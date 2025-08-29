Sắc đỏ giữa ruộng bậc thang Pù Luông điểm hẹn du lịch dịp 2/9

Sắc đỏ thiêng liêng giữa đại ngàn

Cuối tháng 8, về với bản Đôn (xã Pù Luông, huyện Bá Thước), du khách sẽ bắt gặp khung cảnh đặc biệt: cung đường chữ S mềm mại, uốn lượn giữa những thửa ruộng bậc thang xanh ngát, nổi bật với hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió.

Ảnh Pu Luong Mist Valley

Hình ảnh thiêng liêng ấy không chỉ tạo nên điểm nhấn khác biệt cho vùng núi Pù Luông, mà còn gợi lên niềm xúc động, tự hào trong lòng du khách. Theo người dân địa phương, việc treo cờ Tổ quốc dọc cung đường ruộng bậc thang đã trở thành hoạt động thường niên mỗi dịp Quốc khánh 2/9. Năm nay, bà con bắt đầu trang trí từ sớm, khiến toàn bộ con đường như khoác lên tấm áo mới, vừa trang nghiêm, vừa rực rỡ.

Điểm ngắm lý tưởng mùa lễ

Du khách thường chọn đứng ở điểm cao đầu bản để phóng tầm mắt xuống toàn cảnh con đường. Từ trên cao, cung đường hiện ra như một dải lụa mềm mại ôm trọn thửa ruộng xanh non. Xen giữa màu xanh tươi mát là sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, nổi bật và thiêng liêng.

Ảnh Thương Thương

Không ít du khách chia sẻ rằng, khi đứng giữa khung cảnh ấy, họ cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết của đồng bào miền núi. Đặc biệt, khung cảnh này còn là nguồn cảm hứng sáng tác cho nhiều nhiếp ảnh gia, trở thành điểm check-in yêu thích của giới trẻ.

Ảnh Internet

Pù Luông vốn được biết đến là “thiên đường xanh” của Thanh Hóa, nổi bật với khí hậu mát mẻ, ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp và những bản làng mộc mạc. Thời điểm này, lúa đang thì con gái, xanh rì khắp các thung lũng, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Khi hòa cùng sắc cờ đỏ thắm, cảnh quan càng trở nên độc đáo và giàu ý nghĩa.

Để ngắm trọn vẻ đẹp nơi đây, du khách nên đến vào khoảng 7 – 10 giờ sáng hoặc 14 – 17 giờ chiều, khi ánh nắng vàng nhẹ phủ xuống thửa ruộng, khiến khung cảnh thêm phần lung linh. Ngoài việc chiêm ngưỡng con đường chữ S rực rỡ, du khách còn có thể nghỉ ngơi tại các homestay mộc mạc của người Thái, thưởng thức ẩm thực đặc sản và hòa mình vào cuộc sống bình dị nơi bản làng.

Ảnh Ebino Pù Luông Resort and Spa

Khung cảnh cờ đỏ sao vàng rợp giữa ruộng bậc thang không chỉ là cách người dân bản Đôn chào mừng ngày Tết Độc lập, mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần đoàn kết cộng đồng. Với du khách, đó là một lời mời gọi chân thành: hãy đến Pù Luông, để trải nghiệm, để tự hào, và để thêm yêu mảnh đất, con người xứ Thanh.