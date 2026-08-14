Khách Trung Quốc tố bị sư tử trong quán cà phê Thái Lan cắn

Ngày 11/8, Trung tâm Hỗ trợ Du khách (TAC) kiểm tra một quán cà phê sư tử tại huyện Chalong, Phuket, sau khi thông tin về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo các bài đăng, du khách bị sư tử con cắn vào tay trong lúc tham gia hoạt động chơi cùng con vật có trả phí. Nhân viên quán được cho là đã dùng nước sát khuẩn xử lý vết thương. Du khách sau đó tự chi trả chi phí tiêm vaccine phòng bệnh dại.

Nhân viên quán xác nhận từng có một du khách Trung Quốc bị sư tử cắn trong dịp Tết Nguyên đán, cách thời điểm kiểm tra vài tháng. Người này chỉ bị trầy xước nhẹ và được sơ cứu tại chỗ.

Sư tử trong quán cà phê ở Phuket. Ảnh: Lion Cafe Phuket

Theo chủ quán, con sư tử cắn du khách là sư tử con tên Caesar. Tất cả sư tử tại cơ sở đều đã được tiêm vaccine. Quán không thể cung cấp hình ảnh từ camera an ninh thời điểm xảy ra sự việc do dữ liệu đã không còn được lưu trữ.

TAC cho biết việc kiểm tra nhằm xác minh thông tin và đánh giá điều kiện an toàn cho du khách khi tương tác với sư tử. Giới chức yêu cầu nhân viên theo dõi sát hành vi, trạng thái của động vật, giám sát hoạt động tương tác và tuân thủ các quy trình an toàn.

Trên Google, quán cà phê được đánh giá 3,1/5 sao. Bên cạnh những bình luận khen nhân viên nhiệt tình, du khách có thể tương tác với sư tử như thú cưng, một số khách cho rằng mô hình có dấu hiệu ngược đãi động vật và kêu gọi tẩy chay.

Sư tử được xếp vào nhóm động vật hoang dã thuộc diện kiểm soát theo Luật Bảo tồn Động vật Hoang dã của Thái Lan. Cảnh sát Chalong cho biết việc kiểm tra nhằm làm rõ sự việc và tránh hiểu nhầm từ những hình ảnh đang lan truyền trên mạng.