Công thức ướp làm món sườn chua ngọt dậy mùi thơm, mềm bóng, ăn cực kỳ hao cơm

Sườn chua ngọt là món ăn quen thuộc nhưng luôn có sức hấp dẫn đặc biệt nhờ phần sườn mềm thơm, thấm đẫm nước sốt chua ngọt đậm đà.

Sườn được ướp đúng cách sẽ dậy mùi thơm, khi chế biến lên có màu vàng nâu óng đẹp, lớp sốt sánh bóng bám đều từng miếng sườn.

Vị chua nhẹ hòa cùng vị ngọt đậm đà, thêm chút thơm của gia vị giúp món ăn vừa bắt mắt vừa đưa cơm. Dân Việt giới thiệu công thức nấu món sườn chua ngọt như sau:

Nguyên liệu làm sườn chua ngọt:

- Sườn non : 1kg

- Nước tương : 16g

- Bột bắp: 6g

- Giấm táo : 60g

- Muối 9g

- Đường: 60g

- Tiêu : 3g

- Hành tím 6 củ, tỏi 6 tép

- Hoa hồi: 2 cái

- Gừng: 2 lát

- Dầu mè : 5g

- Rượu trắng : 5ml

- Dầu gấc: 5ml

Cách làm sườn chua ngọt:

- Sườn rửa sạch, ngâm nước khoáng có ga 20 phút.

- Vớt ra ướp với nước tương, bột bắp 20 phút

- Chiên vàng đều 2 mặt

- Phi thơm hành tỏi, cho sườn vào xào, cho rượu vào xào tí cho thơm.

- Cho sườn vào nồi nấu chậm, cho nước vừa ngập sườn, cho tất cả nguyên liệu còn lại vào. Bật chế độ cao trong 2 giờ, sau đó vớt bỏ hoa hồi, ớt, gừng ra. Nấu tiếp đến khi cạn nước. Sau cùng cho dầu mè vào.

Thành phẩm là miếng sườn mềm bóng, thấm đậm đà, thịt săn không bị nát, rất thơm. Sườn chua ngọt ăn với cơm nóng là chuẩn vị, nước kho thịt đó chấm rau củ luộc, siêu ngon.

Chúc các bạn thành công!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Lieu Ho thực hiện.