ nước khi bị tiêu chảy là điều rất quan trọng để sức khoẻ có thể phục hồi nhanh chóng.

Phụ nữ sau sinh có hệ tiêu hoá nhạy cảm nên hạn chế mẻ

Tuỳ từng thể trạng của mỗi chị em phụ nữ, sau khi sinh con, mỗi chị em lại có một thể trạng sức khoẻ khác nhau. Có những người hoàn toàn có thể ăn uống bình thường, trong khi những người khác lại gặp phải tình trạng đầy bụng, khó chịu hoặc bị đau bụng sau khi sử dụng một số các loại thực phẩm.

Nếu nhận thấy các món mẻ gây cảm giác khó chịu cho chị em phụ nữ sau sinh, chị em nên hạn chế ngay những món có chứa loại gia vị này, ưu tiên những món dễ tiêu, phù hợp với cơ thể. Điều này không đồng nghĩa với việc phải kiêng tuyệt đối nếu cơ thể dung nạp tốt, nhưng nên chú ý phản ứng của cơ thể sau khi ăn để lựa chọn những thực phẩm phù hợp.

Người có cơ địa nhạy cảm với thực phẩm lên men

Theo Bs Bình, một vấn đề quan trọng khi sử dụng mẻ không chỉ nằm ở người ăn có phù hợp hay không mà chất lượng mẻ cũng cần được chú trọng. "Mọi người không nên sử dụng mẻ nếu thấy có dấu hiệu bị ròi, bị mốc, có màu sắc hoặc mùi lạ, không nên vì thấy tiếc mà cố sử dụng khi mẻ đã có vấn đề" - Bs Bình khuyến cáo.

Không phải tất cả những đồ lên men đều có hại

Mẻ là loại gia vị dùng để chế biến ra nhiều món ăn ngon, làm tăng hương vị cho các món ăn trong nền ẩm thực Việt. Chính vì vậy, việc sử dụng mẻ đảm bảo chất lượng và cơ thể phù hợp để dung nạp thì điều này không đáng lo ngại. Việc sử dụng loại gia vị này cũng không đồng nghĩa với việc chúng sẽ gây hại tới tất cả mọi người.

Một điều đáng lưu ý đó là tình trạng sức khoẻ của đối tượng sử dụng có phù hợp hay không, khả năng dung nạp và chất lượng thực tế của mẻ. Đối với những người có bệnh hoặc triệu chứng ở đường tiêu hoá cần đặc biệt chú ý những thực phẩm khiến bản thân khó chịu và điều chỉnh khẩu phần ăn sao cho phù hợp.

Đặc biệt, khi mẻ có dấu hiệu mốc, hư hỏng hoặc biến đổi bất thường, cần bỏ đi thay vì cố sử dụng. Với thực phẩm lên men, an toàn vệ sinh và chất lượng sản phẩm luôn cần được đặt lên hàng đầu.