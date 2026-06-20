Khách sạn bình dân nơi Messi và tuyển Argentina lưu trú dịp World Cup 2026

Khai trương năm 2024, Origin là khách sạn boutique đầu tiên tại khu Berkley Riverfront bên bờ sông Missouri. Thuộc hệ thống Origin Hotels của AHC Hospitality. Cơ sở lưu trú có 118 phòng nghỉ với nhiều hạng từ tiêu chuẩn đến cao cấp, cách trung tâm thành phố Kansas khoảng 5 km. Nhờ vị trí ven sông yên tĩnh, thuận tiện kết nối các khu vực trọng điểm của thành phố, Origin nhanh chóng trở thành một trong những địa chỉ lưu trú nổi bật tại Kansas.

Trong những ngày diễn ra World Cup 2026, Origin được chọn làm nơi lưu trú của Lionel Messi và tuyển Argentina.

Không gian bên trong sử dụng nhiều vật liệu gỗ, gạch và kim loại, tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn hiện đại. Từ khách sạn, du khách có thể dễ dàng tiếp cận trung tâm Kansas, các khu vui chơi giải trí, nhà hàng ven sông và hệ thống đường đi bộ dọc bờ Missouri.

Khách sạn cung cấp nhiều hạng phòng với thiết kế hiện đại, đầy đủ tiện nghi, một số phòng có tầm nhìn ra sông Missouri. Theo các nền tảng đặt phòng trực tuyến, giá thuê một đêm thường từ khoảng 5 triệu đồng, tùy thời điểm và loại phòng.

Origin không thuộc nhóm khách sạn siêu sang hay các khu nghỉ dưỡng xa hoa. Theo Liên đoàn Bóng đá Argentina, cơ sở này ghi điểm nhờ vị trí thuận lợi, hệ thống an ninh đảm bảo và không gian riêng tư, đáp ứng yêu cầu về sinh hoạt và tập luyện của Messi cùng các đồng đội trong thời gian diễn ra giải đấu.

Trong ảnh là lối đi bộ dọc sông Missouri.

Ngoài hệ thống phòng nghỉ, Origin còn sở hữu nhà hàng Show Pony, phòng gym, không gian tổ chức sự kiện và các khu vực sinh hoạt chung dành cho khách lưu trú. Hệ thống tiện ích này góp phần giúp khách sạn nhanh chóng trở thành một trong những địa chỉ lưu trú nổi bật tại khu vực kể từ khi khai trương.

Trong thời gian tuyển Argentina đóng quân tại đây, nhà hàng Show Pony (ảnh) tạm ngừng phục vụ khách bên ngoài. Truyền thông địa phương cho biết quyết định này được đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của đội bóng, đồng thời đảm bảo sự riêng tư và an ninh cho Messi, các cầu thủ, ban huấn luyện cùng đội ngũ hậu cần đi theo nhà đương kim vô địch thế giới.

Khu vực quầy bar của khách sạn phục vụ cocktail, bia thủ công cùng nhiều loại đồ uống đặc trưng của thành phố Kansas.

Trước khi Messi và các đồng đội đặt chân tới Mỹ, khách sạn đã được khoác diện mạo mới mang đậm dấu ấn Argentina. Những tấm banner khổ lớn in hình Messi phủ kín mặt ngoài tòa nhà, trong khi không gian bên trong được trang trí bằng quốc kỳ, khẩu hiệu cổ vũ và hai gam màu xanh - trắng đặc trưng của nhà đương kim vô địch thế giới, biến nơi đây thành một "lãnh địa Albiceleste" giữa lòng Kansas.

Sức hút của siêu sao 38 tuổi biến khách sạn thành điểm đến của người hâm mộ. Theo Axios, nhiều cổ động viên đã tập trung bên ngoài khách sạn từ sáng đến tối, thậm chí dựng lều qua đêm với hy vọng được thấy đội trưởng Argentina. Ảnh: Abbey Higginbotham.