Tu viện 1.000 năm tuổi giữa đại dương nơi Hề Mộng Dao làm đám cưới

Lễ cưới của Hề Mộng Dao - Hà Du Quân được tổ chức tại lâu đài Mont-Saint-Michel, trước sự chứng kiến của hàng trăm quan khách, chiều 1/6 (giờ địa phương). Khung cảnh lâu đài nơi uyên ương làm lễ cưới, được phủ kín bởi những bông hoa tulip màu hồng, mỗi bông có giá khoảng 6 euro - theo Sinchew. Lễ đường được trang trí tái hiện chủ đề cầu hôn 'Mario cứu công chúa' năm 2019.

Trước hôn lễ xa hoa, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân từng ghé thăm Mont-Saint-Michel vào năm 2025. Nhìn từ xa, Mont-Saint-Michel giống như một kim tự tháp bằng đá vươn lên từ biển cả, tựa pháo đài nổi bất khả xâm phạm trên mặt nước Đại Tây Dương.

Để đến Mont Saint-Michel, du khách có thể bắt tàu hỏa từ Paris hoặc đi xe buýt từ thành phố Rennes hay thị trấn Saint-Malo gần đó. Ảnh: eleonoracosti

Tu viện cổ nằm ngoài khơi bờ biển vùng Normandy được xây dựng từ hơn 1.000 năm trước theo lối kiến trúc Gothic vòm nhọn, nhiều cửa sổ kích thước lớn thường thấy trong các nhà thờ, cung điện. Nơi diễn ra hôn lễ của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân là tu viện nằm ở vị trí cao nhất của hòn đảo này. Ảnh: mojitomanwe

Bên trong tu viện Mont-Saint-Michel là một thế giới kiến trúc Trung cổ đầy ấn tượng, nơi nghệ thuật Romanesque và Gothic hòa quyện hài hòa qua từng hành lang, mái vòm và cột đá. Nhà thờ chính nằm trên đỉnh đảo gây choáng ngợp với không gian cao vút, những ô cửa kính đón ánh sáng tự nhiên và các mái vòm thanh thoát đặc trưng của kiến trúc Gothic.

Khu cloître của tu viện mang vẻ đẹp thanh bình và tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với những dòng du khách đông đúc bên ngoài. Trung tâm là khu vườn xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng. Đây từng là nơi các tu sĩ đi dạo, cầu nguyện và suy ngẫm trong cuộc sống tu hành, đồng thời được xem là một trong những kiệt tác kiến trúc Gothic tinh tế nhất của Mont-Saint-Michel. Ảnh: Paris City Vison

Năm 1874, nơi này được xếp hạng di tích lịch sử và công việc trùng tu bắt đầu được triển khai. Năm 1979, UNESCO công nhận đảo Mont Saint-Michel và khu vực vịnh xung quanh là di sản thế giới.

Ngày nay, tu viện trở thành một trong các điểm đến thu hút khách nhất nước Pháp với hơn 1,3 triệu lượt ghé thăm mỗi năm. Ảnh: pol.albarran

Khu phố cổ dưới chân tu viện mang đậm dấu ấn Trung cổ với những con đường lát đá hẹp, những ngôi nhà cổ san sát và các cửa hiệu nhỏ xinh nép mình sau những bức tường đá hàng trăm năm tuổi. Dọc tuyến phố chính dẫn lên tu viện là hàng loạt nhà hàng, quán cà phê, tiệm bánh và cửa hàng lưu niệm. Ảnh: Comme Des Parisien

Hề Mộng Dao (Ming Xi) hơn Du Quân 6 tuổi, sinh tại Thượng Hải, học ngành thiết kế thời trang tại quê nhà, tốt nghiệp năm 2017. Cô là một trong những người mẫu Trung Quốc hàng đầu thế giới, từng là gương mặt của nhiều thương hiệu cao cấp Alexander Wang, Balmain, Burberry, Dior, Lanvin, Louis Vuitton, là người mẫu chính thức của Victoria's Secret... Cô có hàng triệu người theo dõi trên Instagram.

Hà Du Quân là con trai của tỷ phú sòng bài Hong Kong, Hà Hồng Sân (Stanley Ho) và bà Lương An Kỳ - doanh nhân giàu thứ 24 Hong Kong với khối tài sản 4,2 tỷ USD, theo Forbes. Hiện tại anh điều hành doanh nghiệp riêng, làm ăn phát đạt.