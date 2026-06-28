Loạt thác nước tự nhiên tạm dừng hoạt động, du khách cần chú ý

Thác Trăng (Phú Thọ)

Theo thông tin từ UBND xã Toàn Thắng (tỉnh Phú Thọ), chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị quản lý thác Trăng tạm dừng hoạt động khai thác du lịch tại đây sau vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 nam du khách tử vong khi tắm thác hôm 31/5.

Ông Nguyễn Vũ Hùng - Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng cho biết, việc tạm dừng hoạt động du lịch tại thác Trăng nhằm tạm thời không cho du khách vào khu vực tắm thác để bảo đảm an toàn và phục vụ cho công tác rà soát.

"Việc dừng hoạt động du lịch ở thác Trăng để đánh giá toàn diện mức độ an toàn cho khách du lịch khi đến tham quan, tắm thác tại đây", ông Hùng nhấn mạnh.

Hiện UBND xã Toàn Thắng phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát toàn bộ điểm có nguy cơ mất an toàn tại thác Trăng.

Chính quyền địa phương cũng yêu cầu đơn vị quản lý phải tăng cường hệ thống biển cảnh báo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách khi khu du lịch hoạt động trở lại.

Khung cảnh xanh mát ở thác Trăng trước khi tạm dừng hoạt động. Ảnh: Nguyễn Huy Tiến

Thác Nậm Lang (Tuyên Quang)

Tháng 4/2026, Chủ tịch UBND xã Đường Thượng giao công an xã chủ trì, phối hợp các bộ phận liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm cá nhân, đơn vị đưa khách vào tắm và kinh doanh dịch vụ trải nghiệm tại thác Nậm Lang.

Động thái này được đưa ra sau khi nhà máy thủy điện Nậm Lang phản ánh tình trạng người dân tự ý vào khu vực đơn vị quản lý để tổ chức hoạt động trái phép, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Thác Nậm Lang cách trung tâm Du Già khoảng 12km, nằm dưới hẻm vực cùng tên, là một trong những nhánh suối chính chảy qua khu vực Du Già - Du Tiến, qua hang nước Bản Án, Ngọc Long trước khi đổ vào sông Nhiệm.

Điểm đến này gần đây được nhiều du khách chia sẻ, thu hút những tín đồ ưa xê dịch tìm tới nhờ cảnh quan xanh mát, đẹp hoang sơ.

Thác cao khoảng 20m, đổ xuống từ hang đá ngầm trong lòng núi, gồm nhiều tầng. Tầng thấp nhất có thể tiếp cận bằng bè mảng hoặc ván chèo đứng (SUP), nổi bật với dòng nước trong xanh cùng hệ thống hang đá, thạch nhũ tự nhiên.

Tuy nhiên, khu vực lòng thác nằm trong phạm vi công trình thủy điện ở thượng nguồn, lưu lượng nước thường xuyên thay đổi, dễ xảy ra tai nạn cho du khách.

Trên các hội nhóm du lịch, một số du khách bày tỏ tiếc nuối khi điểm đến hoang sơ bị đóng cửa. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc siết chặt quản lý là cần thiết để đảm bảo an toàn.

Thác Thủy Tiên (Đắk Lắk)

Thác Thủy Tiên (còn gọi là thác Ba Tầng) là một trong những thác nước đẹp và còn giữ được nguyên nét hoang dã bậc nhất của tỉnh Đắk Lắk.

Thác được công nhận là di tích thắng cảnh cấp quốc gia, trải rộng trên diện tích khoảng 30ha, len lỏi qua những tán rừng nguyên sinh, với chiều dài gần 1km và độ rộng lên đến 40m.

Dưới chân thác là hồ nước trong veo, phản chiếu bầu trời cao nguyên xanh thẳm, hòa cùng tiếng chim rừng ríu rít, tất cả dệt nên một khung cảnh huyền hoặc như lạc vào câu chuyện cổ tích giữa thực tại.

Thác Thủy Tiên. Nguồn: Du lịch Đắk Lắk

Tháng 2/2026, UBND xã Phú Xuân ban hành văn bản thông báo tạm ngưng hoạt động tham quan tại thác Thủy Tiên trong thời gian hoàn thiện các điều kiện theo quy định về hoạt động du lịch sinh thái trong rừng phòng hộ.

Theo UBND xã, việc tạm ngưng căn cứ các văn bản hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk và quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017.

Hiện nay, Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí giai đoạn 2021 - 2030 của Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng đang trong quá trình hoàn thiện và chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, do đó chưa đủ điều kiện để tổ chức đón khách tham quan.

Ngoài thác Thủy Tiên, từ tháng 2/2026, tỉnh Đắk Lắk cũng ngừng khai thác, đón khách tại 2 thác nước lớn là Krông Kmar (xã Krông Bông) và thác Dray K’nao (xã M’Drắk) nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cũng đề nghị UBND các xã trên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc không đón khách đến tham quan, du lịch tại các thác nước này.

Lãnh đạo Sở cho hay, các thác nước trên vẫn chưa được công nhận là điểm du lịch, thác nằm trong khu vực rừng chưa được khai thác du lịch nên các địa phương sẽ quản lý chặt để đảm bảo an toàn cho du khách.