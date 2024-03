Khám phá những chiếc máy bay du lịch siêu xa hoa, đắt đỏ nhất hành tinh

Gulfstream G700 - 73 triệu USD

G700 là máy bay phản lực hàng đầu mới của dòng Gulfstream. Chiếc máy bay ấn tượng này ra mắt vào năm 2019 có mức giá 73 triệu USD (hơn 1.800 tỷ đồng). Với cabin dài 17m, cao 1,8m và rộng 2,4m, hành khách chắc chắn có thể duỗi người thoải mái trong suốt chuyến bay. Khoang hành khách chở được 19 người và 10 người có thể ngủ thoải mái. Hành khách cũng sẽ được tận hưởng bàn ăn 6 chỗ cầu kỳ hoặc sử dụng không gian làm phòng hội nghị. Hành khách có thể tiếp tục công việc trên không với Wi-Fi tốc độ cao miễn phí của máy bay. G700 cũng được trang bị hệ thống chiếu sáng sinh học mô phỏng bình minh và hoàng hôn trong chuyến bay để giúp cơ thể con người bắt đầu thích nghi với múi giờ mới.

Boeing 757 của Donald Trump - 100 triệu USD

Chiếc Boeing 757 trị giá 100 triệu USD (khoảng 2.479 tỷ đồng) thuộc về cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nội thất của chiếc máy bay hạng sang nổi tiếng này bao gồm những chiếc đệm được may biểu tượng của gia đình Trump, phòng thể thao và phòng tắm với bồn rửa bằng vàng và nhiều tiện nghi xa hoa khác.

Airbus ACJ320neo - 110 triệu USD

Ra mắt vào năm 2020, chiếc máy bay trị giá 110 triệu USD (khoảng 2.727 tỷ đồng) còn được gọi là " Penthouse bay" này sẽ đưa sự sang trọng lên một tầm cao mới. Trong khi phiên bản này của những chiếc máy bay bình thường có thể chở hơn 180 người thì phiên bản penthouse bay chỉ giới hạn ở 19 người, với nội thất được bố trí giống như một căn hộ, hoàn chỉnh với phòng ngủ chính và phòng tắm riêng rộng rãi.

Boeing 787 VIP Dreamliner - 153 triệu USD

Chiếc máy bay cực kỳ sang trọng này có thể là thứ tạo nên những giấc mơ với mức giá đáng kinh ngạc là 153 triệu USD (gần 3.793 tỷ đồng). Chiếc máy bay khổng lồ này có diện tích sàn hơn 256m2 với cabin dài 58m, chiều rộng hơn 5m và cao 2,1m. Dreamliner có thể chở hơn 250 người. Tuy nhiên, khi được sử dụng như một máy bay riêng, số chỗ ngồi chỉ giới hạn ở 40 người. Hành khách có thể nghỉ ngơi và thư giãn trong sự thoải mái tối đa khi họ đi du lịch vòng quanh thế giới. Không gian xa hoa bên trong trông giống như một dãy phòng khách sạn cao cấp mang đến cho hành khách nhiều lựa chọn giải trí và thư giãn.

Boeing 767-33A ER của Roman Abramovich – 170 triệu USD

Chiếc máy bay của doanh nhân người Nga Roman Abramovich có giá 170 triệu USD (hơn 4.200 tỷ đồng). Chiếc máy bay này có thể chở toàn bộ đội bóng Chelsea một cách thoải mái vì nó có khu vực ăn uống phù hợp cho 30 người, được trang trí màu hạt dẻ và bằng vàng. Nó thậm chí còn được trang bị hệ thống chống tên lửa. Boeing 767-33A ER có tốc độ tối đa 850 km/h và tầm bay tối đa 11.090km, đủ để bay thẳng từ London đến Singapore.​

Máy bay Boeing 747-430 của Quốc vương Brunei – 323 triệu USD

Không có gì ngạc nhiên khi Quốc vương Brunei, một trong những người giàu nhất thế giới xuất hiện trong danh sách này. Chiếc Boeing 747-300 tùy chỉnh của ông có giá 323 triệu USD (hơn 8.000 tỷ đồng), bao gồm các tính năng sang trọng để đáp ứng các yêu cầu của quốc gia cũng như chậu rửa làm từ vàng nguyên khối. Nội thất bằng pha lê và vàng của Jet Lalique giống như một cung điện bay thực sự. Máy bay có tốc độ bay 1.000 km/h và tầm bay 14.000 km, lý tưởng cho các chuyến đi cấp quốc gia tới châu Âu và châu Mỹ. Quốc vương thường lái phi đội máy bay của mình, trong đó có một chiếc Airbus 340 và 6 máy bay phản lực nhỏ.

​Boeing 747-8 VIP của Joseph Lau – 367 triệu USD

Ông trùm bất động sản Hồng Kông, Joseph Lau là chủ sở hữu của "lâu đài bay" khổng lồ trị giá 367 triệu USD (gần 9.100 tỷ đồng) này. Boeing 747-8 có nội thất rộng 445m2 và 2 tầng được nối với nhau bằng cầu thang xoắn ốc. Giá của Boeing cho chiếc 747-8 VIP là 153 triệu USD, Joseph Lau đã chi thêm 214 triệu USD để thêm phòng khách, quầy bar, phòng tập thể dục và một văn phòng đủ rộng cho các cuộc họp hội đồng quản trị. Chiếc máy bay khổng lồ này có thể đạt tốc độ 1195 km/h và có tầm bay tối đa 17.020km, tương đương với việc di chuyển từ London đến Sydney.​

Airbus A340-300 của Alisher Usmanov – 400 triệu USD

Nhà tài phiệt Alisher Usmanov, một trong những người giàu nhất nước Nga, sở hữu chiếc Airbus A340-300 trị giá 400 triệu USD (hơn 9.900 tỷ đồng). Đây là chiếc máy bay tư nhân lớn nhất của Nga. Giá của chiếc máy bay là 230 triệu USD, sau đó Usmanov chi thêm 170 triệu USD cho nội thất xa hoa bao gồm phòng ăn tinh tế cùng với những chiếc ghế bọc da sang trọng, một số khu vực tiếp khách, phòng tắm và chỗ ngủ. A340-300 có tốc độ tối đa 915 km/h và tầm bay 13.699km, tương đương quãng đường bay từ Moscow tới Tokyo.​

Airbus A380 của Hoàng tử Ả Rập Saudi Alwaleed bin Talal - 502 triệu USD

Máy bay tư nhân đắt nhất thế giới thuộc về Hoàng tử Alwaleed bin Talal của Ả Rập Saudi, người sở hữu chiếc Airbus A380 có giá hơn 500 triệu USD (gần 12.400 tỷ đồng). Chiếc máy bay rộng 550m2 được trang bị nội thất xa hoa như phòng hòa nhạc riêng, phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, gara, thậm chí cả chuồng ngựa và lạc đà. A380 có tốc độ tối đa 1.050 km/vòng và tầm bay 15.700 km, đủ để bay thẳng từ Riyadh đến New York.​

Air Force One: Boeing 747 - 660 triệu USD

Air Force One về cơ bản giống như chuyên cơ riêng mà Tổng thống Mỹ sử dụng cho các chuyến công du chính thức. Đó là chiếc Boeing 747 đã được trang bị đủ loại tính năng thú vị để giúp chuyến đi của Tổng thống trở nên thoải mái và an toàn nhất có thể. Đây được coi như một Nhà Trắng bay, với tất cả các tiện nghi và công nghệ mà bạn mong đợi từ một đoàn xe tổng thống. Nó có hệ thống liên lạc tuyệt vời, cửa sổ chống đạn và thậm chí cả phòng y tế. Máy bay có phi hành đoàn gồm 26 người, bao gồm phi công, tiếp viên và nhân viên bảo trì, có thể chở tới 70 hành khách.

​Air Force One: Boeing 747-8 - 1,6 tỷ USD

Chiếc Air Force One gần đây nhất là chiếc Boeing 747-8 đã được cải tiến nhiều, ước tính trị giá khoảng 1,6 tỷ USD (gần 40.000 tỷ đồng). Chi phí cao của Boeing 747-8 có thể là do các tính năng liên lạc và an ninh tiên tiến cũng như nội thất tùy chỉnh của nó. Chiếc máy bay này được thiết kế đặc biệt để đáp ứng những yêu cầu của Tổng thống bao gồm một căn phòng dành cho Tổng thống, văn phòng riêng, phòng hội nghị lớn có sức chứa tới 100 người, cơ sở y tế, hệ thống thông tin liên lạc an toàn. Nội thất của máy bay cũng được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa cho Tổng thống và các nhân viên trong những chuyến bay dài. Air Force One là biểu tượng của Hoa Kỳ và là công cụ mạnh mẽ để thể hiện sức mạnh và tầm ảnh hưởng của nước này trên toàn thế giới. Máy bay được Không quân Hoa Kỳ vận hành và được duy trì ở các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và an ninh. Nó được thiết kế để chuyên chở Tổng thống và đoàn tùy tùng tới bất kỳ đâu trên thế giới, vào bất kỳ lúc nào với tốc độ, hiệu quả và an ninh tối đa.

