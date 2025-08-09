Các khách sạn được xếp hạng sao thế nào?

Hệ thống đánh giá sao khách sạn là một phương pháp được công nhận rộng rãi để phân loại và xếp hạng khách sạn dựa trên chất lượng tổng thể, tiện nghi, dịch vụ, cơ sở vật chất. Có nhiều hệ thống đánh giá sao khách sạn khác nhau trên toàn thế giới, nhưng thường được biểu thị bằng xếp hạng từ 1 đến 5 sao. Sao càng cao, khách sạn được đánh giá càng tốt.

1 sao dành cho chỗ nghỉ giá rẻ với các dịch vụ cơ bản và tiện nghi tối thiểu. Những khách sạn này thường có giá phải chăng và cung cấp các tiện ích hạn chế.

Tiện nghi khách sạn 1 sao. Ảnh: hotelstars

2 sao là chỗ nghỉ đơn giản với mức độ thoải mái và dịch vụ cao hơn 1 sao. Chúng có thể bao gồm các tiện nghi bổ sung như nhà hàng, dịch vụ phòng.

Tiện nghi khách sạn 2 sao. Ảnh: hotelstars

3 sao là khách sạn tầm trung mang lại kỳ nghỉ thoải mái với dịch vụ và tiện nghi khá tốt. Chúng thường có nhà hàng, quầy bar và có thể cung cấp các tiện ích như phòng gym hoặc phòng hội nghị.

Tiện nghi khách sạn 3 sao. Ảnh: hotelstars

4 sao là khách sạn cao cấp, có tiếng với chất lượng và tiện nghi, dịch vụ phong phú. Những khách sạn này thường được trang bị đầy đủ, có nhiều nhà hàng, khu spa, trung tâm thể dục.

Tiện nghi khách sạn 4 sao. Ảnh: hotelstars

5 sao dành cho khách sạn sang trọng, chỗ nghỉ ngơi thoải mái và dịch vụ cá nhân hóa cao nhất. Các khách sạn này thường có phòng rộng rãi, lựa chọn ẩm thực cao cấp, spa đầy đủ dịch vụ và các tiện nghi cao cấp khác.

Tiện nghi khách sạn 5 sao. Ảnh: hotelstars

Theo truyền thống, xếp hạng sao của khách sạn chỉ từ 1 đến 5. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ, chẳng hạn Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) có hệ thống xếp hạng đến 7 sao.

Xếp hạng sao được thực hiện thế nào?

Mỗi hệ thống xếp hạng chính thức sẽ có các hạng mục khác nhau mà khách sạn phải tuân thủ theo từng hạng sao. Một số hệ thống chia nhỏ, trong đó một số bắt buộc để đạt được xếp hạng, trong khi những hệ thống khác áp dụng cách tiếp cận trực tiếp hơn.

Việc xếp hạng được xác định bởi các tổ chức độc lập sử dụng tiêu chí khách quan, có thể lên tới hơn 200 yếu tố như chất lượng phòng, độ sạch sẽ, tiện nghi, tiêu chuẩn dịch vụ, lựa chọn đồ ăn và thức uống, khả năng tiếp cận vị trí. Chẳng hạn không có quy định cụ thể nào yêu cầu khách sạn phải có bể bơi để đạt sao. Tuy nhiên, các khách sạn 4 và 5 sao thường có bể bơi như một tiện nghi cao cấp để có thứ hạng cao và hút khách.

Các xếp hạng sao này được cung cấp bởi nhiều đơn vị, tùy từng quốc gia. Tại Mỹ, đơn vị xếp hạng là Forbes và AAA, nhưng nhiều khách sạn tự quảng cáo "5 sao" mà không được các tổ chức này công nhận. Các khách sạn ở Italy do chính phủ xếp hạng dựa trên các tiêu chuẩn nhất định. Các tiêu chuẩn có thể khác nhau giữa các khu vực, chẳng hạn khách sạn 3 sao ở Venice có thể không cùng yêu cầu với khách sạn 3 sao ở Naples.

Atout France và COFRAC là đơn vị xếp hạng sao ở Pháp, yêu cầu khách sạn phải được kiểm tra 5 năm một lần. Một khách sạn 5 sao ở Pháp có thể đạt danh hiệu "Palace", cấp bậc riêng và cao hơn. Australia sử dụng hệ thống Star Ratings Australia cho các xếp hạng sao chính thức, mặc dù thỉnh thoảng có các khách sạn tự quảng cáo "6 sao".

Ngoài ra, còn có một số tổ chức khác như JTB (Japan Travel Bureau, Nhật Bản), Michelin Guide (toàn cầu), Hotelstars Union (châu Âu), AA (Automobile Association, Anh).

Một phòng khách sạn 5 sao tại Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Tại Việt Nam, Cục Du lịch Quốc gia (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) là cơ quan cấp xếp hạng sao cho các khách sạn tại Việt Nam. Tiêu chí đánh giá gồm cơ sở vật chất (phòng ốc, tiện nghi), chất lượng dịch vụ, an toàn, vệ sinh và vị trí. Quy trình kiểm tra được thực hiện bởi các đoàn đánh giá chuyên môn. Một số khách sạn 5 sao ở Hà Nội được đánh giá theo tiêu chuẩn này như Sofitel Legend Metropole Hanoi hoặc InterContinental Hanoi Westlake.

Xếp hạng sao có thể hữu ích, nhưng thực tế nhiều khách sạn vẫn hoạt động tốt mà không cần sao. Thay vào đó, họ dựa vào xếp hạng được xây dựng từ đánh giá của khách hàng thực tế trên Google My Business, TripAdvisor, Booking, Agoda và nhiều nền tảng khác. Việc đạt được xếp hạng cao này có thể quan trọng không kém, nếu không muốn nói là quan trọng hơn, so với việc đạt được một mức xếp hạng cụ thể theo cách truyền thống.

Sao khách sạn được khách căn cứ để chọn nơi ở phù hợp nhất với nhu cầu. Những khách sang trọng sẽ chọn khách sạn ở mức xếp hạng cao, trong khi khách có ngân sách hạn chế chọn các khách sạn ở mức thấp hơn. Du khách có thể biết chính xác khách sạn mình đang chọn bao nhiêu sao khi liên hệ cơ quan xếp hạng, website chính thức hoặc hỏi cơ quan du lịch địa phương.

Các khách sạn có thể tăng sao nếu bổ sung tiện nghi, cung cấp thêm dịch vụ dựa trên các tiêu chí đã công bố, sau đó liên hệ với tổ chức xếp hạng.