Vẻ đẹp của nhà thờ đổ Hải Lý 99 năm tuổi

Nhà thờ đổ Hải Lý nằm trong quần thể gồm nhiều nhà thờ lớn nhỏ ở xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình. Ngôi thánh đường cổ có tên Nhà thờ Trái Tim Chúa, được xây dựng lần đầu năm 1877. Năm 1917, nhà thờ được xây dựng lại tại vị trí hiện nay và hoàn thành năm 1927.

Tuy nhiên, theo thời gian, nước biển dần dần xâm lấn đất liền làm ảnh hưởng lớn đến các công trình. Giáo dân trong vùng đã 3 lần chuyển nhà thờ vào đất liền để tránh sự "xâm chiến" của biển. Công trình bị bỏ hoang từ năm 1996. Ảnh: Hoàng Dưỡng

Nhà thờ do một kiến trúc sư người Pháp thiết kế theo phong cách Gothic, được xây bằng gạch đỏ trong khuôn viên 9.300 m2. Tháp chuông cao 27 m, nổi bật với hệ thống cửa vòm và hoa văn trang trí mang phong cách châu Âu.

Công trình 99 năm tuổi này nằm trên bãi biển, phía ngoài tuyến đê hiện nay với phần còn lại của nhà thờ và tháp chuông đứng sát mép sóng. Ảnh: Huy Trần

Mặt trước của tháp chuông nhà thờ. Trên đỉnh tháp chuông là vòm thánh giá cao 15 m. Ảnh: Huy Trần

Bên trong nhà thờ, người dân tận dụng không gian để chứa ngư cụ. Những mảng tường gạch bị bào mòn, loang lổ do thời gian và tác động của sóng biển, nhiều vị trí xuống cấp, có nguy cơ đổ sập. Ảnh: Huy Trần

Tháng 9, nhà thờ đổ Hải Lý với tháp chuông đứng sát mép sóng được UBND tỉnh Ninh Bình công nhận Điểm du lịch Khu chứng tích biến đổi khí hậu. UBND xã Hải Tiến được giao quản lý, khai thác và phát triển điểm đến theo quy định. Hiện du khách có thể tham quan khu vực bên ngoài, không vào bên trong công trình để đảm bảo an toàn. Ảnh: Lê Hoàng

Nhà thờ đổ Hải Lý được nhiều nhiếp ảnh gia lựa chọn làm điểm sáng tác mỗi khi đến Nam Định, đặc biệt vào bình minh và hoàng hôn. Những mảng tường cũ giữa biển tạo nên khung cảnh hoang sơ. Khu vực quanh nhà thờ là làng chài, chưa có dịch vụ lưu trú. Một số khách chọn ở nhờ tại các lán, chòi tạm của người dân thu mua hải sản để dậy sớm ngắm bình minh, xem kéo lưới và tìm hiểu cuộc sống làng biển. Ảnh: Huy Trần, Hoàng Dưỡng

Từ Hà Nội, du khách đi theo quốc lộ 1A, sau đó rẽ vào quốc lộ 21 hướng về Nam Định, qua cầu Đò Quan và tiếp tục theo hướng xã Hải Tiến.

Du khách có thể kết hợp tham quan nhà thờ đổ Hải Lý với nhà thờ Phú Nhai, nhà thờ Bùi Chu và biển Hải Tiến. Hành trình cũng có thể gồm ghé thăm các làng chài ven biển Hải Hậu để tìm hiểu đời sống ngư dân, thưởng thức hải sản địa phương và trải nghiệm không khí vùng biển. Ảnh: Dũng Trần