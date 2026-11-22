Hoa súng tím nở rộ trên sông Ngô Đồng ở Tam Cốc

Vốn nổi tiếng với vẻ đẹp thay đổi theo mùa, từ những cánh đồng lúa xanh mướt độ xuân về đến sắc vàng rực rỡ khi hạ sang, Tam Cốc (Ninh Bình) những ngày cuối thu, đầu đông lại mang một diện mạo hoàn toàn khác biệt.

Ngắm trọn khoảnh khắc đẹp nhất của mùa hoa súng trên dòng sông Ngô Đồng. Ảnh: Tam Cốc

Nhìn từ trên cao, dòng sông Ngô Đồng (phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) mềm mại uốn lượn qua những dãy núi đá vôi trùng điệp. Điểm nhấn khiến khung cảnh nơi đây trở nên bừng sáng chính là từng thảm hoa súng tím biếc trải dài dọc theo dòng chảy.

Càng xuôi thuyền qua hang Cả (hang đầu tiên trong hệ thống hang động tại Tam Cốc), mật độ hoa súng càng dày đặc và sắc tím càng trở nên đậm đà hơn.

Tam Cốc, mùa hoa súng đẹp nhất năm. Ảnh: TC

Những khóm hoa súng nở dọc hai bên bờ sông, xen giữa những thửa ruộng xăm xắp nước, tạo nên một "dòng sông hoa" tự nhiên khiến bất cứ ai ngồi trên thuyền cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Điểm hẹn của du khách và giới nhiếp ảnh

Theo người dân địa phương, khung giờ lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của hoa súng là từ 7 giờ đến 10 giờ sáng. Khi những tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng buông xuống, từng cánh hoa súng hé mở, phản chiếu trên mặt nước trong vắt tạo nên hiệu ứng thị giác vô cùng lung linh.

Cận cảnh những bông hoa súng khoe sắc vào sớm mai. Ảnh: TC

Mùa hoa súng tím trên sông Ngô Đồng thu hút nhiều du khách, nhất là những người yêu thích chụp ảnh và các nhiếp ảnh gia đến ghi lại cảnh sắc Tam Cốc.

Ánh sáng thay đổi theo từng thời điểm trong ngày tạo nên những góc chụp khác nhau, từ lúc bình minh khi hoa súng bắt đầu nở đến buổi chiều khi nắng nhạt dần trên mặt sông.

Du khách đổ về Tam Cốc check-in mùa hoa súng nở rộ. Ảnh: TC

Tranh thủ dịp nghỉ cuối tuần tự lái xe từ Hà Nội về Ninh Bình trải nghiệm, chị Hoàng Thị Hường chia sẻ: "Ngồi thuyền ngắm cảnh trên sông Ngô Đồng mùa này thực sự rất tuyệt. Cả nhóm mình đặc biệt ấn tượng với từng khóm hoa súng nở rực hai bên bờ nên đã tranh thủ ghi lại rất nhiều khoảnh khắc kỷ niệm đáng nhớ".

Để tạo nên diện mạo rực rỡ cho dòng sông Ngô Đồng vào thời điểm này, đội ngũ nhân viên tại khu du lịch đã phải chuẩn bị kỳ công từ nhiều tháng trước.

Trao đổi với phóng viên, chị Thùy Dương - phụ trách truyền thông Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động cho biết: "Những ngày gần đây, lượng du khách từ khắp nơi đổ về Tam Cốc ngắm hoa súng rất đông.

Không chỉ ngắm hoa súng nở rộ, du khách còn có thể ngồi thuyền chiêm ngưỡng khung cảnh sông nước núi non trùng điệp hùng vỹ tại Ninh Bình. Ảnh: TC

Để có được dòng sông tím rực rỡ như hiện tại, từ nhiều tháng trước, nhân viên khu du lịch đã tích cực trồng, chăm sóc và dặm tỉa liên tục. Kể từ cuối tháng 10, hoa bắt đầu bung nở rộ, tạo sức hút lớn cho du khách về tham quan, chụp ảnh".

Du khách diện áo dài, cổ phục thướt tha chụp ảnh bên mùa hoa súng nở ở Tam Cốc. Ảnh: TC

Việc hình thành mùa hoa súng trên sông Ngô Đồng không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm cảnh quan cho du khách trong nước, mà còn được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút mạnh mẽ dòng khách quốc tế trong những tháng cao điểm cuối năm.