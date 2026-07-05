Đổ xô tắm biển Sầm Sơn bất chấp sóng to nước đục do bão

Chiều 4/7, hàng vạn du khách đổ về biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vui chơi, tắm giải nhiệt ngày cuối tuần.

Theo ghi nhận, tại các bãi tắm A, B, C chật kín du khách. Dù thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, nước biển chuyển màu đục, sóng cao, mạnh hơn ngày thường, nhiều người vẫn thích thú xuống tắm.

Để đảm bảo an toàn, Ban Quản lý bãi biển cùng lực lượng cứu hộ liên tục phát loa nhắc nhở du khách: "Sóng lớn, đề nghị không bơi xa bờ và tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của nhân viên cứu hộ".

"Biển hôm nay rất đông, nước hơi đục, sóng lớn do ảnh hưởng của bão nhưng cả gia đình vẫn xuống tắm, chúng tôi vui chơi ở khu vực gần bờ để đảm bảo an toàn", anh Thuần (trú Hà Nội) chia sẻ.

Lực lượng cứu hộ túc trực 24/24h, thường xuyên tuần tra dọc bãi biển, sẵn sàng hỗ trợ khi xảy ra sự cố.

Nhiều du khách cho biết, dù thời tiết không thuận lợi song do có kế hoạch di chuyển đến Sầm Sơn nghỉ dưỡng cuối tuần nên họ vẫn quyết định đi.

Nước đục, từng đợt sóng lớn ập vào, song du khách vẫn thích thú tắm biển.

Trẻ em được người thân theo sát khi tắm biển.

Càng về tối, các đợt sóng cao hơn, du khách bắt đầu di chuyển lên theo yêu cầu của đơn vị quản lý để đảm bảo an toàn.

Theo lãnh đạo phường Sầm Sơn, trong những ngày biển động do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, địa phương tăng cường lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại các bãi tắm; đồng thời duy trì công tác phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường nhằm phục vụ du khách trong mùa du lịch hè.