Khách sạn có những loại phòng nào, khác nhau ra sao?

Khi đặt một phòng khách sạn, nhiều người thường nghĩ đơn giản: Standard là phòng bình thường, Superior tốt hơn một chút, Deluxe sang hơn, rồi đến Suite và cao nhất là Presidential Suite. Cách hiểu này không hoàn toàn sai, nhưng cũng chưa đủ.

Bởi trên thực tế, tên gọi phòng khách sạn không phải lúc nào cũng là một “thang điểm” thống nhất trên toàn thế giới. Cùng là Deluxe nhưng ở khách sạn này có thể rộng 35m², ở nơi khác rộng 50m². Có nơi Executive là một loại phòng, có nơi Executive lại chủ yếu nói đến quyền sử dụng khu dịch vụ riêng. Thậm chí một căn phòng mang tên Suite cũng không nhất thiết có diện tích giống một Suite ở khách sạn khác.

Vậy những cái tên phòng khách sạn phổ biến ấy thực sự có nghĩa gì?

Standard - phòng tiêu chuẩn

Standard thường là tên gọi dành cho hạng phòng cơ bản nhất của một khách sạn. Đây thường là lựa chọn có giá thấp nhất trong các loại phòng thông thường và đáp ứng những nhu cầu lưu trú cơ bản: giường ngủ, phòng tắm, tủ quần áo, bàn làm việc hoặc bàn nhỏ, TV, điều hòa, minibar hoặc các tiện nghi tương ứng.

“Standard” không đồng nghĩa với phòng nhỏ, cũ hay thiếu tiện nghi. (Ảnh: Maistra)

Điều đáng lưu ý là “standard” không đồng nghĩa với phòng nhỏ, cũ hay thiếu tiện nghi. Một khách sạn 4-5 sao có thể có phòng Standard rất tốt, chỉ là nó nằm ở cấp cơ bản nhất trong hệ thống phòng của chính khách sạn đó.

Theo TCVN 4391:2015, diện tích tối thiểu của buồng ngủ được quy định theo hạng sao của khách sạn, chứ không đơn giản theo tên Standard hay Deluxe. Chẳng hạn, với khách sạn 3 sao, buồng một giường đơn tối thiểu 18m², còn buồng một giường đôi hoặc hai giường đơn tối thiểu 22m²; ở khách sạn 5 sao, các mức tương ứng là 24m² và 32m².

Nói cách khác, một phòng Standard trong khách sạn 5 sao vẫn có thể rộng và đầy đủ tiện nghi hơn nhiều phòng Deluxe ở một khách sạn bình dân.

Phòng Superior tốt hơn Standard ở đâu?

Superior thường được đặt ngay trên Standard trong bảng giá của nhiều khách sạn. Điểm khác biệt có thể nằm ở diện tích, tầng, hướng nhìn, vị trí trong tòa nhà hoặc mức độ hoàn thiện nội thất. Có khách sạn chỉ tăng diện tích; có nơi lại dành phòng Superior ở tầng cao hơn hoặc có tầm nhìn đẹp hơn.

Đây là chỗ người đặt phòng dễ nhầm nhất: Superior không có một bộ tiêu chí bắt buộc chung trên toàn ngành khách sạn quốc tế.

Không có một bộ tiêu chí bắt buộc chung cho Superior trên toàn ngành khách sạn quốc tế.

Vì vậy, nếu hai phòng Standard và Superior có giá chênh nhau vài trăm nghìn đồng, không nên mặc định rằng Superior chắc chắn có thêm một loại tiện nghi nào đó. Cần xem chính sách của từng khách sạn: diện tích bao nhiêu, loại giường gì, hướng phòng, có ban công hay không, có được sử dụng lounge hay không...

Phòng Deluxe

Deluxe thường là hạng phòng cao hơn Superior. Những điểm nâng cấp phổ biến là diện tích lớn hơn, vị trí đẹp hơn, nội thất tốt hơn, tầm nhìn rộng hơn hoặc có thêm một số tiện nghi.

Ví dụ, khách sạn có thể chia thành Deluxe City View, Deluxe Lake View, Deluxe Ocean View... Khi đó, điểm khác biệt quan trọng không chỉ nằm ở diện tích mà còn ở hướng nhìn.

Phòng Deluxe lớn hơn, vị trí đẹp hơn, nội thất tốt hơn, tầm nhìn rộng hơn hoặc có thêm một số tiện nghi so với phòng Standard và Superior.

Tuy nhiên, cần tránh một hiểu lầm khá phổ biến: Deluxe không đồng nghĩa với Suite. Deluxe về cơ bản vẫn có thể chỉ là một không gian phòng ngủ kết hợp với khu vực sinh hoạt trong cùng một phòng. Trong khi đó, Suite được định nghĩa theo cấu trúc khác.

Phòng Suite

Theo TCVN 4391:2015, “buồng ngủ hạng đặc biệt” (suite) có thể có thêm phòng khách, phòng vệ sinh, bếp nhỏ, quầy bar. Như vậy, đặc điểm đáng chú ý của Suite là không gian được tổ chức thành nhiều khu chức năng, chứ không đơn giản chỉ là một phòng ngủ thật lớn.

Chẳng hạn, bước vào Suite, khách có thể gặp khu vực phòng khách với sofa và bàn trà; phía trong mới là phòng ngủ; ngoài ra có thể có phòng tắm rộng hơn, bàn ăn, quầy bar hoặc bếp nhỏ. Từ đây lại xuất hiện một loạt tên gọi:

- Junior Suite thường là dạng Suite nhỏ hơn, không gian phòng ngủ và phòng khách có thể được ngăn tương đối hoặc chỉ phân chia bằng nội thất, vách ngăn.

- One-bedroom Suite thường có một phòng ngủ riêng và khu vực phòng khách riêng.

- Two-bedroom Suite có hai phòng ngủ, thích hợp cho gia đình hoặc nhóm khách.

Executive Suite, Grand Suite, Deluxe Suite... lại thường là cách đặt tên thương mại của từng khách sạn để phân biệt các cấp độ Suite. Không nên coi đây là một hệ thống tiêu chuẩn bắt buộc giống nhau ở mọi nơi.

Đặc điểm đáng chú ý của Suite là không gian được tổ chức thành nhiều khu chức năng, chứ không đơn giản chỉ là một phòng ngủ thật lớn.

Vì vậy, nếu một khách sạn quảng cáo “Junior Suite 50m²”, khách sạn khác “Junior Suite 70m²”, điều đó không có gì bất thường.

Presidential Suite - phòng đặc biệt cao cấp

Ở phía trên cùng của hệ thống phòng thường xuất hiện những cái tên như Presidential Suite, Royal Suite, Ambassador Suite. TCVN 4391:2015 gọi nhóm này là “buồng đặc biệt cao cấp”, với trang thiết bị, tiện nghi hiện đại và cao cấp nhất, đáp ứng yêu cầu phục vụ nguyên thủ quốc gia hoặc khách cao cấp.

Đây thường là những phòng có diện tích rất lớn, nhiều không gian chức năng, phòng khách riêng, phòng ngủ, phòng tắm cao cấp, khu vực ăn uống, quầy bar, đôi khi có nhiều phòng ngủ và các không gian phụ trợ.

Nhưng có một điều rất đáng nói: Presidential Suite - phòng tổng thống - không có nghĩa là tổng thống nhất định đã từng ngủ ở đó. Tên gọi này mô tả cấp độ của căn phòng và nhóm khách mà nó có khả năng phục vụ, chứ không phải giấy chứng nhận rằng một nguyên thủ đã từng lưu trú.

Presidential Suite không có nghĩa là tổng thống nhất định đã từng ngủ ở đó.

Và cũng không nên hiểu Presidential Suite là “hạng 6 sao”. TCVN hiện phân khách sạn theo 5 hạng từ 1 đến 5 sao; Presidential Suite là tên của một loại buồng cao cấp, không phải một cấp sao của khách sạn.

Executive Room - không chỉ là phòng rộng hơn

Executive là một trường hợp thú vị vì nó có thể khiến khách hiểu nhầm.

Một số khách sạn có Executive Room như một hạng phòng cao cấp hơn Deluxe. Nhưng “Executive” còn gắn với khái niệm Executive Floor/Executive Lounge.

Theo TCVN 4391:2015, tầng hoặc khu Executive là khu vực có các buồng ngủ cao cấp, có thể có lễ tân riêng, dịch vụ nhận/trả phòng nhanh và khu vực riêng để khách thư giãn, ăn uống, hội họp.

Vì thế, khi thấy chữ Executive, khách nên kiểm tra xem mình đang mua một loại phòng có diện tích/nội thất cao cấp hơn, hay một gói phòng kèm quyền sử dụng Executive Lounge hoặc cả hai.

- Executive Lounge đôi khi mới là phần đáng tiền nhất, bởi khách có thể được dùng khu vực riêng để ăn sáng, uống đồ nhẹ, làm việc hoặc nghỉ ngơi tùy chính sách khách sạn.

- Connecting Room: Hai phòng nhưng có thể biến thành một không gian gia đình. Đây là hai phòng khách sạn nằm cạnh nhau và có cửa thông trực tiếp ở bên trong, giúp các thành viên trong gia đình có thể đi từ phòng này sang phòng kia mà không cần ra hành lang. Ví dụ, một gia đình có bố mẹ và hai con có thể đặt hai phòng Connecting; bố mẹ ở một phòng, con ở phòng bên cạnh, nhưng vẫn có cửa thông nhau.

Điểm này khác với Adjacent Room hay hai phòng gần nha”. Hai phòng gần nhau chưa chắc có cửa thông bên trong.

Với gia đình có trẻ nhỏ, Connecting Room thường hữu ích hơn việc chỉ chọn một phòng thật rộng.

Family Room - phòng dành cho gia đình

Family Room thường được thiết kế để phục vụ gia đình, có thể có giường đôi + giường đơn, sofa bed, giường tầng cho trẻ em hoặc hai khu ngủ. Nhưng đây cũng là tên thương mại, không phải một tiêu chuẩn cứng áp dụng cho mọi khách sạn.

Có nơi Family Room chỉ là một phòng lớn với nhiều giường; nơi khác có thể là một Suite thực sự có nhiều khu vực riêng. Vì vậy, với Family Room, điều quan trọng nhất là xem sơ đồ phòng và cấu hình giường, thay vì chỉ nhìn tên.

Phòng gia đình.

Twin, Double, King, Queen... là nói về giường, không phải cấp phòng

Một trong những nhầm lẫn phổ biến nhất khi đặt khách sạn là tưởng Twin hay Double là hạng phòng. Thực ra, chúng chủ yếu mô tả cấu hình giường.

Single room thường dành cho một người, có một giường đơn.

Double room thường có một giường đôi.

Twin room có hai giường đơn tách biệt.

King room thường có một giường cỡ King.

Queen room thường có một giường cỡ Queen.

Vì vậy, một phòng có thể đồng thời là Deluxe Twin, Deluxe King, Superior Double... Trong những trường hợp này, Deluxe hay Superior nói về hạng phòng, còn Twin/King/Double nói về loại giường.

Đây là lý do hai phòng có diện tích và tiện nghi giống nhau nhưng vẫn được niêm yết thành hai lựa chọn khác nhau.

Một số tên gọi cho biết vị trí hoặc đặc điểm của phòng

Ngoài các hạng phòng, khách còn gặp rất nhiều tên như:

- Sea View/Ocean View: nhấn mạnh hướng nhìn ra biển.

- City View: hướng nhìn ra thành phố.

- Garden View: hướng nhìn ra vườn.

- Pool View: hướng nhìn ra hồ bơi.

- River View/Lake View: hướng nhìn ra sông/hồ.

- Corner Room: phòng ở góc tòa nhà, thường có nhiều mặt thoáng hoặc cửa sổ hơn.

- Balcony Room: phòng có ban công.

- Accessible/Accessible Room: phòng được thiết kế để thuận tiện hơn cho người khuyết tật hoặc người gặp khó khăn trong di chuyển, chẳng hạn không gian di chuyển rộng hơn, thiết bị phòng tắm phù hợp hơn.

Những tên này không nhất thiết nói rằng phòng cao cấp hơn. Một Standard Ocean View hoàn toàn có thể có giá cao hơn một Deluxe City View nếu khách sạn nằm ở vị trí mà hướng biển đặc biệt có giá trị.

Nhìn tên phòng thế nào để biết mình đang mua gì?

Có thể hình dung hệ thống phòng khách sạn thành ba lớp thông tin, thay vì chỉ nhìn vào một cái tên.

Lớp thứ nhất là cấp độ phòng: Standard → Superior → Deluxe → các loại Suite → Presidential/Royal Suite... Đây thường là cách khách sạn thể hiện sự khác biệt về diện tích, tiện nghi và mức độ cao cấp.

Lớp thứ hai là cấu hình ngủ: Single, Double, Twin, King, Queen, Family... Đây cho biết khách sẽ ngủ như thế nào và phòng phù hợp với bao nhiêu người.

Lớp thứ ba là đặc điểm bổ sung: Sea View, City View, Balcony, Corner, Connecting, Executive Lounge... Đây là những yếu tố về vị trí, hướng nhìn, thiết kế hoặc dịch vụ đi kèm.

Một phòng có thể mang tên rất dài như “Deluxe King Ocean View with Balcony”. Nếu tách ra, nó đơn giản có nghĩa là: phòng hạng Deluxe + giường King + nhìn ra biển + có ban công.

Còn “Executive One-bedroom Suite” có thể hiểu là: Suite có một phòng ngủ riêng + thuộc nhóm Executive, có thể đi kèm quyền sử dụng các dịch vụ Executive tùy khách sạn.