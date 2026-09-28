Khách sạn 5 sao có gì hơn khách sạn 4 sao?

Nhiều người vẫn hình dung rất đơn giản về những chiếc “sao” trước cửa khách sạn: 3 sao là khá tốt, 4 sao là sang, còn 5 sao là xa xỉ. Nhưng nếu chỉ bước vào một căn phòng, chưa chắc khách đã nhận ra ngay sự khác biệt giữa khách sạn 3, 4 và 5 sao.

Vậy điều gì khiến một khách sạn được xếp 5 sao thay vì 4 sao? Có phải cứ phòng càng rộng, giường càng lớn, sảnh càng lộng lẫy thì càng nhiều sao? Câu trả lời là không hẳn.

Theo TCVN 4391:2015, việc xếp hạng khách sạn dựa trên hàng loạt yếu tố: Vị trí, kiến trúc, quy mô buồng ngủ, trang thiết bị, tiện nghi, nhà hàng - bar, dịch vụ, chất lượng phục vụ, trình độ người quản lý và nhân viên, an ninh, an toàn, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Nói cách khác, 5 sao là một “gói trải nghiệm” tổng thể, chứ không phải chỉ là một căn phòng đẹp hơn.

Phòng của khách sạn 5 sao có tiêu chuẩn gì?

Khác biệt đầu tiên nằm ở chính căn phòng. Đây là điểm khách dễ nhận ra nhất.

TCVN 4391:2015 quy định diện tích tối thiểu của buồng ngủ theo từng hạng sao. Với khách sạn thông thường, phòng có một giường đôi hoặc hai giường đơn tối thiểu là 22m² ở hạng 3 sao, 25m² ở hạng 4 sao và 32m² ở hạng 5 sao. Với phòng một giường đơn, con số tương ứng là 18m², 21m² và 24m².

Như vậy, về mặt tiêu chuẩn, một phòng khách sạn 5 sao không chỉ cần đẹp mà còn phải đạt yêu cầu về không gian sử dụng cao hơn.

Khách sạn 5 sao thường tạo cảm giác “đã” hơn ngay cả khi khách chưa sử dụng dịch vụ nào, từ vật liệu, ánh sáng, đồ nội thất đến cách bài trí đều được yêu cầu ở mức cao hơn. (Ảnh: Uniqhotels)

Đặc biệt, hạng 4 và 5 sao còn có những loại buồng đặc biệt với diện tích tối thiểu lần lượt 41m² và 56m²; hạng 5 sao còn có buồng đặc biệt cao cấp tối thiểu 100m². Đây là nhóm phòng mà khách thường gặp dưới những tên như Suite, Presidential Suite, Royal Suite... tùy cách đặt tên của từng khách sạn.

Nhưng diện tích mới chỉ là phần dễ nhìn thấy. Ở các hạng cao hơn, yêu cầu về nội thất cũng tăng lên. TCVN mô tả trang thiết bị của hạng 4 sao là đồng bộ, chất lượng cao, nội thất đẹp, trong khi hạng 5 sao yêu cầu chất lượng cao, đồng bộ, hiện đại, sang trọng và có yếu tố trang trí nghệ thuật.

Điều này giải thích vì sao một khách sạn 5 sao thường tạo cảm giác “đã” hơn ngay cả khi khách chưa sử dụng dịch vụ nào, từ vật liệu, ánh sáng, đồ nội thất cho đến cách bài trí đều được yêu cầu ở mức cao hơn.

Không chỉ rộng hơn, phòng 5 sao còn được trang bị nhiều hơn. Càng lên hạng cao, danh mục trang thiết bị trong phòng càng phong phú.

Chẳng hạn, TCVN yêu cầu ở hạng cao có những trang bị như két an toàn, minibar, ấm đun nước, máy sấy tóc, bàn là và cầu là; riêng hạng 5 sao, két an toàn được yêu cầu cho 100% số buồng ngủ. Hạng cao còn có những yêu cầu nâng lên về hệ thống điều khiển thiết bị, tiện nghi và các chi tiết phục vụ khách.

Một điểm thú vị là chất lượng của những thứ tưởng như rất nhỏ cũng nằm trong tiêu chí xếp hạng. Ví dụ, không chỉ có chuyện “phòng có giường”, mà tiêu chuẩn còn quy định kích thước giường, độ dày đệm, trang bị đầu giường... Ở hạng cao, yêu cầu về giường và các thiết bị trong phòng được nâng lên đáng kể.

Vì thế, sự khác biệt giữa 3 sao và 5 sao đôi khi không nằm ở một món đồ “đắt tiền” mà ở hàng chục chi tiết nhỏ cùng được nâng cấp.

Sảnh khách sạn 5 sao cũng phải “ra dáng” 5 sao

Một khách sạn có thể có phòng ngủ rất đẹp nhưng nếu sảnh quá chật thì vẫn khó tạo cảm giác của một khách sạn cao cấp.

TCVN 4391:2015 quy định diện tích tối thiểu của sảnh đón tiếp tăng khá rõ theo hạng: 35m² ở 3 sao, 60m² ở 4 sao và 100m² ở 5 sao đối với khách sạn thông thường. Hạng 4 sao đã phải có bar sảnh theo tiêu chí áp dụng; hạng 5 sao yêu cầu bar sảnh, đồng thời có thêm những yêu cầu về khu vực vệ sinh và khả năng tiếp cận cho người sử dụng xe lăn, xe đẩy.

Bước vào khách sạn 5 sao, khách có cảm giác không gian rộng, thoáng và được tổ chức thành nhiều khu chức năng thay vì chỉ có một quầy lễ tân. (Ảnh: Spagnuloandpartners)

Đó là lý do bước vào một khách sạn 5 sao, khách thường có cảm giác không gian rộng, thoáng và được tổ chức thành nhiều khu chức năng thay vì chỉ có một quầy lễ tân.

Nhà hàng cũng là tiêu chí để “chấm sao”

Một khách sạn không thể chỉ đẹp ở phòng ngủ. Theo TCVN, khách sạn 3 sao phải có ít nhất một nhà hàng phục vụ món Âu, Á và một quầy bar. Đến 4 sao, yêu cầu là hai nhà hàng và hai quầy bar; số ghế nhà hàng cũng phải đáp ứng tỷ lệ nhất định so với số giường.

Điều này cho thấy một khác biệt quan trọng: Khách sạn càng cao cấp càng được kỳ vọng cung cấp hệ sinh thái dịch vụ ngay bên trong khách sạn, để khách không nhất thiết phải ra ngoài khi muốn ăn uống, gặp gỡ hay thư giãn.

Nhà hàng cũng là tiêu chí để “chấm sao” cho khách sạn. (Ảnh: Spagnuloandpartners)

Với khách công vụ hoặc khách tổ chức sự kiện, điều này càng rõ hơn.

Lên 5 sao, khách sạn trở thành một “tổ hợp dịch vụ”

Một khách sạn 3 sao tốt có thể đáp ứng rất đầy đủ nhu cầu ngủ nghỉ. Nhưng khi lên 4 và 5 sao, khách được kỳ vọng có thể làm nhiều việc hơn ngay trong khách sạn.

TCVN quy định từ hạng 3 sao đã có yêu cầu về phòng họp; hạng 4 sao có phòng hội nghị, phòng hội thảo và phòng họp; hạng 5 sao tiếp tục nâng số lượng các không gian này.

Các dịch vụ như giặt là, giặt khô, dịch vụ văn phòng, đặt vé và phương tiện vận chuyển, tổ chức hội nghị - hội thảo, phòng tập thể thao, xông hơi, massage, bể bơi... cũng nằm trong hệ thống tiêu chí dịch vụ được nâng dần theo hạng. Ở nhóm cao cấp còn có các dịch vụ như chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ dành cho người khuyết tật, trông giữ trẻ và các tiện ích giải trí, thể thao tùy loại khách sạn.

Khách sạn 5 sao không chỉ là nơi để ngủ mà được thiết kế để khách có thể ăn uống, làm việc, họp, tập luyện, thư giãn và giải trí tại chỗ. (Ảnh: Spagnuloandpartners)

Vì vậy, khách sạn 5 sao không đơn thuần là nơi để ngủ. Nó được thiết kế để khách có thể ăn uống, làm việc, họp, tập luyện, thư giãn và giải trí mà gần như không cần rời khỏi khuôn viên.

Đẳng cấp 5 sao còn nằm ở cách phục vụ

Đây mới là thứ khách có thể cảm nhận rõ nhất nhưng khó đo bằng mắt. Ở hạng 3 sao, tiêu chuẩn đã yêu cầu nhân viên phục vụ đúng quy trình nghiệp vụ, có tay nghề và thái độ thân thiện, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chu đáo.

Đến 4 sao, tiêu chuẩn nhấn mạnh tính chuyên nghiệp và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận. Còn ở 5 sao, yêu cầu được nâng lên thành chất lượng phục vụ hoàn hảo, tính chuyên nghiệp cao và đặc biệt có yêu cầu về phục vụ khách cao cấp theo kiểu butler.

Một căn phòng 5 sao có thể chỉ lớn hơn phòng 4 sao vài mét vuông, nhưng cách nhân viên xử lý yêu cầu của khách, tốc độ phản hồi, khả năng phối hợp giữa lễ tân - buồng phòng - nhà hàng - vận chuyển hành lý... mới là thứ tạo nên cảm giác “5 sao”.

(Ảnh: Businessinsider)

Tiêu chuẩn xếp hạng không chỉ nhìn vào cơ sở vật chất mà còn xem xét trình độ đội ngũ. Ví dụ, người quản lý khách sạn 3 sao được yêu cầu trình độ cao đẳng chuyên ngành du lịch hoặc điều kiện tương đương; với 4 và 5 sao, yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm quản lý cao hơn. Ngoại ngữ cũng được nâng từ mức tương đương bậc 3 ở 3 sao lên bậc 4 ở 4 và 5 sao theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Trưởng các bộ phận ở khách sạn 4 và 5 sao cũng phải đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề cao hơn so với 3 sao.

Điều này rất quan trọng vì khách sạn cao cấp phục vụ nhiều nhóm khách quốc tế và khách có yêu cầu phức tạp. Cơ sở vật chất có thể mua được, nhưng chất lượng phục vụ phụ thuộc rất nhiều vào con người.