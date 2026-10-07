Vợ chồng Hà Nội tới nơi có 'mùa thu đẹp như tranh', chỉ tốn hơn 1 triệu/người

Vợ chồng Hà Nội lái xe máy "săn" mùa thu Cao Bằng

Vợ chồng chị Nguyễn Minh Hà (50 tuổi, giáo viên tiếng Anh, Hà Nội) vừa có hành trình 3 ngày 2 đêm, lái xe máy từ Hà Nội tới Cao Bằng, rong ruổi các xã vùng cao để ngắm cảnh sắc mùa thu.

"Tôi đã đi ngắm mùa thu ở nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga... Mỗi nơi mang một vẻ đẹp riêng. Nhưng với bản thân tôi, Cao Bằng là một điểm đến rất đáng để trải nghiệm vào mùa thu vì thiên nhiên hoang sơ, vừa hùng vĩ vừa nên thơ, chi phí hợp lý và thời tiết dễ chịu", chị Hà chia sẻ.

Chị Hà từng tới Cao Bằng vào mùa hè năm 2024. Khi đó, gia đình chủ yếu tham quan các điểm đến văn hóa - lịch sử nổi tiếng như núi Lê Nin, Khu di tích Pác Bó, thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao..., chưa có cơ hội chiêm ngưỡng thiên nhiên hoang sơ của tỉnh biên giới.

"Sau này, tôi thấy nhiều bạn bè là nhiếp ảnh gia chia sẻ hình ảnh mùa thu Cao Bằng với những cánh đồng lúa chín vàng ruộm, thác nước tung bọt trắng xóa. Khung cảnh ấy khiến tôi mê mẩn, đặt mục tiêu sớm tới ngắm nhìn và săn ảnh đẹp", nữ du khách cho hay.

Chị Hà tại khu vực thác Bản Giốc

Cuối tháng 9, vợ chồng chị sắp xếp công việc để phượt xe máy tới Cao Bằng. Ban đầu chị Hà khá lo lắng vì quãng đường hơn 300km/chiều, chưa kể khoảng cách di chuyển vào các làng bản. Chị e ngại ngồi xe máy lâu có thể đau lưng, mệt mỏi do thời tiết nắng nóng.

"Tôi tính phương án đi xe khách giường nằm để an toàn, tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, chồng thuyết phục tôi trải nghiệm di chuyển bằng xe phân khối lớn, để có thể tự do lịch trình, dừng chân ở bất cứ đâu có điểm đẹp", chị Hà cho biết.

Ngỡ ngàng trước mùa lúa chín, thác nước giữa núi rừng

Từ Hà Nội, anh chị chạy xe khoảng 7 tiếng để tới thành phố Cao Bằng cũ, bao gồm cả thời gian nghỉ ngơi dọc đường, rồi tiếp tục chạy xe 50km tới núi Mắt Thần để ngắm hoàng hôn.

Núi Mắt Thần hay còn gọi là núi Thủng, nằm ở xóm Bản Danh, thuộc Công viên Địa chất Cao Bằng. Ở phía trên đỉnh núi có một lỗ thủng lớn xuyên qua lòng núi, tựa như "con mắt khổng lồ" với đường kính chỗ rộng nhất khoảng 50m.

Dưới chân núi là một thung lũng rộng lớn, xung quanh có hồ và nhiều suối nhỏ. Cảnh quan được nhận xét là thay đổi theo mùa. Vào mùa khô (từ tháng 9 đến tháng 3 âm lịch), thung lũng hiện lên xanh mướt với thảm cỏ non mơn mởn, thu hút du khách tới cắm trại, dã ngoại,…

"Tuy hoàng hôn kết thúc khá nhanh nhưng khung cảnh đẹp, khí hậu trong lành vẫn khiến vợ chồng tôi thích thú, cảm giác được tái tạo năng lượng cho hành trình dài", chị Hà chia sẻ.

Anh chị trở về nghỉ đêm ở thành phố Cao Bằng cũ. 6h30 sáng hôm sau họ di chuyển về phía Ngọc Côn để chiêm ngưỡng mùa lúa chín.

"Cung đường đến Ngọc Côn, chúng tôi lái xe qua thung lũng Phong Nặm vô cùng đẹp mắt. Sáng sớm, sương mù vây quanh núi, có đoạn sương dày đến mức không nhìn thấy đường. Khi nắng le lói xuất hiện, hiện ra trước mắt chúng tôi là những cánh đồng bao la, vàng ruộm, bà con cặm cụi gặt lúa", chị Hà kể.

Anh chị khá tiếc khi xuất phát muộn nên vội vàng rời Phong Nặm nhưng vẫn bỏ lỡ cơ hội ngắm bình minh ở Ngọc Côn. "Nếu du khách xuất phát từ thành phố thì nên đi trước 5h sáng hoặc lựa chọn lưu trú tại xã Trùng Khánh từ hôm trước để đến Ngọc Côn gần hơn", chị Hà chia sẻ kinh nghiệm.

Vợ chồng chị Hà tới điểm cao ngắm thung lũng Ngọc Côn vào 9h sáng. Khung cảnh xuất hiện trước mắt họ là đồi núi trùng điệp, hùng vĩ, phía dưới là dòng sông Quây Sơn trong xanh, uốn lượn qua những cánh đồng trù phú. Màu xanh, màu vàng đan xen giữa rừng cây, lũy tre của làng bản yên bình.

Tháng 9-10, nơi đây vào mùa lúa chín vàng ruộm, tiết trời mát mẻ, rất dễ chịu

Ngọc Côn là nơi sinh sống chủ yếu của người dân tộc Tày, Nùng. Họ làm công việc nương rẫy và vẫn giữ được nếp sinh hoạt truyền thống từ nhiều đời nay. Đặc sản của Ngọc Côn là nếp ong. Hạt gạo nếp to, tròn, thơm, khi nấu chín mềm dẻo, rất hấp dẫn, được thị trường ưa chuộng. Du khách tới đây có thể chiêm ngưỡng cảnh quan và tìm hiểu cuộc sống của bà con.

Thung lũng Ngọc Côn cuối tháng 9 vàng ruộm

Tiếp tục hành trình, vợ chồng chị Hà qua thác Cò Là, thác Bản Giốc. Khung cảnh ở thác Bản Giốc khiến chị Hà ấn tượng. Dòng thác nhiều nước, trong vắt, ào ào đổ xuống giữa không gian núi rừng. Bên cạnh thác là những thửa ruộng đang vào mùa thu hoạch.

"Sức hút của nơi này không chỉ nằm ở dòng thác mà còn ở tổng thể cảnh quan: núi đá, sông nước, ruộng lúa và những bản làng nằm giữa thung lũng. Chúng tôi đi vào đầu tuần, khá vắng khách nên không gian càng thơ mộng hơn", chị Hà chia sẻ.

Năm 2024, Bản Giốc được tạp chí Travel+Leisure của Mỹ bình chọn vào danh sách 21 thác nước đẹp nhất thế giới

Chiều tối, anh chị trở về trung tâm thành phố Cao Bằng cũ để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, họ thong thả dậy, thưởng thức ẩm thực, mua quà rồi về Hà Nội. Tổng quãng đường di chuyển gần 1.000km.

Chị Hà tính toán, chi phí cho chuyến đi của hai vợ chồng chỉ 2,2 triệu đồng, trong đó 30% là tiền xăng xe. Anh chị nghỉ 2 đêm ở khách sạn với giá chỉ 300.000 đồng/đêm. "Chi phí ăn uống và vé tham quan tại Cao Bằng rẻ, không tốn kém bao nhiêu. Đồ ăn ở đây ngon miệng, hấp dẫn, rất đáng trải nghiệm", chị chia sẻ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh Cao Bằng đã đón hơn 2,6 triệu lượt du khách, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 2.973 tỷ đồng. Doanh thu từ du lịch tăng 27% so cùng kỳ năm 2025 và đạt gần 89% kế hoạch năm 2026.

Ảnh: NVCC