'Biển hoa đăng' thắp sáng kênh Nhiêu Lộc địp lễ Phật Đản

Người dân đổ về chùa Pháp Hoa tham dự lễ thả hoa đăng mừng Phật Đản. Đây là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế, diễn ra vào 15/4 âm lịch hằng năm.

Theo thượng tọa Thích Quảng Minh, trụ trì nhà chùa, năm nay không khí Phật đản đông vui hơn những năm trước.

Chùa do Hòa thượng Tuệ Hải khai sáng năm 1967, thuộc dòng thiền Lâm Tế. Diện mạo hiện tại của chùa được hoàn thành sau đợt trùng tu năm 2005 với kiến trúc Bắc tông và mái ngói đỏ. Nơi đây nổi tiếng với lễ hội hoa đăng lớn của TP HCM, thu hút đông người dân và du khách đến chiêm bái

Kim Thoa (trái) cùng bạn lần đầu dự lễ thả hoa đăng ở chùa Pháp Hoa, sau khi biết thông tin qua các video chia sẻ trên mạng xã hội.

"Rất đông nhưng không ai chen lấn, hòa chung niềm hân hoan ngày Đức Phật đản sinh", nữ sinh 21 tuổi nói.

Bấm để lật

Phạm Thị Ngọc Hân, 26 tuổi viết lời cầu nguyện lên hoa đăng. Năm nay nhà chùa chuẩn bị 6.000 chiếc, phát miễn phí cho khách thập phương. Do quá đông nên nhiều người mua bên ngoài với giá 15.000 - 20.000 đồng.

Một chiếc thuyền được bố trí neo đậu trên kênh để phục vụ nghi thức thả đèn. Toàn bộ số hoa đăng sau đó sẽ được vớt lại để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Khoảng 20 tình nguyện viên hỗ trợ vận chuyển hoa đăng xuống thả cho du khách, phật tử.

Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè rực rỡ ánh nến từ hàng nghìn đèn hoa đăng mang theo lời cầu nguyện.

"Khung cảnh rất lung linh, huyền ảo", Kim Ngân, 24 tuổi nói, trong lúc ghi hình lại hoa đăng.

Để chào mừng lễ Phật đản, 1.500 lồng đèn được nhà chùa trang trí dọc theo 400 m bờ kênh và khuôn viên chùa Pháp Hoa từ đầu tháng 5.

Nhà chùa mở cửa đón khách vào 6h-11h30 và 13h30-21h hằng ngày. Khách vãn cảnh có thể di chuyển dọc theo tuyến đường kênh Nhiêu Lộc. Chùa có sân gửi xe phía trước nhưng diện tích nhỏ, thường hết chỗ vào ngày rằm hoặc ngày lễ.