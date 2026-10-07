Biển người du lịch khắp Trung Quốc dịp Quốc khánh

Kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài một tuần của Trung Quốc (1/10-7/10) gần kết thúc và như thường lệ, điểm du lịch khắp cả nước hầu như chật kín khách. "Đám đông không thể khiến du khách chùn bước. Những hàng vali vẫn dài dằng dặc trong sân ga và dòng người vẫn đổ về các khu du lịch", hãng thông tấn Tân Hoa Xã miêu tả.

Trong ảnh là ga Hán Khẩu, thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ngày 1/10.

Số liệu từ Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho thấy trong 5 ngày đầu kỳ nghỉ, hơn 1,55 tỷ lượt khách đã di chuyển liên tỉnh. Năm ngoái, trong 8 ngày nghỉ lễ, Trung Quốc ghi nhận khoảng 888 triệu khách nội địa. Riêng 1/10, hệ thống đường sắt quốc gia Trung Quốc đã vận chuyển hơn 25 triệu hành khách, gấp đôi ngày thường, lập kỷ lục mới về số lượng hành khách trong một ngày. Ảnh: Xiao Yijiu

Hàng nghìn du khách cùng đón bình minh tại thành phố Phủ Viễn, tỉnh Hắc Long Giang - điểm cực Đông trên đất liền của Trung Quốc ngày đầu kỳ nghỉ.

Theo China Daily, kỳ nghỉ năm nay cho thấy khách Trung Quốc yêu thích trải nghiệm có chiều sâu thay vì "cưỡi ngựa xem hoa" kiểu truyền thống. Du khách thích trải nghiệm tour nhập vai, tham quan bảo tàng, di sản văn hóa. Ảnh: News CN

Du khách tham quan phố cổ Côn Minh, tỉnh Vân Nam trong ngày 2/10. Để kích cầu tiêu dùng, chính quyền thành phố đã tung ra gói voucher ẩm thực trị giá 10 triệu tệ (khoảng 35 tỷ đồng). Ảnh: News CN

Cảnh đông đúc ở Khu thắng cảnh đền Khổng Tử ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô tối 2/10. Ảnh: People

Du khách tập trung ở mặt trước Thiên Đàn (Đàn Trời) nằm tại phía nam thành phố Bắc Kinh, hôm 2/10. Đây là nơi các vị hoàng đế thuộc hai triều đại Minh và Thanh thực hiện các nghi lễ tế trời nhằm cầu nguyện cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu. Ảnh: Sohu

Khi ghé thăm khu du lịch Thác Hổ Khẩu trên sông Hoàng Hà hôm 3/10, nhiều du khách đã cùng nhau hát bài "Hoàng Hà đại hợp xướng" - bản hợp xướng kinh điển của Trung Quốc.

Hổ Khẩu, thác nước tự nhiên lớn thứ hai tại Trung Quốc (sau thác Hoàng Quả Thụ), là thác nước màu vàng lớn nhất thế giới. Thác nằm trên đoạn ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Sơn Tây (huyện Cát) và Thiểm Tây (huyện Nghi Xuyên), ngự trị trên dòng chảy chính của sông Hoàng Hà. Ảnh: Sohu

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Quảng Đông, các khu du lịch từ cấp 4A (thang xếp hạng chất lượng ở Trung Quốc với 5A là cao nhất) tại tỉnh này đã phục vụ hơn 15 triệu lượt khách trong bốn ngày đầu kỳ nghỉ. Trong hình là Khu du lịch sinh thái Hẻm núi Cổ Long tại Thanh Viễn, Quảng Đông, hôm 3/10.

Đài quan sát kính Vân Thiên Bá (ảnh) treo lơ lửng ở độ cao 202 m ngay trên một vách đá thẳng đứng. Từ đài quan sát, du khách có thể thấy hệ thống thác nước 9 tầng ẩn hiện giữa đại ngàn. Ảnh: Sina

Ngày 4/10, nhiều điểm du lịch ở Trung Quốc đổ mưa lớn nhưng không khiến nhu cầu đi chơi giảm bớt. Trong hình là cảnh khách che ô xếp hàng vào khu du lịch Đảo Cam (Quất Tử Châu) ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Ảnh: Sina

Hàng người đứng chụp hình tượng Lạc Sơn Đại Phật hôm 4/10. Đây là tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới (71 m), được tạc trực tiếp vào vách núi Thạch Sương ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Theo dự báo của Cục Thông tin Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc, tổng lượng người di chuyển nội địa trong 7 ngày lễ đạt 2,13 tỷ lượt - cao gấp 1,7 lần ngày thường. Ảnh: Sohu