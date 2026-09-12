Gia chủ chặt bỏ cây bầu vì khách kéo đến quá đông

Ngày 29/8, một cơ quan truyền thông địa phương đăng video về bảy quả bầu treo trước ngôi nhà ven sông ở Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang lên Douyin. Hình ảnh bảy quả bầu nối liền nhau khiến nhiều người liên tưởng đến Hồ Lô huynh đệ, bộ phim hoạt hình Trung Quốc kể về bảy anh em được sinh ra từ những quả bầu.

Video nhanh chóng lan truyền, khiến nhà ông Trần Kim Ngao, 75 tuổi, trở thành điểm check-in của nhiều du khách. Nhiều người gọi ông Trần là "ông nội Hồ Lô", đứng bên kia con kênh gọi "ông ơi" để ông bước ra ban công vẫy tay. Theo Sixth Tone, phía sau nhà ông là một con kênh, bên kia là lối đi rộng khoảng 3 m, cách nhà chưa đầy 5 m. Vị trí này trở thành nơi thuận tiện để du khách đứng chụp bảy quả bầu trên ban công.

7 trái bầu nhà ông Ngao bất ngờ nổi tiếng. Ảnh: VCG

Ngày 4 và 5/9, lượng khách tăng mạnh. Có thời điểm đám đông kéo dài hàng chục mét, cây cầu nhỏ gần đó cũng chật kín người. Một hộ kinh doanh đối diện nhà ông Trần cho biết du khách chen kín lối đi giữa hai nhà, thậm chí có người gõ cửa nhà ông. Sáng 6/9, xe đạp và xe điện dùng chung đỗ kín trước cửa khiến chủ cửa hàng phải tự di chuyển từng chiếc để mở lối.

Ban đầu, ông Trần vui vẻ đón tiếp. Mỗi khi nghe tiếng gọi "ông ơi", ông lại bước ra ban công vẫy tay, chụp ảnh cùng mọi người. Có thời điểm, cứ 5-10 phút lại có người gọi, một ngày ông phải tương tác với hàng chục, thậm chí gần 100 lượt khách.

Ông từng đặt biển đề nghị du khách không gọi khi ông nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nghe tiếng bên ngoài, ông vẫn thường bước ra chào hỏi. Một số người thậm chí tìm cách đi vào nhà.

Sự chú ý quá mức dần khiến cuộc sống vốn yên tĩnh của hai vợ chồng bị đảo lộn. Họ có thói quen nghỉ ngơi từ khoảng 20h nhưng những ngày này thường xuyên phải tiếp người lạ trước cửa.

Du khách kéo đến chụp ảnh cây bầu nhà ông Trần Kim Ngao. Ảnh: VCG

Tối 5/9, sau một ngày dài tiếp xúc với du khách, bà Thẩm Hoa Linh, 68 tuổi, bị chóng mặt và cảm thấy không khỏe. Ông Trần cũng lo ngại lượng người tập trung quá đông quanh căn nhà sát mặt nước, trong khi các lối đi xung quanh khá hẹp, có thể gây mất an toàn.

Cuối cùng, ông quyết định cắt cả bảy quả bầu và chặt bỏ cây bầu vào tối cùng ngày. Vợ ông đứng bên cạnh hỗ trợ. Sau khi hoàn thành, ông hát một đoạn cải lương Thiệu Hưng cho những du khách còn có mặt, rồi cùng vợ vẫy tay chào và chúc mọi người ngủ ngon.

Cục Văn hóa và Du lịch Thiệu Hưng sau đó đăng video ông Trần cắt bầu, đồng thời kêu gọi du khách trả lại sự yên tĩnh cho hai vợ chồng. Cơ quan này cho biết thành phố cổ còn nhiều địa điểm khác để tham quan và cần cân bằng giữa trào lưu check-in với cuộc sống riêng tư của người dân.

Sau khi bảy quả bầu bị cắt, lượng khách tìm đến giảm rõ rệt. Ngày 8/9, một nhóm năm phụ nữ từ Hàng Châu và Nghĩa Ô vẫn ghé căn nhà để chụp ảnh. Họ cho biết chủ yếu đến Thiệu Hưng tham quan cố cư Lỗ Tấn và khu phố cổ, còn việc tìm đến nhà ông Trần là do xem thông tin trên mạng.

Một nữ du khách từ Quảng Châu cũng tìm đến với mong muốn nhìn thấy bảy quả bầu nhưng tiếc vì chúng đã được cắt.

Dù lượng khách giảm, ông Trần và vợ vẫn thỉnh thoảng ra ngoài chào những người ghé thăm. Thấy du khách đứng dưới trời nắng để quay video, bà Thẩm nhiều lần nhắc họ vào bóng râm và chú ý chống nắng.

Bảy quả bầu sau đó được đưa lên tầng hai, xếp ngay ngắn trong nhà. Ông Trần cho biết sẽ không trồng bầu nữa sau trải nghiệm này, dù trước đó từng dự định giữ cây đến khoảng một tháng sau, trước tiết Sương giáng.

Ông Trần cho biết sẽ không trồng bầu nữa. Ảnh: Jimu News

Quả bầu vốn được xem là biểu tượng của may mắn trong văn hóa Trung Quốc. Tháng 3, ông Trần trồng một số cây bầu trên ban công. Cây cho tám quả, trong đó bảy quả treo thành một hàng ở tầng một. Sự nổi tiếng bất ngờ giúp hai vợ chồng cởi mở hơn sau nhiều năm gần như sống khép kín vì sự qua đời của người con gái duy nhất 25 năm trước.

"Những quả bầu là những đứa con của tôi", ông Trần nói với Jimu News.