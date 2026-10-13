Thiên đường mùa thu ở Cao Bằng

Cao Bằng cách Hà Nội khoảng 280 km, là tỉnh miền núi ở vùng Đông Bắc, có đường biên giới dài hơn 300 km giáp Trung Quốc. Địa hình núi non hiểm trở cùng hệ thống hang động, hồ nước và thung lũng tạo nên cảnh quan đa dạng, thu hút nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến "săn" ảnh mùa thu.

Thung lũng Trà Lĩnh vào mùa lúa được nhiếp ảnh gia Bùi Văn Hải, 36 tuổi, sống ở TP HCM, ghi lại sáng 5/10.

Nhiếp ảnh gia Hải nói không nhớ đã bao nhiêu lần đến Cao Bằng vào mùa thu. Với anh, đây là "thiên đường" sáng tác, bởi "đi đến đâu cũng bắt gặp cảnh sắc đẹp hút hồn". Tháng 10, thời tiết Cao Bằng mát mẻ, khô ráo. Anh Hải chọn di chuyển bằng xe máy để chủ động dừng chụp ảnh ở bất kỳ nơi nào trên đường. Trong hành trình anh 7 ngày ở đây, anh Hải thường thức dậy từ 4h, đến các cánh đồng để ghi lại khoảnh khắc bình minh.

Trong ảnh là thung lũng Phong Nậm cách thác Bản Giốc khoảng 25 km, nổi bật với những cánh đồng lúa trải dài hai bên dòng Quây Sơn. Con sông bắt nguồn từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, chảy vào Việt Nam qua khu vực cửa khẩu Pò Peo, xã Đình Phong (huyện Trùng Khánh cũ) với đoạn chảy trên lãnh thổ Việt Nam dài khoảng 49 km.

Dòng Quây Sơn xanh màu ngọc bích nổi bật giữa những cánh đồng lúa vàng là góc ảnh được nhiếp ảnh gia Hải yêu thích nhất trong chuyến "săn" ảnh mùa thu tại Cao Bằng.

Tại Thoong Gót (ảnh) lúa chín vàng uốn quanh dòng Quây Sơn và các dãy núi đá vôi trùng điệp.

Theo các nhiếp ảnh gia, thời điểm lý tưởng để chụp ảnh ở Thoong Gót là sáng sớm hoặc cuối chiều. Nắng chiếu xuyên qua những đám mây giữa lưng chừng núi, tạo nên khung cảnh nên thơ.

Lúa ở Cao Bằng được trồng hai vụ mỗi năm, thường thu hoạch vào khoảng tháng 6 và tháng 10. Mỗi vụ lúa chín kéo dài khoảng 2-3 tuần; năm nay, lúa chín sớm, nhiều cánh đồng đã thu hoạch xong.

Những cụ già người Tày trên thửa ruộng vào buổi sáng 5/10. Những nếp nhà của người Tày nép dưới chân núi, hướng ra dòng sông và những cánh đồng lúa. Du khách có thể ghé thăm nhà dân, tìm hiểu đời sống và phong tục địa phương trong hành trình khám phá Cao Bằng.

Ngoài những thung lũng lúa, trong chuyến đi Cao Bằng mùa thu, anh Hải còn đến núi Mắt Thần, cách trung tâm tỉnh khoảng 39 km, thuộc quần thể hồ Thang Hen, Công viên địa chất Cao Bằng. Theo tiếng Tày, núi có tên Phja Piót, nghĩa là "núi bị thủng lỗ", người địa phương thường gọi là núi Thủng. Bao quanh núi là thung lũng rộng với những thảm cỏ xanh, thích hợp cắm trại.

Đường rẽ vào núi Mắt Thần khá khó tìm, du khách nên hỏi người dân địa phương để tránh đi nhầm đường. Trên hành trình, du khách có thể kết hợp qua đèo Mã Phục, một trong những cung đường có cảnh quan đẹp.

Ngày cuối hành trình, nhiếp ảnh gia Hải tìm đến đồi cỏ Hạ Lang để săn hoàng hôn. Từ tháng 10 đến đầu năm sau, Hạ Lang vào mùa khô, những thảm cỏ chuyển vàng nâu, trải dài trên các triền đồi, tạo nên khung cảnh hoang sơ, bình yên của vùng biên cương.

Nếu không có nhiều thời gian, du khách có thể chọn đến thác Bản Giốc (ảnh), một trong những điểm đến nổi bật của Cao Bằng vào mùa thu. Bản Giốc là một trong những thác nước lớn của Việt Nam, nằm trên đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Du khách có thể thuê bè, thuyền tiếp cận khu vực chân thác để ngắm dòng nước đổ xuống từ khoảng cách gần.

Cơ sở lưu trú tại điểm đến Cao Bằng chủ yếu là homestay, nhà nghỉ, dorm với tiện nghi cơ bản. Các điểm tham quan cách xa nhau, một số cung đường ít trạm xăng, du khách nên đổ đầy bình trước khi khởi hành.