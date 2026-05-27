Chiêm ngưỡng quần thể tượng Phật khổng lồ độc nhất vô nhị tại ngôi chùa Khmer ở An Giang

Giữa không gian đồng quê lộng gió, những công trình kiến trúc Phật giáo đồ sộ tại đây như một nét chấm phá uy nghi, góp phần gìn giữ và tôn vinh bản sắc văn hóa độc đáo của mảnh đất An Giang.

Toàn cảnh chùa Serey Meang Kol Sa Kor (chùa Vĩnh Thành) nằm yên bình, nổi bật giữa khuôn viên xanh mát và cánh đồng bát ngát tại vùng quê An Châu (Châu Thành, An Giang).

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền cao 27m uy nghi giữa không gian rộng mở, với gương mặt từ bi hướng về vùng đồng bằng trù phú.

Cận cảnh nét chạm khắc tinh xảo và thần thái an nhiên trên gương mặt tượng Phật ngồi 27m.

Trong khuôn viên chùa Serey Meang Kol Sa Kor (chùa Vĩnh Thành) còn có tượng Phật nằm với chiều dài 25m, mang dáng vẻ an nhiên tự tại, gợi cảm giác thanh thản, giải thoát cho bất kỳ ai bước chân đến cửa thiền.

Cận cảnh tượng Phật nằm với chiều dài 25m trong khuôn viên chùa Serey Meang Kol Sa Kor.

Tượng Phật đứng cao 10m vươn mình giữa trời cao, biểu trưng cho trí tuệ và sự giác ngộ luôn hiện hữu trong đời sống con người.

Không gian đang thi công tượng Phật nhập Niết bàn dài 108m – công trình quy mô lớn hứa hẹn sẽ là điểm nhấn kiến trúc, du lịch tâm linh đặc sắc bậc nhất của tỉnh trong tương lai.

Những mái chùa cong vút, rực rỡ sắc màu đan xen cùng hệ thống phù điêu tinh xảo – đặc trưng không thể trộn lẫn của kiến trúc Phật giáo Nam tông Khmer.

Chánh điện chùa Serey Meang Kol Sa Kor.

Một góc hành lang chánh điện nhuốm màu thời gian, nơi lưu giữ ký ức và nhịp sống tâm linh bền bỉ qua nhiều thế hệ đồng bào dân tộc Khmer.

Cận cảnh các chi tiết đắp nổi, hoa văn Khmer truyền thống được các nghệ nhân chăm chút tỉ mỉ trên các cột trụ và vách tường chùa.

Tượng Ngựa Kiền Trắc - đôi ngựa trung thành đã chở Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rời kinh thành để đi tìm đạo, nằm trong khuôn viên chùa.

Là một trong số 142 ngôi chùa Khmer tại An Giang, chùa Serey Meang Kol Sa Kor như một biểu tượng văn hóa với nét đẹp truyền thống và bản sắc độc đáo của vùng đất Tây Nam bộ.