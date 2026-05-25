Về Buôn Ma Thuột, thăm ngôi chùa cuối cùng nhận "sắc tứ" của triều Nguyễn

Ngôi chùa tọa lạc trên đường Phan Bội Châu, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột. Khu Tam quan hướng ra đường Quang Trung, còn lối vào chính nằm phía sau chùa.

Điểm đặc biệt của chùa nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc nhà rường Huế và nét đặc trưng của nhà sàn Tây Nguyên. Công trình sử dụng tông màu nâu vàng chủ đạo, mái ngói cong cổ kính cùng hệ thống cột gỗ lim đồ sộ tạo nên vẻ uy nghiêm, trầm mặc.

Khu vực Tam quan được trang hoàng rực rỡ với đèn lồng và cờ hoa chào mừng Đại lễ Phật đản.

Tượng Phật lộ thiên dưới gốc bồ đề là điểm dừng chân được nhiều người yêu thích khi tham quan chùa.

Hệ thống mái chồng diêm của chùa được lấy cảm hứng từ hình tượng “lưỡng long chầu nguyệt”.

Công tác chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản được nhà chùa và Phật tử thực hiện chu đáo, cẩn thận.

Các dãy đèn lồng đỏ nổi bật giữa không gian cổ kính của ngôi chùa lớn nhất Đắk Lắk.

Những bàn tay tỉ mỉ kết hoa, chuẩn bị lễ đài phục vụ Đại lễ Phật đản tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan.

Không khí chuẩn bị cho mùa Phật đản lan tỏa khắp khuôn viên chùa Khải Đoan.

Những chiếc đèn lồng đỏ góp phần tạo nên vẻ đẹp trầm mặc cho ngôi chùa giữa phố núi.

Khu chánh điện của chùa gây ấn tượng với mái ngói cong cổ kính và hệ thống cột gỗ lim đồ sộ.

Chánh điện chùa Sắc Tứ Khải Đoan thêm phần rực rỡ với sắc hoa và ánh đèn mùa Phật đản.

Du khách tham quan, vãn cảnh tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan trong không gian thanh tịnh.

Màu nâu trầm của gỗ và mái ngói cổ tạo nên nét đẹp nhuốm màu thời gian cho chùa Khải Đoan.

Không gian thanh tịnh bên trong chùa Sắc Tứ Khải Đoan thu hút đông đảo Phật tử và du khách thập phương.

Chuẩn bị cho đại lễ Phật đản 2026, phật tử tất bật treo đèn lồng tại khuôn viên Chùa Sắc Tứ Khải Đoan để chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản.

Bên trong chánh điện là tượng Phật Thích Ca cao hơn 1 mét cùng Đại hồng chung nặng khoảng 380kg được các nghệ nhân Huế đúc từ năm 1954. Nhiều chi tiết chạm khắc gỗ tại chùa vẫn được lưu giữ gần như nguyên vẹn sau hàng chục năm.

Những chi tiết chạm khắc gỗ tinh xảo tại chùa thể hiện nét đẹp kiến trúc cung đình Huế.

Những hàng cờ Phật giáo tung bay trong gió tạo nên không khí thiêng liêng tại chùa Khải Đoan.

Tượng Phật Thích Ca trong khu chánh điện tạo nên vẻ trang nghiêm, linh thiêng cho ngôi chùa.

Giữa nhịp sống hiện đại của Buôn Ma Thuột, chùa Sắc Tứ Khải Đoan vẫn giữ được vẻ bình yên và linh thiêng.

Với kiến trúc độc đáo, giá trị lịch sử đặc biệt cùng không gian thanh tịnh giữa lòng phố núi, chùa Sắc Tứ Khải Đoan không chỉ là điểm du lịch tâm linh nổi bật mà còn là biểu tượng văn hóa của Đắk Lắk. Đây chắc chắn là điểm dừng chân không nên bỏ lỡ khi đến với vùng đất Tây Nguyên đại ngàn.