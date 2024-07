Có gì bên trong những chiếc tàu du lịch xa hoa nhất thế giới

Tàu Seabourn Odyssey

Seabourn Odyssey mang đến tiêu chuẩn cao nhất về chỗ ở và ẩm thực cho 462 hành khách. Đây vẫn là một trong những con tàu sang trọng nhất, với The Grill by Thomas Keller phục vụ các món bít tết cổ điển của đầu bếp danh tiếng Mỹ. Colonnade trở thành địa điểm ăn uống ngoài trời lãng mạn về đêm. Seabourn Square là điểm nhấn thông minh với phòng đa chức năng, thư viện và nơi tụ tập, phục vụ đồ ăn nhẹ cả ngày và cà phê ngon nhất trên biển.

Tàu Silver Muse

Silver Muse, với sức chứa 596 hành khách, là một trong những tàu du lịch sang trọng nhất hiện nay. Tàu có dịch vụ quản gia, ẩm thực tinh tế và giá cả trọn gói. Mọi chi tiết đều toát lên sự sang trọng, từ đá cẩm thạch Ý sáng bóng đến gỗ và da. Sàn hồ bơi bằng gỗ tếch rất ấn tượng với một trong những hồ bơi lớn nhất trên biển. Đặc biệt, tàu có nhiều địa điểm ăn uống đa dạng, hãy thử Silver Note, câu lạc bộ ăn tối thân mật với nhạc sống, bao gồm những ca sĩ nhạc jazz và blues xuất sắc.

Tàu Regent Seven Seas Voyager

Thật khó để không ao ước 1 lần được bước chân lên du thuyền Regent Seven Seas Voyager. Du khách sẽ đắm mình trong 354 dãy phòng sang trọng và thưởng thức ẩm thực tại 6 nhà hàng, bao gồm nhà hàng đặc sản Pháp và Compass Rose, nơi bạn sẽ dùng bữa từ những chiếc đĩa Versace dưới ánh đèn chùm lộng lẫy. Mỗi dãy phòng trên tàu, với sức chứa 700 hành khách, đều có dịch vụ quản gia, phòng tắm lát đá cẩm thạch và hiên riêng.

Tàu Nữ hoàng Elizabeth

Quyến rũ, trang trọng và truyền thống, con tàu Nữ hoàng Elizabeth lấy cảm hứng từ nghệ thuật trang trí của Cunard, mang du khách trở lại kỷ nguyên vàng của du lịch biển với bữa trà chiều hằng ngày và những điệu nhảy quyến rũ trong phòng khiêu vũ lớn. Bạn sẽ tìm thấy spa Mareel Wellness & Beauty, nhiều nhà hàng và quán rượu truyền thống Anh như Golden Lion. Thưởng thức bữa tối tại Steakhouse at the Verandah, một quán nướng sang trọng kiểu New York. Đừng quên ghé thăm thư viện tuyệt đẹp trải dài 2 tầng, chứa hơn 8.000 cuốn sách.

Tàu Silver Spirit

Silver Spirit, một trong những tàu du lịch sang trọng nhất thế giới, với sức chứa 608 hành khách, là lựa chọn lý tưởng nếu bạn yêu thích dịch vụ quản gia, đồ uống trọn gói và ẩm thực hảo hạng. Mỗi cabin là một dãy phòng xa hoa và hầu hết đều có hiên riêng. Đừng bỏ lỡ Silver Note, quán bar nhạc jazz thân mật, thưởng thức bữa tối dưới bầu trời đầy sao tại La Terrazza, nhà hàng Ý trên tàu, hoặc thưởng thức những chiếc pizza ngon nhất trên biển tại Spaccanapoli.

Tàu Emerald Harmony

Với thiết kế hiện đại đậm nét châu Á và bữa tối 5 món tại nhà hàng Reflections, du khách sẽ được thưởng thức ẩm thực địa phương và quốc tế ngay trên tàu Emerald Harmony. Tàu chỉ chở 84 hành khách, với tỷ lệ thủy thủ đoàn 2:1, mang lại dịch vụ tuyệt vời. Các cabin được thiết kế đẹp mắt, hồ bơi và trung tâm thể thao là những tiện nghi nổi bật.

Tàu Le Bougainville

Với kiểu dáng trang nhã và phong cách, tàu Le Bougainville của Ponant tích hợp nhiều tính năng sáng tạo. Tàu có hồ bơi vô cực trên boong nhìn ra sân chơi thể thao dưới nước mở rộng, nơi bạn có thể bơi, chèo thuyền kayak hoặc lên các bệ phóng Zodiac của tàu. Bên trong là những phòng chờ sang trọng với tông màu trung tính nhẹ nhàng, 92 phòng khách trang nhã và nhà hàng phục vụ các món ăn hảo hạng của Pháp mang đến trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời.

Tàu Seabourn Ovation

Lấy cảm hứng từ những đường nét duyên dáng và tông màu phong phú của một du thuyền tư nhân sang trọng, Seabourn Ovation có sức chứa 600 hành khách là một trong những con tàu hoàn hảo nhất của hãng Seabourn. Với nhiều địa điểm ăn uống như Grill by Thomas Keller, tàu mang đến những lựa chọn ẩm thực ấn tượng của cả châu Á, Úc, New Zealand và phía đông Địa Trung Hải. Du khách cũng có thể đặt chỗ tại Retreat trên tầng 12 để tận hưởng không gian riêng tư cả ngày.

Tàu Mekong Navigator

Được thiết kế bằng gỗ tếch bóng loáng và trang trí trang nhã, Mekong Navigator chở 68 hành khách, là một du thuyền trên sông rất ấn tượng. Những điểm nhấn sang trọng như phòng tắm lát đá cẩm thạch, spa và sảnh khách lộng lẫy tạo nên một không gian thoải mái để du khách khám phá sông Mê Kông.

Tàu Royal Clipper

Royal Clipper là con tàu có khung sườn lớn nhất và đẹp nhất thế giới, mang đến những chuyến phiêu lưu mạo hiểm ở vùng Caribe. Với 3 hồ bơi, không gian tắm nắng xa xỉ trên sàn gỗ tếch, nhà hàng sang trọng và quán bar ngoài trời, con tàu mang tới sự lãng mạn cho chuyến du lịch trên biển mà vẫn rất tiện nghi, sang trọng. Con tàu có nhiều chi tiết mang phong cách thời Edward như lò sưởi giả và đồ đồng thau bóng loáng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]