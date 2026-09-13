Dạo bước phố cổ Aksu ở Tân Cương, Trung Quốc

Phố cổ Aksu trước đây là làng Yiganqi thuộc thành phố Aksu, Tân Cương, Trung Quốc. Ban đầu, do chỉ dựa vào trồng trọt, chế biến và buôn bán quả óc chó, nơi đây chỉ là một ngôi làng nhỏ, đời sống khó khăn. Sau khi phát triển du lịch nông thôn, dân làng dần có việc làm và thu nhập ổn định hơn.

Với tổng vốn đầu tư 102 triệu nhân dân tệ (khoảng 15 triệu USD), chính quyền địa phương đã khởi động một dự án cải tạo toàn diện vào năm 2019, biến khu dân cư truyền thống thành một khu phức hợp du lịch, văn hóa. Hiện nay, nơi đây có 99 nhà nghỉ homestay, trong đó đa số được cải tạo từ nhà dân.

Tiết mục biểu diễn truyền thống của người Duy Ngô Nhĩ ngay khu vực ăn uống tại phố cổ Aksu

Quang cảnh khu ẩm thực chợ đêm phố cổ Aksu vào mùa cao điểm du lịch. Vào mùa cao điểm, lượng khách trung bình mỗi ngày đạt 15.000 lượt người, tạo việc làm ổn định cho 360 người, thu nhập trung bình hàng tháng khoảng 2.500 nhân dân tệ (khoảng 10 triệu đồng).

Không chỉ phát triển homestay mang phong cách dân tộc Duy Ngô Nhĩ, những năm gần đây, chợ đêm phố cổ Aksu còn tập trung vào việc nâng cấp mô hình kinh doanh đơn điệu truyền thống của chợ đêm, tích hợp sâu rộng các mô hình kinh doanh đa dạng như ẩm thực đặc sản, biểu diễn dân gian và các hoạt động giải trí.

Cách làm này đã khiến khu phố trở nên sôi động hơn, tiêu dùng mạnh mẽ hơn và du lịch văn hóa năng động hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm và tăng thu nhập cho người dân.

Bộ ấm chén điêu khắc truyền thống được bày bán ở phố cổ Aksu

Các món ăn đặc trưng ở Tân Cương bày bán tại chợ đêm phố cổ Aksu

Biểu diễn âm nhạc truyền thống kết hợp với kinh doanh ẩm thực và mời thực khách cùng nhảy múa là nét đặc trưng của chợ đêm phố cổ Aksu.

Các buổi biểu diễn tại phố cổ Aksu thường phục vụ đến 23h30 đêm. Vừa ăn uống, vừa hát múa là quang cảnh thường thấy ở các chợ đêm của Tân Cương, Trung Quốc.