Kèn hồng bất ngờ bung nở rực rỡ trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM

Mùa hoa muộn không chỉ nhuộm hồng phố thị mà còn gửi chút duyên thầm, níu chân lữ khách giữa dòng người ngược xuôi.

Xen kẽ hàng cây kèn hồng rực rỡ, sắc trắng tinh khôi hiếm hoi đồng loạt bung nở kiêu sa, phủ kín vòm cây.

Nơi phố thị vốn dĩ nhộn nhịp bỗng như chợt chậm lại một chút giữa những ngày hè oi ả nhưng cũng đầy thơ mộng.

Loài hoa ấy dường như mang trong mình cá tính khá lạ. Càng nắng gắt, càng khô hanh, hoa lại càng rực rỡ. Nhớ những năm trước, người dân thành phố thường quen với hình ảnh kèn hồng nở vào khoảng thời gian chuyển giao từ cuối đông sang đầu xuân, trước Tết âm lịch, khi tiết trời vừa thoát khỏi những cơn se lạnh để bước vào mùa nắng nhẹ.

Thế nhưng năm nay, trong một mùa nắng gay gắt và kéo dài hơn thường lệ, cây lại tiếp tục cho ra những đợt hoa mới.

Đặc biệt, đây đã là lần nở thứ tư và cũng là đợt nở được nhiều người nhận xét là dày, đồng đều và rực rỡ hơn những lần trước đó.

Trên nhiều tuyến đường như Hàm Nghi, Điện Biên Phủ, Trần Bạch Đằng hay một số đoạn nội đô khác, từng tán cây phủ kín sắc hồng như những cụm mây lơ lửng giữa nền trời xanh.

Hoa nở dày đến mức đôi khi khó nhận ra những chiếc lá xanh phía sau. Gió nhẹ thoảng qua, những cánh hoa rơi lả tả xuống mặt đường, tạo thành lớp thảm mỏng dịu dàng như cảnh trong tranh.

Người ta tìm đến không chỉ để chụp ảnh, mà còn để tìm cho mình khoảng bình yên giữa nhịp sống hối hả của đô thị hơn chục triệu dân.

Từ sáng sớm đến cuối chiều, dưới những vòm hoa đang vào độ đẹp nhất, nhiều người dừng xe bên đường, ngước nhìn rồi mỉm cười. Có người tranh thủ vài phút trước giờ làm, có người đưa gia đình đến dạo chơi cuối tuần, cũng có những nhóm bạn trẻ chuẩn bị máy ảnh, váy áo để thực hiện bộ ảnh lưu niệm.

Dù trời nắng gay gắt, Hoàng My và Thạch Thảo vẫn tranh thủ tạo dáng, chụp lại những bức ảnh thật cute bên hàng kèn hồng đang khoe sắc.

Bạn Hoàng My, quê ở Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, hào hứng tạo dáng bên hàng kèn hồng đang nở rộ trên đường Hàm Nghi. Giữa sắc hoa dịu dàng, My liên tục thay đổi góc chụp và không giấu được sự thích thú.

“Em xem trên mạng xã hội và các trang báo thấy hoa ở Sài Gòn đẹp quá nên tò mò lắm. Nhân dịp vào TP.HCM chơi với bạn, tụi em rủ nhau ra đây chụp vài tấm làm kỷ niệm chuyến đi. Ngoài đời đẹp hơn em tưởng tượng nhiều, nhìn cả con đường phủ màu hồng rất dễ thương”, My chia sẻ.

Có những người ban đầu chỉ ngang qua rồi sau đó quay xe trở lại, bởi khó bỏ lỡ khung cảnh hiếm gặp giữa những ngày hè.

Cũng giống như My, nhiều du khách khi tình cờ bắt gặp mùa hoa muộn này đều dành thêm chút thời gian để dừng chân chụp vài tấm ảnh lưu niệm.

Ông Huỳnh Văn Lý, ngụ tại Khánh Hội, cho biết mỗi sáng ông thường đi bộ tập thể dục qua khu vực có hàng kèn hồng. Những ngày gần đây, dù lịch tập vẫn như cũ nhưng quãng đường dường như dài hơn vì cứ đi được một đoạn lại phải đứng lại ngắm hoa.

“Tôi sống và làm việc ở TP.HCM nhiều năm nhưng lần này thấy hoa nở rất đẹp. Đi tập thể dục ngang qua, nhìn cả hàng cây sáng bừng lên dưới nắng sớm nên tự nhiên thấy vui. Nhiều hôm tôi còn lấy điện thoại ra chụp vài tấm gửi cho bạn bè”, ông cười nói.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều năm qua, cứ mỗi mùa hoa kèn hồng trở lại, mạng xã hội lại tràn ngập những bức ảnh đầy chất thơ.

Trong dòng người đang say sưa ngắm nhìn sắc hồng ấy còn có anh Kenji Yamamoto, du khách đến từ Nhật Bản. Anh đứng khá lâu dưới tán cây lớn, thỉnh thoảng đưa máy ảnh lên ghi lại từng góc phố.

“Tôi thật sự ngạc nhiên, ở Nhật Bản chúng tôi có mùa hoa anh đào rất nổi tiếng, nhưng ở đây tôi tình cờ gặp khung cảnh đẹp không kém. Điều đặc biệt là tôi được ngắm hoa giữa không khí nắng ấm của phương Nam. Cảm giác rất khác, rất thú vị”, anh chia sẻ.

Kèn hồng vốn có nguồn gốc từ khu vực châu Mỹ nhiệt đới, sau này được trồng ở nhiều nơi tại Việt Nam để tạo cảnh quan đô thị.

Hoa thường nở thành chùm, màu hồng nhạt pha trắng, hình dáng giống những chiếc chuông nhỏ nên nhiều người còn gọi hồng chuông.

Khi vào mùa, cây thường rụng gần hết lá để dành chỗ cho những cụm hoa phủ kín cành, tạo nên hiệu ứng thị giác đặc biệt.

Có lẽ vì thế mà mỗi mùa hoa đi qua đều để lại cho lòng người ngắm nhìn một chút cảm giác xao xuyến và bồi hồi.

Bởi vì hoa không nở quá lâu, chỉ rộ lên vài tuần sau khi đạt độ rực rỡ nhất, những cánh hoa sẽ dần theo gió cuốn bay đi mất.

Thế nhưng vẻ đẹp của hoa cũng giống như những khoảnh khắc dịu dàng giữa phố, tuy ngắn nhưng đủ để người ta thương nhớ.

Giữa dòng xe vẫn ngược xuôi, giữa những tòa nhà vẫn vươn cao trong nắng tháng Năm, nhành kèn hồng nở muộn, lung linh khoe sắc gọi mời và như muốn nhắc nhớ rằng Sài Gòn - TP.HCM không chỉ có nhịp sống sôi động, mà còn có những khoảng trời rất thơ đang âm thầm nở rộ.