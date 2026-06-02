Khám phá "vũ điệu" cà kheo trên sóng của ngư dân vùng biển Thịnh Long, Ninh Bình

Đi cà kheo trên sóng vốn là một kỹ năng để mưu sinh của ngư dân ven biển Thịnh Long, Ninh Bình nay đã trở thành đặc sản văn hóa, hấp dẫn du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Hành trình khám phá nghề đi cà kheo bắt đầu từ mờ sáng. Đứng từ trên bờ cát nhìn ra biển, bạn sẽ ngỡ ngàng trước cảnh những bóng người cao lênh khênh tới 2-3m đang sải bước dài trên mặt sóng.

Đi cà kheo trên bờ đã khó, đi cà kheo trên biển lại càng khó hơn. Ấy vậy nhưng những ngư dân Thịnh Long không chỉ đi cà kheo trên sóng biển, họ còn mang theo ngư lưới cụ để đánh bắt hải sản ven bờ.

Đối mặt với vùng biển cát lún Thịnh Long, những ngư dân nơi đây đã biến những thân tre già thành “đôi chân nối dài” để đứng cao hơn sóng, nhìn rõ luồng cá giữa biển khơi.

Ngày nay, công nghệ đánh bắt hải sản hiện đại phát triển, đôi chân cà kheo đã gần như hoàn thành sứ mệnh lịch sử trên sóng biển. Chỉ còn một số ít gia đình sử dụng cà kheo để đi đánh bắt hải sản trên biển.

Sự dịch chuyển kinh tế tạo tiền đề cho bước ngoặt mới. Thay vì mai một, cà kheo đã “lột xác” trở thành loại hình diễn xướng dân gian độc đáo. Từ không gian bao la của biển cả, đôi cà kheo tiến vào các lễ hội truyền thống địa phương.

Ở Khu du lịch biển Thịnh Long, phong trào biểu diễn cà kheo phát triển mạnh, được tổ chức bài bản. Các đội cà kheo quy tụ ngư dân sức khỏe dẻo dai, kỹ thuật thuần thục. Các động tác vũ đạo được sáng tạo và thực hiện chuẩn xác.

Chuyển từ mưu sinh trên biển sang biểu diễn nghệ thuật đặt ra yêu cầu kỹ thuật hoàn toàn khác biệt cho những "nghệ sĩ". Đi biển cần sức bền chống chọi sóng gió, bước lên sân khấu yêu cầu sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay, chân và thần thái.

Các "nghệ sĩ" cà kheo ở Thịnh Long phải tập luyện những tiết mục, động tác khó như múa sư tử, đánh trống, đấu vật, đá bóng. Thử thách lớn nhất là sự đồng diễn, đòi hỏi độ ăn ý tuyệt đối. Tuy nhiên, chính sự mạo hiểm, khéo léo tạo nên sức hút đặc biệt của cà kheo.

Sự hiện diện của những đôi chân cà kheo tại Khu du lịch biển Thịnh Long đang tạo nên nét hấp dẫn riêng đối với du khách. Trải nghiệm đi cà kheo, xem biểu diễn cà kheo trên bãi biển, trong ánh hoàng hôn hay bình minh, là sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa sức lao động bền bỉ và sự thăng hoa nghệ thuật.