Cánh đồng hoa hướng dương đẹp như tranh ở Cần Thơ

Những ngày đầu hè, du khách đến trung tâm TP Cần Thơ đã không quên tìm đến cánh đồng hoa hướng dương gần cầu Cái Nai, phường Cái Răng.

Cánh đồng hoa hướng dương này từng là một bãi đất trống mọc đầy cỏ dại và lau sậy, rộng hơn 10.000 m2 trong khu dân cư Hồng Loan 5C, cách vòng xoay cầu Trần Hoàng Na khoảng 500 m. Một người đàn ông 44 tuổi đã phát quang, gieo 1 kg hạt giống hoa hướng 3 tháng trước.

Với khoảng 1.000 cây hướng dương đang vào giai đoạn ra hoa rực rỡ, chủ cánh đồng hoa thu mỗi người 50.000 đồng khi đến đây chụp ảnh.

Sau khi chi 50.000 đồng, du khách đến đây lần thứ nhất sẽ được chụp ảnh, miễn phí các lần check-in còn lại cho đến hết mùa hoa.

Người sở hữu cánh đồng hoa hướng dương cho biết quyền sử dụng đất là của một người khác, anh chỉ mượn để thực hiện ý tưởng tạo cảnh quan đẹp, góp phần thúc đẩy du lịch trải nghiệm.

Trên quốc lộ 1A, du khách đi hướng TP.HCM về Sóc Trăng qua vòng xoay cầu Trần Hoàng Na khoảng 500 m sẽ đến cầu Cái Nai. Phía bên trái dưới chân cầu sẽ có đường nhựa vào cánh đồng hoa nên du khách rất dễ tìm.

Theo dự kiến, hoa hướng dương trên cánh đồng này sẽ rực rỡ kéo dài thêm 3 tuần. Chủ nhân sau đó sẽ gom hạt để ép dầu để sử dụng.