Du khách đắm mình giữa bản làng Pù Luông bình yên mùa lúa chín

Mùa lúa chín phủ vàng những thung lũng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tạo nên bức tranh bình yên giữa đại ngàn xứ Thanh.

Những cung đường uốn lượn giữa núi non đưa du khách chạm tới vẻ đẹp thơ mộng và nguyên sơ của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Biển mây bảng lảng, khói lam chiều và ánh bình minh đầu ngày khiến Pù Luông trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn tìm lại sự bình yên.

Người dân bản địa tất bật gặt lúa giữa mùa vàng rực rỡ, tạo nên nhịp sống lao động giản dị nhưng đầy sức sống nơi vùng cao.

Giữa mùa vàng rực rỡ ở Pù Luông, người dân bản địa tất bật gặt lúa, tạo nên nhịp sống lao động giản dị nhưng đầy sức sống nơi vùng cao. Bà Pà Bổn Na, người dân tộc Thái ở bản Đôn, nở nụ cười tươi rói chia sẻ vụ này lúa được mùa nên bà con ai cũng phấn khởi. Theo bà Na, sau vụ lúa tẻ hiện tại, đến khoảng tháng 9 - 10, người dân sẽ tiếp tục gieo cấy lúa nếp để kéo dài mùa lúa đẹp phục vụ du khách ghé thăm.

Bà Hà Thị Lan, một nghệ nhân dệt thổ cẩm ở bản Lặn cho biết, thời gian gần đây lượng khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu nghề truyền thống ngày càng nhiều. Không ít du khách dành hàng giờ để xem cách nhuộm sợi, dệt hoa văn và mua khăn, túi, váy thổ cẩm làm quà lưu niệm.

Giữa nhịp sống hiện đại, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Thái ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông vẫn đang được người dân nỗ lực gìn giữ và trao truyền cho thế hệ trẻ. Nhiều nghệ nhân lớn tuổi không chỉ duy trì khung cửi trong mỗi nếp nhà sàn mà còn trực tiếp hướng dẫn con cháu học cách se sợi, nhuộm màu và dệt hoa văn truyền thống. Việc gắn nghề dệt với phát triển du lịch cộng đồng cũng góp phần tạo sinh kế, giúp lớp trẻ thêm yêu và tự hào với bản sắc văn hóa dân tộc mình.

Du khách trong và ngoài nước đến Pù Luông thích thú khi tận tay chạm vào những tấm thổ cẩm rực rỡ, những chiếc túi, khăn piêu hay đồ mây tre đan do đồng bào Thái làm thủ công. Nhiều người say mê ngắm từng đường dệt tinh xảo, tò mò trải nghiệm ngồi bên khung cửi cùng bà con bản địa.

Những sản phẩm mộc mạc mang đậm hơi thở núi rừng không chỉ là quà lưu niệm mà còn chứa đựng nét văn hóa đặc sắc của người Thái, khiến du khách lưu luyến khi rời Pù Luông.

Chị Emma Roberts, du khách người Anh chia sẻ rằng chị đặc biệt ấn tượng với những tấm thổ cẩm do phụ nữ người Thái ở Pù Luông dệt thủ công. Những hoa văn nhiều màu sắc cùng cách dệt tỉ mỉ khiến chị cảm nhận rõ nét văn hóa bản địa nơi đây. Chị cho biết đã mua khăn thổ cẩm, túi vải và vài món đồ mây tre đan để làm quà cho bạn bè, người thân tại Anh. “Mỗi sản phẩm đều mang dấu ấn riêng, không giống đồ sản xuất công nghiệp. Tôi thích cảm giác được mang một phần văn hóa Pù Luông về nhà”, chị Emma Roberts nói.

Ngoài trải nghiệm ruộng bậc thang và nghề dệt truyền thống, các phiên chợ vùng cao ở Pù Luông cũng trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách trong và ngoài nước.

Tại chợ phố Đoàn, từ sáng sớm, người dân các bản làng mang theo rau rừng, măng, mật ong, gà đồi, vải thổ cẩm… đến buôn bán.

Nhiều du khách khi đến Pù Luông thích thú hòa mình vào dòng nước mát lạnh ở Thác Hiêu. Con thác nằm giữa núi rừng nguyên sơ, nước chảy róc rách qua từng tầng đá phủ rêu xanh tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa yên bình.

Nhiều du khách khi đến Pù Luông tỏ ra thích thú trước những guồng nước tre của đồng bào Thái nằm dọc các con suối trong bản. Guồng nước Pù Luông quay đều ngày đêm, đưa nước từ suối lên ruộng bậc thang bằng phương thức hoàn toàn tự nhiên khiến nhiều du khách nước ngoài tò mò, thích thú ghi hình và trải nghiệm.