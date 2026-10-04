Cố đô 3.000 năm của Trung Quốc qua ảnh khách Việt

Tây An, tỉnh Thiểm Tây, một trong 4 cố đô của Trung Quốc, từng là kinh đô của 13 triều đại phong kiến và điểm khởi đầu của con đường tơ lụa cổ đại. Thành phố ghi dấu ấn nhờ sự kết hợp giữa không gian đô thị và các công trình di sản cổ kính mang nét kiến trúc thời Đường - Minh. Ngày nay, thành phố phát triển các sản phẩm du lịch, hạ tầng và dịch vụ hiện đại quanh những di sản này.

Ngay trung tâm, tháp Chuông (ảnh) 642 năm tuổi, cao 36 m, vẫn sừng sững giữa nút giao đông đúc, bao quanh bởi các tuyến phố thương mại và dòng xe qua lại. Công trình được xây dưới thời Minh (năm 1368-1644), ban đầu dùng để báo giờ và phát tín hiệu cảnh báo. Năm 1582, tháp được di chuyển từ vị trí ban đầu đến địa điểm hiện nay khi trung tâm đô thị Tây An thay đổi.

Nguyễn Kỳ Anh, blogger du lịch ở TP HCM, đến Tây An vào giữa tháng 9, trong tour 8 ngày qua Thượng Hải, Ô Trấn, Hàng Châu và Tây An. Anh dành hai ngày cuối trong hành tham quan cố đô Tây An.

"Điểm đến phù hợp với những du khách quan tâm lịch sử, khảo cổ và văn hóa truyền thống Trung Quốc", Kỳ Anh nói.

Kỳ Anh cho hay khi tận mắt ngắm nhìn, các công trình lịch sử quy mô đồ sộ khác hẳn hình dung trước đó. Điểm tham quan để lại ấn tượng mạnh nhất với anh là Binh Mã Dũng, thuộc quần thể lăng mộ Tần Thủy Hoàng, cách trung tâm Tây An khoảng 35 km.

Khu di tích gồm các hố khảo cổ với hàng nghìn tượng binh sĩ, ngựa và chiến xa bằng đất nung có niên đại hơn 2.000 năm. Quần thể lăng mộ Tần Thủy Hoàng được UNESCO công nhận Di sản Thế giới năm 1987.

Theo Kỳ Anh, lượng khách tại Binh Mã Dũng khá đông. Không gian tham quan rộng nhưng những vị trí có góc nhìn rõ xuống các hố tượng thường tập trung nhiều người. Du khách nên dành ít nhất nửa ngày cho khu vực này thay vì ghép quá nhiều điểm tham quan trong cùng một buổi.

Một điểm khác khiến anh ấn tượng là Tường thành Tây An, công trình bao quanh khu trung tâm lịch sử của thành phố. Tường thành cổ Tây An được xây dựng vào thế kỷ XIV bởi vua Chu Nguyên Chương - vị hoàng đế đầu tiên của triều Minh.

Chu vi tường thành khoảng 13,7 km, cao khoảng 12 m và được xem là một trong những hệ thống thành cổ còn được bảo tồn khá nguyên vẹn tại Trung Quốc.

Tường thành Tây An có 4 cổng Trường Lạc Môn, An Định Môn, Vĩnh Ninh Môn và An Viễn Môn tương ứng với bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc. Đến Tây An, du khách có thể đạp xe để tham quan thành cổ và chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố. Trong ảnh là khu vực cổng Trường Lạc, cổng Đông của Thành cổ Tây An, được xây dựng vào khoảng năm 1370-1378 dưới thời nhà Minh.

Kỳ Anh còn trải nghiệm những sản phẩm du lịch khai thác chất liệu lịch sử và văn hóa Tây An như show Huyền thoại Lạc Đà và bữa cung yến.

Huyền thoại Lạc Đà là một trong những sản phẩm du lịch được xây dựng từ chất liệu lịch sử của con đường tơ lụa. Show dùng sân khấu xoay 360 độ, ánh sáng, trình chiếu và các cảnh diễn quy mô lớn để kể lại hành trình của những đoàn thương nhân rời Trường An. Vé show diễn khoảng 198 nhân dân tệ (770.000 đồng) mỗi người.

Sau khi xem show, Kỳ Anh trở về trung tâm để trải nghiệm bữa cung yến với cách bài trí và phục vụ lấy cảm hứng từ cung đình. Giá vé khoảng 350-500 nhân dân tệ (1,4-1,9 triệu đồng).

"Những sản phẩm như show diễn, cổ phục hay bữa ăn theo chủ đề khiến lịch sử ở Tây An không chỉ nằm trong bảo tàng và di tích, mà được đưa vào hoạt động giải trí, ăn uống, đời sống du lịch ban đêm", anh nói.

Ngoài cung yến, Kỳ Anh cũng thưởng thức ẩm thực đường phố Tây An.

"Đồ ăn địa phương vị đậm và hơi nhiều dầu mỡ", Kỳ Anh nói, gợi ý thực khách thử mì biang biang (ảnh), tangbao - bánh bao có nước dùng trong nhân và nước ép lựu.

Trong ảnh là mô hình tô mì biang biang với mì lơ lửng nhờ trục đỡ ẩn trong một quán ăn nhằm thu hút thực khách tại các tuyến phố ẩm thực Tây An.