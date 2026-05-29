Khám phá những trận đồ hóa thạch ở 'Công viên kỷ Jura' Đà Nẵng

Dưới tác động của dòng chảy và nước mưa, các khối đá phiến bị thay đổi hình dạng và có nhiều hình thù khác nhau rất kỳ lạ.

Danh thắng Hang Dơi (xã Tiên An, huyện Tiên Phước cũ), nay thuộc xã Thạnh Bình (thành phố Đà Nẵng) được UBND tỉnh Quảng Nam (trước sáp nhập) xếp hạng di tích cấp tỉnh, đánh dấu mốc quan trọng trong việc bảo vệ di tích này.

Danh thắng Hang Dơi được các nhà địa chất học đánh giá cao về giá trị tự nhiên, văn hóa và lịch sử, được ví như công viên kỷ Jura với những trận đồ hóa thạch.

Hình thành từ hàng triệu năm về trước và còn nguyên vẹn đến ngày nay, hang Dơi giấu trong mình bao bí ẩn của tạo hóa và vẻ đẹp của hang động nguyên sơ. Điểm đặc biệt của hang Dơi có lẽ là các tảng đá lớn hình thù kỳ lạ trải dọc theo đường đi, vươn cao che khuất tầm nhìn.

Quần thể đá của hang Dơi được chia thành hai phần, phần hang cao và hang thấp. Hang thấp nổi bật với các vách cao hơn 10m và mở rộng dần khi đi vào trong với đoạn rộng nhất hơn 20m. Những tảng đá dựng đứng, rêu, dây leo giăng khắp nơi. Hai bên vách hang, nước ngầm rỉ thành khe nhỏ thấm qua lớp đất ẩm dưới chân.

Càng đi sâu vào hang không khí càng lạnh nhưng lại kích thích trí tò mò của mọi người. Hai bên vách đá hang Dơi, gió, nước và thời gian hàng triệu năm bào mòn, tạo nên những đường vân hình kỷ hà kỳ lạ và quyến rũ.

Cách quốc lộ 1A 35km về hướng Tây, Hang Dơi nằm gọn trong thung lũng nhỏ của núi Hang Dơi, hệ thống hang động rộng khoảng 2ha với tuyệt tác của tạo hóa bằng những tác phẩm từ đá.

Theo các nghiên cứu, Hang Dơi là một hang đá cổ được kiến tạo từ 530 đến 158 triệu năm, một trong những hệ tầng đá cổ nhất ở Quảng Nam trước đây, nay là TP Đà Nẵng. Các đá thuộc hệ tầng Khâm Đức và Núi Vú là đá biến chất lộ trên diện rộng ở danh thắng Hang Dơi thể hiện rõ qua màu sắc, cấu tạo phân phiến, vi uốn nếp, cấu tạo khúc dồi, mặt trượt, các phá hủy trẻ và đặc trưng mặt phân phiến với góc dốc thoải…

Những tảng đá lớn dựng đứng, trải dọc khắp lối đi che khuất cả ánh nắng mặt trời và tầm nhìn hai bên. Càng đi vào trong hang không khí càng trong lành và dễ chịu hơn nhờ mạch nước ngầm hàng trăm năm nhỏ giọt xuống đất mang đến hơi ẩm tươi mát.

Danh thắng Hang Dơi đã được quy hoạch điểm đến và là một trong những địa điểm nổi trội có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái của địa phương. Đường vào danh thắng Hang Dơi đã được mở rộng, rất thuận lợi cho phát triển du lịch, dịch vụ.