Thiên đường mùa thu ở Cao Bằng
Tháng 10, Cao Bằng vào thu tiết trời mát mẻ, lúa trên đồng chín vàng cùng những dòng sông xanh màu ngọc bích, tạo nên khung cảnh trong trẻo, yên bình.
Cao Bằng cách Hà Nội khoảng 280 km, là tỉnh miền núi ở vùng Đông Bắc, có đường biên giới dài hơn 300 km giáp Trung Quốc. Địa hình núi non hiểm trở cùng hệ thống hang động, hồ nước và thung lũng tạo nên cảnh quan đa dạng, thu hút nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến "săn" ảnh mùa thu.
Thung lũng Trà Lĩnh vào mùa lúa được nhiếp ảnh gia Bùi Văn Hải, 36 tuổi, sống ở TP HCM, ghi lại sáng 5/10.
Trong ảnh là thung lũng Phong Nậm cách thác Bản Giốc khoảng 25 km, nổi bật với những cánh đồng lúa trải dài hai bên dòng Quây Sơn. Con sông bắt nguồn từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, chảy vào Việt Nam qua khu vực cửa khẩu Pò Peo, xã Đình Phong (huyện Trùng Khánh cũ) với đoạn chảy trên lãnh thổ Việt Nam dài khoảng 49 km.
Tại Thoong Gót (ảnh) lúa chín vàng uốn quanh dòng Quây Sơn và các dãy núi đá vôi trùng điệp.
Theo các nhiếp ảnh gia, thời điểm lý tưởng để chụp ảnh ở Thoong Gót là sáng sớm hoặc cuối chiều. Nắng chiếu xuyên qua những đám mây giữa lưng chừng núi, tạo nên khung cảnh nên thơ.
Lúa ở Cao Bằng được trồng hai vụ mỗi năm, thường thu hoạch vào khoảng tháng 6 và tháng 10. Mỗi vụ lúa chín kéo dài khoảng 2-3 tuần; năm nay, lúa chín sớm, nhiều cánh đồng đã thu hoạch xong.
Ngoài những thung lũng lúa, trong chuyến đi Cao Bằng mùa thu, anh Hải còn đến núi Mắt Thần, cách trung tâm tỉnh khoảng 39 km, thuộc quần thể hồ Thang Hen, Công viên địa chất Cao Bằng. Theo tiếng Tày, núi có tên Phja Piót, nghĩa là "núi bị thủng lỗ", người địa phương thường gọi là núi Thủng. Bao quanh núi là thung lũng rộng với những thảm cỏ xanh, thích hợp cắm trại.
Đường rẽ vào núi Mắt Thần khá khó tìm, du khách nên hỏi người dân địa phương để tránh đi nhầm đường. Trên hành trình, du khách có thể kết hợp qua đèo Mã Phục, một trong những cung đường có cảnh quan đẹp.
Ngày cuối hành trình, nhiếp ảnh gia Hải tìm đến đồi cỏ Hạ Lang để săn hoàng hôn. Từ tháng 10 đến đầu năm sau, Hạ Lang vào mùa khô, những thảm cỏ chuyển vàng nâu, trải dài trên các triền đồi, tạo nên khung cảnh hoang sơ, bình yên của vùng biên cương.
Nếu không có nhiều thời gian, du khách có thể chọn đến thác Bản Giốc (ảnh), một trong những điểm đến nổi bật của Cao Bằng vào mùa thu. Bản Giốc là một trong những thác nước lớn của Việt Nam, nằm trên đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Du khách có thể thuê bè, thuyền tiếp cận khu vực chân thác để ngắm dòng nước đổ xuống từ khoảng cách gần.
Cơ sở lưu trú tại điểm đến Cao Bằng chủ yếu là homestay, nhà nghỉ, dorm với tiện nghi cơ bản. Các điểm tham quan cách xa nhau, một số cung đường ít trạm xăng, du khách nên đổ đầy bình trước khi khởi hành.
Du khách tới Đà Lạt phần lớn sẽ tới thăm làng Cù Lần, và không ít người thắc mắc về ý nghĩa của tên gọi kỳ lạ, ngộ nghĩnh này.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-11/10/2026 07:00 AM (GMT+7)