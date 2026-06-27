Vì sao chăn ở khách sạn thường nhét chặt vào đệm?

Khi lưu trú ở khách sạn, đặc biệt các khách sạn cao cấp, nhiều người thường gặp vấn đề với chăn bởi chúng được nhét quá chặt vào đệm. Bạn phải giật, kéo hoặc loay hoay một lúc mới gỡ ra được. Vì sao chăn và ga giường khách sạn lại được nhét chặt? Đây là một câu chuyện mang tính lịch sử.

Chăn thường được nhét chặt vào đệm trong các khách sạn. Ảnh: yourmileagemayvary

Vì sao chăn và ga giường được nhét chặt?

Những tấm chăn và ga căng phẳng không chỉ tạo cảm giác dễ chịu mà còn là một phương pháp duy trì vệ sinh đã tồn tại từ lâu, liên quan đến người điều dưỡng Florence Nightingale.

Trong quá khứ, phần lớn binh sĩ tử vong không phải vì vết thương ngoài chiến trường mà còn vì bệnh tật, nhiễm trùng. Nhà sử học quân sự Michal Muir cho biết trong cuộc chiến tranh Tây Ban Nha - Mỹ năm 1898, cứ một binh sĩ tử trận ngoài chiến trường, có năm người chết vì bệnh tật. Nhờ sự phát triển của ngành điều dưỡng, chiến dịch tiêm chủng quy mô và thuốc kháng sinh, tỷ lệ tử vong đã giảm đáng kể".

Cùng với nghề điều dưỡng là những thực hành mới về thông gió, sát khuẩn và vệ sinh. Và việc dọn giường bệnh đúng cách cũng trở thành một phần quan trọng trong quy trình. Không ai biết chính xác người đầu tiên tạo nên kiểu gấp chăn và ga giường được gọi là hospital corner (góc giường bệnh viện). Tuy nhiên, cách làm này được cho đã xuất hiện từ các phương pháp điều dưỡng hồi giữa và cuối thế kỷ 19.

Florence Nightingale, người thường được xem là nữ điều dưỡng chuyên nghiệp đầu tiên trên chiến trường, đã phục vụ trong Chiến tranh Krym vào những năm 1850. Kỹ thuật gấp góc ga giường bệnh viện ra đời trong giai đoạn từ sau cuộc chiến này đến đầu thế kỷ 20. Việc dọn giường luôn là một phần quan trọng trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Ga trải giường nhăn nhúm hoặc trải không đúng cách có thể khiến bệnh nhân khó chịu, thậm chí gây loét do tì đè, dẫn đến nhiễm trùng.

Ngoài ra, theo nhà sử học ngành khách sạn Alec Dalton, các chất tẩy rửa hiện đại và hệ thống giặt công nghiệp quy mô lớn chỉ thực sự phổ biến từ thập niên 1960. Trước đó, việc xếp lớp ga giường sao cho dễ thay, không bị nhăn hay tạo các khe lõm, nơi vụn thức ăn hoặc chất thải cơ thể có thể tích tụ, là điều rất quan trọng để giữ vệ sinh.

Khoảng thời gian từ năm 1960 đến 1980 thường được gọi là Kỷ nguyên Vàng của ngành khách sạn. Sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, ngày càng nhiều người đi du lịch và các khách sạn bắt đầu áp dụng những tiêu chuẩn dịch vụ hiện đại. Các tiêu chuẩn này gồm vệ sinh phòng nghỉ, phòng tắm và quan niệm khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động. Việc đảm bảo vệ sinh giường ngủ, bao gồm kỹ thuật gấp góc kiểu bệnh viện, là một phần trong sự thay đổi đó.

Theo Dalton, ngành khách sạn đã trải qua hai cuộc cách mạng lớn về việc dọn phòng. Cuộc cách mạng đầu tiên diễn ra vào thập niên 1960 với sự xuất hiện của ga trải giường sợi tổng hợp, máy giặt công nghiệp quy mô lớn và các loại chất tẩy rửa hiệu quả hơn.

Cùng thời điểm đó, Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower thúc đẩy xây dựng hệ thống đường cao tốc liên bang, tạo điều kiện cho các chuỗi khách sạn phát triển nhanh. Những ông lớn như J. Willard Marriott, Conrad Hilton và Howard Johnson đều đặt ra các tiêu chuẩn về chăn ga và quy trình dọn phòng nhằm bảo đảm sự đồng nhất về vệ sinh.

Cuộc cách mạng thứ hai đến vào năm 1999 khi Westin Hotels & Resorts giới thiệu chiếc "Heavenly Bed" (giường ngủ thiên đường). Những bộ chăn ga trắng, tạo cảm giác "sạch sẽ nhìn thấy được" mà nhiều khách sạn ngày nay cũng theo xu hướng đó.

Vì sao khách sạn không dùng ga chun?

Ga chun được phát minh vào những năm 1950, nhưng phần lớn khách sạn không sử dụng. Ga giường khách sạn phải được giặt thường xuyên hơn nhiều so với tại nhà. Ở nhiều nơi, ga được thay mỗi ngày, ở một số nơi khác, ga được thay sau khoảng ba ngày đối với khách lưu trú dài.

Phần chun đàn hồi của ga chun sẽ nhanh chóng xuống cấp khi thường xuyên tiếp xúc với nước nóng và chất tẩy rửa. Ngoài ra, ga phẳng dễ gấp, là ủi và cất giữ hơn. Ở quy mô hàng trăm hoặc cả nghìn bộ ga như trong khách sạn, điều này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí.

Vì vậy, thay vì dùng ga chun, các khách sạn tiếp tục sử dụng kỹ thuật "hospital corner" để tạo nên chiếc giường trông gọn gàng và sạch sẽ.