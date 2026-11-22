Từ 7h, nhiều du khách đã xếp hàng chờ chụp ảnh bên cây hồng sai quả trong khuôn viên một homestay ở trung tâm làng Lô Lô Chải, xã Lũng Cú.

Chủ nhà Sình Dỉ Trai cho biết cây hồng được trồng năm 2021, hằng năm được tuốt lá vào cuối tháng 10 để quả chín đỏ nổi bật, tạo điểm nhấn cho khách check in.

Cây hồng được du khách chú ý từ năm 2024, nhờ những chùm quả đỏ nổi bật giữa các ngôi nhà trình tường đặc trưng ở Lô Lô Chải. Cây thuộc giống hồng trứng, quả hình bầu dục, phần giữa phình to, hai đầu hơi thon, có kích thước tương đương trứng gà lớn.

Năm nay, thời tiết thuận lợi giúp cây sai quả với hàng trăm quả chín. Theo chủ nhà, hồng chỉ chín rộ trong khoảng hai tuần, hiện là thời điểm thích hợp nhất để du khách đến chụp ảnh.

Một góc cây hồng trên đường làng Lô Lô Chải hôm 15/11.

Lô Lô Chải được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là một trong những "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025". Ngôi làng nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú này nổi tiếng nhờ giữ được kiến trúc nhà trình tường, mái ngói âm dương và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Lô Lô.

Khoảng 9h, các lối dẫn đến cây hồng bắt đầu đông kín khách xếp hàng chờ chụp ảnh. Trong lúc đợi, nhiều người tranh thủ ăn sáng tại các hàng quán gần đó. Bảo Minh, hướng dẫn viên bản địa, cho biết mỗi ngày có hàng trăm lượt khách tìm đến cây hồng. Vào dịp cuối tuần, con số này có thể lên đến hàng nghìn lượt. Trên diễn đàn du lịch Hà Giang, hàng trăm bình luận của du khách hỏi kinh nghiệm di chuyển và tìm nơi lưu trú thuận tiện để đến check in cây hồng ở Lô Lô Chải.

Phải chờ hơn 30 phút để chụp ảnh, Phương Nhi, du khách đến từ Thái Nguyên, cho biết lượng người tập trung tại một điểm trong không gian hẹp khiến lối đi quanh cây hồng thường xuyên ùn ứ.

Nhi gợi ý du khách nên đến khoảng 8-10h, khi nắng nhẹ, giúp những chùm quả chín nổi bật hơn trong ảnh.

Sải Xuân, 30 tuổi ở TP HCM, khi chưa đến từng nghĩ quả giả được gắn lên cây để phục vụ khách chụp ảnh.

"Tôi đến sớm nên không phải xếp hàng chờ, chụp được nhiều góc ảnh đẹp", Xuân nói.

Ngoài cây hồng, dịp cuối năm, du khách đến Hà Giang còn có thể ngắm hoa tam giác mạch, hoa đào, thưởng thức ẩm thực địa phương trong tiết trời se lạnh. Cây hồng là điểm check in miễn phí, du khách được khuyến cáo không hái quả, bẻ cành khi tham quan.