Giới trẻ check in bình minh trên biển đẹp như phim điện ảnh

Khung cảnh bình minh trên bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) - một ‘background’ không cần chỉnh sửa. Ảnh: Yến Nhi

Từ trước 5 giờ sáng, khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu nhuộm vàng mặt biển, bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) đã rộn ràng bước chân của nhiều bạn trẻ. Từng nhóm mang theo thiết bị hỗ trợ và những trang phục được chuẩn bị kỹ để ghi lại khoảnh khắc mặt trời ló rạng. Ảnh: Yến Nhi

"Mỗi lần nhìn ngắm và ghi lại khoảnh khắc bình minh đều mang lại cảm giác khác nhau. Mình không chỉ muốn có một bức ảnh đẹp mà còn muốn tận hưởng không khí trong lành và cảm giác bắt đầu một ngày mới thật tích cực”, bạn Vũ Thị Thao chia sẻ. Ảnh: Yến Nhi

Không chỉ thu hút những người thích chụp ảnh bằng điện thoại, bình minh còn là thời điểm được nhiều nhiếp ảnh gia lựa chọn. Ánh sáng tự nhiên vào đầu ngày giúp màu sắc mềm mại, ít tương phản gắt và tạo chiều sâu cho bức ảnh. ﻿Anh Nguyễn Minh Tuấn (nhiếp ảnh gia tự do) cho biết: “Bình minh là ‘khung giờ vàng’ của người cầm máy. Chỉ khoảng 20–30 phút nhưng màu trời thay đổi liên tục. Người chụp phải đến sớm để chọn vị trí và sẵn sàng bấm máy ngay khi mặt trời xuất hiện”.

Để có được những bức ảnh ưng ý, nhiều nhiếp ảnh gia phải có mặt từ khi trời còn chưa sáng. Họ dành thời gian để căn chỉnh thiết bị, lựa chọn góc chụp và theo dõi sự thay đổi của ánh sáng. Chỉ trong khoảng 20–30 phút ngắn ngủi, mỗi khoảnh khắc đều có thể tạo nên một khung hình mang sắc thái khác nhau. Ảnh: Yến Nhi

Những video ghi lại cảnh bình minh hay các bộ ảnh được đăng tải trên TikTok, Instagram và Facebook đã góp phần đưa trào lưu "săn bình minh" trở nên phổ biến. “Mình biết đến hình ảnh bình minh của biển Mỹ Khê qua những thước phim TikTok. Lần đầu đi chỉ để chụp ảnh, nhưng càng trải nghiệm mình càng thích không khí buổi sớm. Được ngắm mặt trời mọc, hít thở không khí trong lành và bắt đầu ngày mới như vậy khiến mình thấy rất đáng”, Nhã Yên chia sẻ. Ảnh: Yến Nhi

Không chỉ là một xu hướng check-in, “săn bình minh” đang trở thành thói quen hòa mình vào thiên nhiên của nhiều người trẻ. Ảnh: Yến Nhi

Bình minh mỗi sáng không chỉ mang đến những khung hình ấn tượng, mà còn là những phút giây bình yên bên nhau để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Ảnh: Yến Nhi