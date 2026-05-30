Lịch trình ba ngày tránh đông đúc dịp lễ hội pháo hoa Đà Nẵng

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) diễn ra từ 30/5-11/7, dự kiến thu hút hàng triệu lượt khách, có thể khiến khu vực trung tâm thành phố và bãi biển Mỹ Khê, Non Nước đông đúc dịp cuối tuần.

Dưới đây là gợi ý lịch trình từ chị Như Anh, 42 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố biển, cùng các thành viên Diễn đàn Du lịch Đà Nẵng, giúp du khách có trải nghiệm thư thái hơn.

Ngày 1: Đón bình minh ở bãi làng chài, khám phá chợ dân sinh

Buổi sáng: Tắm biển ở bãi Mân Thái

Cách trung tâm thành phố khoảng 8 km, bãi Mân Thái (phường Sơn Trà) vẫn giữ được nét hoang sơ, không đông như Mỹ Khê hay Non Nước.

Sáng sớm, du khách có thể trải nghiệm không khí nhộn nhịp khi thuyền thúng cập bờ, ngư dân gỡ lưới hay họp chợ hải sản ngay trên bờ cát. Vài năm gần đây, khu vực này có thêm dịch vụ chèo SUP, kayak cho khách yêu thích vận động, nằm ở khu vực riêng.

Nhật Tâm, sống tại Quảng Nam cũ, lần đầu trải nghiệm chèo SUP sau khi xem các video trên mạng xã hội. Tâm cho biết không khí trên biển nhộn nhịp như lễ hội, sóng hơi mạnh khiến việc chèo ván mất sức. Ảnh: Giang Huy

Buổi chiều: Ăn vặt tại chợ Cồn

Nếu chợ Hàn nằm bên bờ sông Hàn phù hợp để mua quà lưu niệm, chợ Cồn lại mang đậm tính bản địa với hàng hóa đa dạng, giá cả bình dân và không có tình trạng chèo kéo.

Khu ẩm thực của chợ là điểm đến yêu thích của người dân thành phố với các món ăn có giá từ 15.000 đồng như bún mắm, mì Quảng, bún thịt nướng, bánh tráng cuốn thịt heo hay các loại chè.

"Đồ ăn ở đây ngon, rẻ và đa dạng hơn chợ Hàn. Nhiều bạn bè của tôi sau khi được giới thiệu đều chỉ muốn quay lại chợ Cồn", chị Như Anh nói.

Mỗi phần bánh thập cẩm gồm bánh bèo, bánh ướt, bánh ít, bánh bột lọc và bánh căn có giá 35.000 đồng, được đánh giá là đủ no cho các nữ du khách. Ảnh: Giang Huy

Ngày 2: Khám phá 'lá phổi xanh' Sơn Trà, ăn hải sản địa phương

Buổi sáng và chiều: Thăm bán đảo Sơn Trà

Sơn Trà nổi tiếng với rừng nguyên sinh, đường ven biển đẹp, thích hợp để di chuyển bằng xe máy hoặc ôtô.

Du khách có thể chiêm bái chùa Linh Ứng, nơi có tượng Quan Âm cao 67 m hướng ra biển để ngắm toàn cảnh thành phố, biển Mỹ Khê và vịnh Đà Nẵng. Với những người thích trải nghiệm chạy xe địa hình, đỉnh Bàn Cờ là điểm đến phù hợp để săn mây và ngắm thành phố từ trên cao. Cung đường này có nhiều quán cà phê tầm nhìn hướng biển để dừng chân nghỉ ngơi.

Buổi tối: Thưởng thức hải sản bản địa

Thay vì các nhà hàng dọc biển Mỹ Khê, du khách có thể thử hải sản sốt bơ tỏi tại quán Châu Sơn (đường Nại Tú, phường Sơn Trà) - địa chỉ quen thuộc của người địa phương.

"Hải sản ở đây tươi sống, nổi bật là bề bề, tôm sú, cua, ngao hoa... Điểm nhấn là phần sốt bơ tỏi ăn kèm bánh mì. Do quán đông nên lên đồ hơi chậm, thực khách nên nhâm nhi và kiên nhẫn đợi một chút", chị Như Anh nói.

Quán đóng cửa vào ngày rằm và mùng một âm lịch hằng tháng. Ngoài ra, quán hải sản Bà Rô (phố Lý Tử Tấn) cũng là gợi ý thay thế phù hợp.

Đường đi Sơn Trà. Ảnh: Xuân Hậu

Ngày 3

Buổi sáng: Ăn bún chả cá Michelin, uống cà phê ở trung tâm

Du khách có thể bắt đầu ngày mới như một người Đà Nẵng với tô bún chả cá tại quán Nguyễn Chí Thanh - địa chỉ từng được vinh danh tại hạng mục Michelin Bib Gourmand. Sau đó, ghé quán cà phê Long, một thương hiệu có tuổi đời hàng chục năm. Các quán này tuy không gian nhỏ, bài trí đơn giản nhưng chất lượng đồ ăn thức uống ổn định qua nhiều năm.

Quán bún chả cá Michelin Bib Gourmand ở Đà Nẵng. Ảnh: Tâm Anh

Buổi chiều: Ghé thăm phố cổ Hội An

Từ trung tâm Đà Nẵng, du khách di chuyển khoảng 30 km về phía nam để đến phố cổ Hội An. Vào mùa cao điểm DIFF, các đêm cuối tuần tại Đà Nẵng rất đông đúc, vì vậy một chuyến đi giữa tuần đến Hội An vào ban ngày là giải pháp thư giãn hợp lý.

Hội An buổi sáng hoặc đầu giờ chiều trong tuần có không gian yên tĩnh, nhịp sống chậm. Du khách có thể thong thả dạo quanh các con phố nhỏ, ghé quán cà phê cổ, thử đặc sản cao lầu, cơm gà hay bánh mì.