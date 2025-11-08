Độc đáo ngôi chùa 'xe duyên' cách Hà Nội hơn 100km, níu chân khách thập phương

Chùa Đại Bi (Đại Bi Tự) tọa lạc tại xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình (thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ). Ngôi chùa cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 103km, mất khoảng hơn 2 giờ di chuyển bằng xe ô tô.

Theo truyền thuyết dân gian, từ hàng trăm năm trước, Thánh tổ Từ Đạo Hạnh cùng mẹ từng dừng chân tại nơi này, lập am nhỏ thờ Phật.

Trải qua gần 1.000 năm, am thờ ấy nay đã trở thành chùa Đại Bi sừng sững, uy nghi giữa lòng xứ thành Nam, thu hút hàng nghìn tín đồ Phật tử, du khách tới tham quan, chiêm bái hàng năm.

Ngoài thờ Phật, chùa còn thờ Thánh tổ Từ Đạo Hạnh. Hiện nay, trụ trì của chùa Đại Bi là thầy Thích Bản Thức.

Chùa Đại Bi - một trong những địa điểm tâm linh quen thuộc của người dân xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Phương Anh

Là một trong những điểm đến tâm linh quen thuộc ở địa phương, chùa Đại Bi gây ấn tượng với du khách bởi không gian kiến trúc độc đáo, ẩn chứa ý nghĩa rất sâu sắc. Chùa có tới 60 gian, phần lớn làm bằng gỗ lim. Toàn bộ di tích có bố cục cân đối chắc khỏe.

Trước đây, khi đường sá còn chưa thuận tiện, người dân ở xa đi trẩy hội có khi kéo dài cả tháng. Thời điểm đó chưa có dịch vụ nhà trọ, khách sạn nên bà con đến chiêm bái, tham quan thường nghỉ lại ngay tại hành lang chùa.

Vì vậy, để người dân thập phương có nơi nghỉ ngơi trong những ngày lễ hội, chùa được thiết kế với các gian làm bằng gỗ lim, vừa bền, vừa đẹp lại thông thoáng”, trụ trì Thích Bản Thức chia sẻ.

Ngoài điểm nhấn về kiến trúc, chùa Đại Bi còn gây ấn tượng với du khách về sự linh thiêng. Ở đây, người dân thường truyền tai nhau về các “mối lương duyên” được đơm hoa kết trái qua những dịp lễ hội ở chùa: “Hai mươi phát tấu chùa Bi/ Trai đi được vợ, gái đi được chồng”.

Thầy Thích Bản Thức cho rằng: “Vốn dĩ không có sự sắp đặt nào cả. Vì lễ hội chùa Đại Bi rất linh thiêng, đông đảo người dân từ khắp nơi đổ về đây, trai gái đủ cả. Thế là họ tự nhiên 'va' vào nhau”.

Kiến trúc chùa được làm hoàn toàn từ gỗ lim với những lối chạm khắc tinh xảo. Ảnh: Phương Anh

Thời điểm thích hợp nhất để tham quan chùa Đại Bi là vào tháng Giêng hằng năm. Khoảng thời gian này, chùa tổ chức lễ hội (diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng Giêng) và mở phiên chợ duy nhất trong năm tại khuôn viên chùa vào ngày mùng 8 tháng Giêng, hay còn gọi là hội chợ Viềng.

Ngoài tham quan, chiêm bái, khi tới chùa vào dịp lễ hội và tham gia phiên chợ Viềng “mua may bán rủi’ đầu năm, du khách còn có cơ hội tham gia những hoạt động giải trí dân gian hấp dẫn khác như múa rối nước, đấu vật chầu Thánh, cờ tướng, kéo chữ,...

“Chùa Đại Bi luôn là nơi tôi dẫn gia đình đến chơi mỗi dịp Tết đến, xuân về để nhắc nhở các con về niềm tự hào của quê hương tôi - tỉnh Nam Định cũ.

Hơn nữa, ở thời đại công nghệ số này, tôi càng muốn cho con cái tham gia các hoạt động giải trí dân gian truyền thống để chúng hiểu hơn về văn hóa dân tộc Việt Nam. Từ đó các con sẽ biết trân trọng giá trị lịch sử hơn. Chúng cũng sẽ có thời gian tạm bỏ chiếc điện thoại xuống để thoải mái vui chơi cùng ba mẹ", ông Lương Minh Đoàn - một du khách tham quan chia sẻ.

Chùa Đại Bi được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1964 và lễ hội chùa Đại Bi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2020. Ảnh: Phương Anh

Tuy đã trải qua gần 1.000 năm nhưng công tác bảo tồn của nhà chùa vẫn được thực hiện rất tốt. Những kỷ vật vẫn còn được gìn giữ cẩn thận cho tới tận ngày nay.

Với chiều dài lịch sử, Chùa Đại Bi không chỉ là nơi linh thiêng thu hút đông đảo khách du lịch thập phương mà còn là biểu tượng văn hóa, niềm tự hào của người dân nơi đây.

Nếu có dịp ghé thăm nơi đây, ngoài tham quan chùa Đại Bi, du khách có thể kết hợp khám phá biển Hải Thịnh (thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu cũ) - cách chùa Đại Bi khoảng 40km. Với bờ cát trắng đặc trưng và mặt nước biển lúc nào cũng trong xanh, nơi đây là một điểm đến đáng trải nghiệm.

Ngoài ra, còn rất nhiều địa điểm du lịch khác hấp dẫn trên địa bàn như: chùa Cổ Lễ; biển Rạng Đông,...

Bên cạnh những hoạt động tham quan, vui chơi, du khách tới đây cũng đừng quên thưởng thức các món ăn, đặc sản thơm ngon như: bánh mì Đò Quan; bánh xíu páo; bún sung; nem nắm Giao Thủy; bánh gai Bà Thi,...