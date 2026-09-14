Giá tour Nhật tăng, mùa vàng Trung Quốc 'lên ngôi' với khách Việt

Tính đến đầu tháng 9, tour du lịch ngắm lá vàng, lá đỏ (tháng 10-11) tại các thị trường Đông Bắc Á truyền thống, đặc biệt Nhật Bản, được ghi nhận bán chậm hơn cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá từ nhiều đơn vị lữ hành, tốc độ lấp chỗ các tour mùa thu năm nay hiện mới đạt trung bình khoảng 20-30% kế hoạch, giảm đáng kể so với mức 40-50% cùng kỳ năm ngoái.

Ông Hoàng Nghĩa Đạt, Giám đốc điều hành MayTrip, cho biết Nhật Bản chịu ảnh hưởng nặng nhất khi giá tour tăng 10-15% so với cùng kỳ do biến động giá vé máy bay, phí visa. Ví dụ, một tour chính vụ lá đỏ ở Nhật Bản năm trước giá 34-36 triệu đồng, năm nay tăng lên 40-42 triệu đồng.

Phó tổng giám đốc Phạm Anh Vũ của Du Lịch Việt cũng cho biết Nhật Bản đang là thị trường "khó bán nhất mùa lá" của họ khi hiện đạt 40-50% so với cùng kỳ. Các tour truyền thống như Tokyo - Kyoto - Osaka - Núi Phú Sĩ hay tuyến mới như làng cổ Shirakawago, Shiga không hút khách như kỳ vọng.

So với tour Nhật Bản, tour Trung Quốc và Hàn Quốc đang được đa số khách lẻ chọn vì chi phí có thể thấp hơn 50%. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Vietluxtour, cho biết thị trường Trung Quốc, đặc biệt tuyến Cửu Trại Câu, Lệ Giang tăng trưởng ấn tượng, chiếm 35% tổng khách Đông Bắc Á của công ty.

Du khách Việt chụp hình ở Kyoto mùa lá vàng. Ảnh: Nguyễn Minh Vương

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing BestPrice, đánh giá Trung Quốc là thị trường có tốc độ tăng trưởng tốt nhất mùa thu năm nay nhờ giá tour cạnh tranh (dao động 15-23 triệu đồng/khách), đường bay thuận tiện và sản phẩm ngắm cảnh phong phú.

Sự biến động về giá và tâm lý tài chính thắt chặt cuối năm làm thay đổi thói quen đặt tour. Các năm trước, du khách thường chủ động chốt chỗ trước 1,5 đến 2 tháng, mùa thu 2026 ghi nhận xu hướng đặt tour cận ngày tăng. Khách hàng hiện quyết định xuống tiền trong khoảng 20 đến 30 ngày trước khởi hành.

Lý giải về điều này, đại diện MayTrip cho rằng nguồn cung tour trên thị trường từ đầu năm đến nay "dồi dào". Các đơn vị lữ hành lại thường xuyên tung khuyến mãi phút chót khiến nhiều khách có tâm lý chờ giá tốt.

Dù thị trường chung trầm lắng ở phân khúc khách lẻ, đại diện Vietluxtour và MayTrip cho biết số lượng nhóm khách đoàn doanh nghiệp (MICE) và các gia đình có thu nhập cao tăng từ 12% đến 20%. Tệp khách này ít bị ảnh hưởng bởi biến động giá và có xu hướng khắt khe hơn về chất lượng dịch vụ.

Để ứng phó với áp lực chi phí và sự thay đổi hành vi của du khách, các công ty lữ hành tìm cách thay đổi sản phẩm. Các dòng tour chuyên biệt như "no-shopping" tại Trung Quốc, nghỉ dưỡng ryokan và tắm onsen riêng tư tại Nhật Bản hoặc giới hạn lượt khách tham quan tại các khu sinh thái Hàn Quốc cũng được đưa ra để nâng cao trải nghiệm cho khách.

Mùa thu ở Vạn Lý Trường Thành. Ảnh: Unsplash

Trở thành "mùa vàng" của du lịch Việt từ giai đoạn 2017-2019 nhờ sự bùng nổ của mạng xã hội và các đường bay thẳng, tour lá đỏ Đông Bắc Á đến nay vẫn duy trì sức hút riêng.

"Khoảnh khắc thu phân ở Đông Bắc Á diễn ra thời gian ngắn, mang tính thời vụ cao nên khó thay thế hoàn toàn", bà Thu nói. Sự điều chỉnh giá của thị trường đóng vai trò như một "bộ lọc" tự nhiên, buộc các doanh nghiệp phải nâng cao tính cá nhân hóa và chất lượng trải nghiệm để tương xứng với ngân sách du khách bỏ ra.