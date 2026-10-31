Mùa vàng rực rỡ ở Trùng Khánh, Cao Bằng

Vào mùa lúa chín, vùng đất Trùng Khánh (Cao Bằng) khoác lên mình sắc vàng rực rỡ của những cánh đồng. Giữa núi non trùng điệp, những thửa ruộng uốn lượn theo địa hình, xen lẫn bản làng và những dòng suối nhỏ, tạo nên khung cảnh thanh bình, thơ mộng.

Từ trên cao, mùa vàng Trùng Khánh hiện lên như bức tranh nhiều màu sắc. Những khoảnh ruộng vàng óng đan xen sắc xanh của lúa chưa gặt và màu nâu của đất sau thu hoạch. Trên đồng, người dân tất bật gặt lúa, gom rơm, dựng những cây rơm nhỏ, mang đến nhịp sống rộn ràng giữa không gian núi rừng yên ả.

Những thửa ruộng vàng óng tạo nên bức tranh mùa gặt đầy màu sắc. Ảnh: Hải Ngọc

Người dân tất bật thu hoạch. Ảnh: Hải Ngọc

Những bó lúa được dựng thành từng cụm ngay trên ruộng, nổi bật giữa sắc vàng trải dài của cánh đồng. Ảnh: Hải Ngọc

Người dân tất bật thu hoạch. Ảnh: Hải Ngọc

Những nếp nhà nép mình bên cánh đồng lúa chín, tạo nên khung cảnh yên bình của làng quê vùng biên. Ảnh: Hải Ngọc

Những khoảnh ruộng nối tiếp nhau như các mảnh ghép, tạo nên bức tranh thiên nhiên độc đáo giữa núi rừng Trùng Khánh. Ảnh: Hải Ngọc

Dòng suối uốn lượn qua những thửa ruộng bậc thang và một bản làng bình yên dưới chân núi. Ảnh: Hải Ngọc