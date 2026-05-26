Kiệt tác 'rừng hoa' san hô dưới biển Cù Lao Chàm

San hô được phục hồi trở nên lộng lẫy dưới đáy biển Cù Lao Chàm. Ảnh Trần Thị Phương Thảo - BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm

'Rừng hoa' san hô rực rỡ sắc màu, được hồi sinh từ bàn tay và khối óc của những người làm công tác bảo tồn.

Vẻ đẹp độc đáo, khó cưỡng nơi đáy biển Cù Lao Chàm

Để có được một thiên đường rực rỡ như ngày hôm nay, ít ai biết được hành trình thầm lặng, đầy gian truân của các kỹ sư thuộc Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm (TP. Đà Nẵng).

Sau những tổn thương nghiêm trọng do thiên tai và biến đổi khí hậu, từng rạn san hô đã được hồi sinh từ sự kiên trì và tình yêu biển cả của con người.

Đều đặn mỗi tháng các kỹ sư phải tỉ mẩn thực hiện từng công đoạn từ việc ươm mầm, cấy ghép san hô vào giá thể, cho đến lặn sâu hàng chục mét dưới đáy biển để làm sạch rác đại dương, dọn dẹp các loài thiên địch nguy hại như sao biển gai.

Sự hồi sinh của những rạn san hô hôm nay như món quà cho một hành trình miệt mài và tâm huyết. Chị Trần Phương Thảo - nữ kỹ sư thuộc Ban quản lý - chia sẻ, bản thân luôn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của những rạn san hô dưới biển Cù Lao Chàm - nơi san hô rực rỡ theo cách riêng của nó. Đó cũng là hạnh phúc lớn nhất của những người làm công tác bảo tồn biển, một công việc đặc thù mà thời gian ở dưới nước đôi khi còn nhiều hơn cả trên bờ.