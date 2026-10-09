Khách du lịch Trung Quốc thuê robot 'đỡ chân' khi leo núi

Robot "đỡ chân" nặng khoảng 2 kg, gồm bộ phận đeo quanh eo và hai thanh máy chạy dọc mặt ngoài đùi, cố định phía trên đầu gối. Du khách mất chưa đến một phút để lắp máy và có thể chọn một trong năm mức hỗ trợ.

Khi lên dốc, thiết bị nhận biết chuyển động của người dùng để tạo lực đỡ khi bước chân lên cao; lúc xuống dốc, máy giảm bớt áp lực lên chân. Mỗi thiết bị có hai pin, hoạt động khoảng 5-6 giờ và không được cho thuê khi trời mưa hoặc tuyết để đảm bảo an toàn.

Tại núi Nga Mi, giá thuê là 49,9 nhân dân tệ (khoảng 185.000 đồng) một giờ, tối đa 300 nhân dân tệ (1,1 triệu đồng) một lượt. Khu du lịch bố trí khoảng 200 robot tại tám điểm cho thuê, khách đặt máy, đặt cọc rồi quét mã để sử dụng.

Một du khách trên 50 tuổi cho biết cảm nhận rõ nhất là khi bước lên những bậc cao, thiết bị tạo lực đẩy từ dưới lên khiến chân nhẹ hơn.

Robot 'đỡ chân' nặng khoảng 2 kg, gồm bộ phận đeo quanh eo và hai thanh máy chạy dọc mặt ngoài đùi. Ảnh: NBD

Theo khảo sát của Nhật báo Kinh tế Trung Quốc, khoảng 30% người thuê là khách trung niên, cao tuổi, 30% là các gia đình có trẻ nhỏ. Phần còn lại chủ yếu ở độ tuổi 15-40, tìm đến vì tò mò và muốn thử một thiết bị mới khi leo núi.

Không chỉ Nga Mi, nhiều khu du lịch khác cũng đưa robot "đỡ chân" vào phục vụ khách trong kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc từ ngày 1-7/10. Tại Vạn Lý Trường Thành ở Mộ Điền Dục, Bắc Kinh, du khách trả 100 nhân dân tệ (khoảng 370.000 đồng) cho ba giờ đầu, sau đó tính thêm 20 nhân dân tệ mỗi giờ. Một số khách nước ngoài cũng thử trải nghiệm trong kỳ nghỉ.

Ở núi Thái Sơn, Sơn Đông, thiết bị được cho thuê với giá khoảng 80 nhân dân tệ (300.000 đồng), hướng đến người lớn tuổi hoặc hạn chế khả năng vận động. Tại núi Kỳ Vân, An Huy, khu du lịch cũng có hơn 20 robot "đỡ chân".

Tại Á Đinh, hai du khách Hong Kong ngoài 60 tuổi thuê thiết bị với giá 500 nhân dân tệ (khoảng 1,8 triệu đồng) một ngày. Sau khi trải nghiệm, họ còn muốn mua một bộ để sử dụng trong những chuyến đi tới Tây Tạng và Tân Cương, nơi phải di chuyển ở địa hình cao đòi hỏi nhiều thể lực.

Du khách thuê robot 'đỡ chân' khi leo núi Kỳ Vân. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thiết bị này cũng từng được sử dụng trong một số tình huống cứu hộ. Theo đại diện doanh nghiệp cung cấp thiết bị, trước đó tại khu vực Tây Hồ, Hàng Châu, một nhóm người đi đường mòn vào ban đêm bị mất nhiệt và mắc kẹt. Nhân viên cứu hộ mang thiết bị trợ lực vào tìm kiếm. Khi phát hiện một phụ nữ không còn khả năng tự đi lại, lực lượng cứu hộ tháo thiết bị cho cô sử dụng, giúp người này có thể tự xuống núi.