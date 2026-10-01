Kinh nghiệm đi Trung Quốc theo diện miễn visa quá cảnh

Ngày 20/8, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Trung Quốc áp dụng chính sách miễn thị thực quá cảnh với công dân Việt Nam tại 65 cửa khẩu, cho phép lưu trú tối đa 240 giờ. Điều kiện là du khách có hộ chiếu hợp lệ, vé rời Trung Quốc đi nước thứ ba trong vòng 10 ngày kể từ khi nhập cảnh, có thể đặt các chặng bay riêng lẻ của nhiều hãng miễn chứng minh được lịch trình tiếp nối hợp lệ.

Giữa tháng 9, Bảo Trâm, 27 tuổi, thực hiện hành trình Hà Nội - Quảng Châu - Campuchia - Hà Nội theo chính sách mới. Dưới đây là chia sẻ kinh nghiệm của nữ du khách về chuyến đi lần này.

Bảo Trâm chụp ảnh tại Quảng Châu trong chuyến du lịch Trung Quốc. Ảnh: NVCC

Chuẩn bị trước chuyến đi

Trâm mua vé riêng từng chặng: Hà Nội - Quảng Châu (bay Vietjet Air ngày 17/9), Quảng Châu - Siem Reap (Air Cambodia ngày 23/9) và Siem Reap - Hà Nội (Vietnam Airlines ngày 27/9). Cô chọn bay Quảng Châu và Siem Reap vì vừa đi du lịch vừa kết hợp làm việc.

Ngoài hộ chiếu, cô cũng chuẩn bị thêm thông tin đặt phòng, lịch trình từng ngày và thông tin các điểm tham quan rồi dịch sẵn sang tiếng Trung để có thể xuất trình ngay khi được yêu cầu.

Theo Trâm, việc chuẩn bị đầy đủ không đồng nghĩa chắc chắn được nhập cảnh nhưng giúp hành khách chủ động hơn khi làm thủ tục.

Gợi ý lịch trình tham quan Quảng Châu

Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, là một trong những trung tâm thương mại lớn của cả nước, nổi tiếng với các điểm đến như tháp Quảng Châu, công viên Việt Tú, Trần Gia Từ, khu vui chơi Chimelong (Trường Long) và phố đi bộ Bắc Kinh Lộ.

Thành phố cũng là điểm đến phù hợp với những người quan tâm ẩm thực Quảng Đông, với các món như dimsum, mì hoành thánh, vịt quay.

Ngoài ra, du khách có thể ghé thăm thành phố Thâm Quyến cách đó hơn 100 km.

Nhiều điểm tham quan nổi tiếng yêu cầu đặt vé online hoặc phải xuất trình hộ chiếu bản gốc. Du khách cần kiểm tra quy định từng nơi và đặt vé trước đối với các điểm bắt buộc, đồng thời đưa thông tin vào lịch trình để tránh bị động.

Trâm thưởng thức trà sữa tại Quảng Châu. Ảnh: NVCC

Quá trình nhập cảnh

Sau khi hạ cánh tại Quảng Châu, Trâm được đưa sang khu vực riêng để phỏng vấn. Nhân viên xuất nhập cảnh hỏi về mục đích chuyến đi, người đi cùng, nơi lưu trú, lịch trình, thời điểm rời Trung Quốc và công việc tại Việt Nam.

"Người đi cùng bạn có visa không? Tại sao họ xin visa còn bạn thì không?", Trâm kể lại một câu hỏi của nhân viên xuất nhập cảnh.

Ba người bạn của Trâm đều có visa Trung Quốc. Cô giải thích do sát ngày mới quyết định đi nên không kịp xin thị thực và chọn áp dụng chính sách mới.

Về công việc, nhân viên xuất nhập cảnh hỏi cô còn kinh doanh cửa hàng kính áp tròng hay không - thông tin cô từng khai báo khi nhập cảnh Trung Quốc vào tháng 3.

Phần hỏi đáp kéo dài 10-15 phút. Nhân viên còn yêu cầu kiểm tra thông tin công việc trên điện thoại của Trâm để đối chiếu với nội dung từng khai báo. Sau đó, cô được phép nhập cảnh. Ba người đi cùng không bị phỏng vấn.

Lưu ý khi áp dụng chính sách mới

Khai báo trung thực, đúng mục đích chuyến đi, bảo đảm thông tin trên tờ khai, vé máy bay, đặt phòng và lịch trình thống nhất.

Tổng chi phí chuyến đi của Trâm khoảng 40 triệu đồng, trong đó vé máy bay 14 triệu đồng, giá tương đương nếu đi tour.

Hình thức này giúp giảm bước chuẩn bị hồ sơ xin visa và chi phí liên quan. Hiện tổng chi phí làm visa du lịch nhập cảnh một lần giá gần 2 triệu đồng, thời gian đợi cấp visa 7-10 ngày. Chính sách mới phù hợp với những người đã có kế hoạch đến một nước thứ ba và muốn kết hợp ghé Trung Quốc.