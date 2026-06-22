Cảnh tượng ai cũng phải 'ôi dồi ôi' biển Cửa Lò

Những ngày qua, thời tiết tại Nghệ An và nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ duy trì nền nhiệt từ 36-38 độ C. Trong cái nắng gay gắt, biển Cửa Lò trở thành điểm đến lý tưởng, thu hút hàng vạn du khách trong và ngoài tỉnh đến nghỉ dưỡng, tắm biển.

Theo ghi nhận, khoảng 16h chiều, bãi biển Cửa Lò luôn tấp nập người dân và du khách. Nhiều gia đình, nhóm bạn lựa chọn đắm mình trong làn nước biển trong xanh để xua tan cái nóng oi bức.

Càng về chiều, lượng người đi tắm biển Cửa Lò càng đông.

Là một trong những bãi biển đẹp và nổi tiếng nhất khu vực Bắc Trung Bộ, Cửa Lò sở hữu đường bờ biển dài khoảng 12km, nước biển trong xanh cùng bãi cát thoải, sạch đẹp. Hệ thống giao thông ngày càng thuận lợi với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông và tuyến đường ven biển đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, đặc biệt đối với du khách từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Để chuẩn bị cho mùa du lịch hè năm nay, chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn cho du khách. Trên dọc bãi biển, 15 điểm tắm tráng được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng, góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Công tác vệ sinh môi trường được tăng cường với xe cào chuyên dụng thường xuyên thu gom rác thải, đá và các vật cản trên bãi biển, giữ gìn không gian sạch đẹp, an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng cứu hộ được bố trí thường trực dọc bãi biển, sẵn sàng hỗ trợ và ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố.

Trên bãi cát, trẻ em thích thú vui đùa cùng bố mẹ.

Anh Nguyễn Văn Nam (du khách đến từ Thái Bình) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm chèo SUP ở biển Cửa Lò. Cảm giác khá thú vị khi được tự mình chèo trên mặt biển, ngắm toàn cảnh bãi biển từ ngoài khơi. Biển Cửa Lò sóng êm, nước trong nên rất phù hợp với hoạt động này”. Với mức giá thuê khoảng 200.000 đồng mỗi lượt, dịch vụ này đang thu hút đông đảo người trẻ và các nhóm khách du lịch.

Du khách thích thú chơi đùa cùng sóng biển.