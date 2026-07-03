Khám phá Tháp Bà Ponagar nghìn năm tuổi ở phố biển Nha Trang

Tháp Bà Ponagar nghìn năm tuổi ở Nha Trang

Nằm trên đồi Cù Lao bên bờ sông Cái, Tháp Bà Ponagar﻿ là một trong những di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu của TP.Nha Trang (cũ, nay là phường Bắc Nha Trang), tỉnh Khánh Hoà. Rất nhiều du khách quốc tế ấn tượng với công trình cổ kính, linh thiêng này.

Di tích Tháp Bà Ponagar được người Chăm xây dựng từ thế kỷ VIII đến thế kỷ XIII, trên đồi Cù Lao để thờ Nữ thần Ponagar là Mẹ Xứ sở của người Chăm, nên tên thường gọi là Tháp Bà Ponagar.

Khu di tích Tháp Bà Ponagar là một quần thể kiến trúc gồm có tháp cổng, Mandapa và khu đền tháp. Tuy nhiên, do biến động của lịch sử nên hiện nay khu di tích còn lại 5 công trình kiến trúc ở hai mặt bằng là Mandapa và khu đền tháp.

Tháp Bà Ponagar có kỹ thuật xây dựng và phương pháp chế tạo ra những viên gạch để xây các đền tháp hết sức độc đáo, cho đến nay vẫn còn có nhiều câu hỏi chưa tìm được lời giải đáp.

Khu vực Mandapa, có bốn hàng cột lớn hình bát giác, xây bằng gạch nung, bao gồm 10 cột lớn và 12 cột nhỏ.

Khu đền tháp, hiện còn 4 tháp là: Tháp Đông Bắc hay còn được gọi là Tháp chính, cao 23m, được xây dựng lần đầu vào thế kỷ VIII và được xây dựng lại vào thế kỷ XI.

Bên trong tháp đặt tượng thờ Nữ thần Ponagar.

Tháp Nam cao 18m, có niên đại xây dựng vào thế kỷ XIII, đây là nơi thờ thần Shiva, còn theo truyền thuyết của người Việt thì tháp thờ chồng của Thiên Y A Na Thánh Mẫu nên gọi là tháp Ông.

Ngày nay, Tháp Bà Ponagar là điểm đến quen thuộc của du khách khi đến thăm Nha Trang﻿. Từ khu di tích, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn sông Cái uốn lượn và toàn cảnh phố biển.

Rất nhiều du khách quốc tế ấn tượng với công trình cổ kính, linh thiêng này.

Tháp Đông Nam, ngôi tháp có quy mô nhỏ nhất chỉ cao 7,1m, có niên đại khoảng thế kỷ XI đến thế kỷ XII, thờ thần Skandha - con thần Shiva, còn theo truyền thuyết của người Việt, tháp thờ ông bà Tiều là cha mẹ nuôi của Thiên Y A Na Thánh Mẫu.

Tháp Tây Bắc, cao 9m, là ngôi tháp duy nhất còn khá nguyên vẹn về kiến trúc và trang trí, tháp thờ thần Ganesha, còn theo truyền thuyết của người Việt thì tháp thờ Cô, Cậu - con của Thiên Y A Na Thánh Mẫu.

Đến Tháp Bà Ponagar, du khách có thể quét mã QR tại các địa điểm tham quan để có thể tìm hiểu rõ hơn thông tin di tích.

Di tích Tháp Bà Ponagar vốn được người Chăm xây dựng để thờ Nữ thần Ponagar, nhưng từ năm 1653, từ sự cộng cư, hòa cư của người Việt và người Chăm đã đánh dấu sự hình thành và phát triển một cách mạnh mẽ tín ngưỡng thờ Mẹ Xứ sở của người Chăm với tín ngưỡng thờ Thiên Y A Na Thánh Mẫu của người Việt.

Hằng năm, nơi đây diễn ra Lễ hội Tháp Bà Ponagar vào tháng 3 âm lịch. Đây là một trong những lễ hội dân gian lớn của khu vực miền Trung, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia các nghi thức truyền thống như dâng hương, múa bóng và hát văn.