Loại rau có axit folic gấp 20 lần cần tây, ăn nhiều giúp đẹp da, tăng cường miễn dịch, lại không lo tăng cân

Thời tiết ấm áp và ẩm ướt của tháng Năm, cùng với lượng mưa tăng lên, cho phép nhiều loại rau leo ​​phát triển mạnh mẽ, tạo ra những sản phẩm non mềm và mọng nước – mùa vụ hoàn hảo cho chúng.

Có một loại rau phát triển mạnh vào mùa mưa mà bạn không nên bỏ qua: Ngọn su su. Chúng giòn, thơm ngon và đúng mùa – vừa ngon miệng lại vừa thanh mát. Hãy tận dụng mùa vụ và thưởng thức sự tươi ngon của loại rau này.

Giống như ngọn bí ngô, ngọn su su là một loại rau theo mùa phổ biến. So với ngọn bí ngô, loại rau này tiện lợi hơn: cuộng rau không có lớp vỏ nhiều lông tơ nên không mất thời gian tước vỏ, khi rửa cũng không cần vò kỹ, hương vị thơm ngon, giòn ngọt.

Loại rau này rất giàu vitamin C và chất xơ, có thể hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột và giảm táo bón. Chúng cũng giúp tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, cải thiện sức khỏe làn da và có tác dụng làm mát, tất cả đều có lợi cho cơ thể.

Ngọn su su có lượng calo thấp, vì vậy những người đang cố gắng giảm cân có thể ăn loại rau này mà không cần lo lắng, vì chúng khó có thể gây tăng cân.

Vào cuối tháng Năm, ngay cả khi bạn không ăn thịt, hãy cố gắng ăn nhiều loại rau có tính kiềm này hơn.

Loại rau này chứa lượng axit folic gấp 20 lần so với cần tây, khiến nó trở thành một loại rau tuyệt vời cho cả gia đình.

Dưới đây là cách chế biến ngọn su su đơn giản, dễ làm mà hương vị rất thơm ngon.

Món ăn gợi ý: Rau su su đậu hũ lên men

Nguyên liệu: 500g giá su su, 2 muỗng canh rượu gạo, 3 tép tỏi, 2g muối, 1 miếng đậu hũ lên men (chao), một nhúm bột nêm gà và dầu ăn vừa đủ.

Cách làm:

- Nhặt ngọn non, phần cuộng già chút nên bóc vỏ, ngâm trong nước một lúc, rửa sạch và để ráo.

- Làm nóng chảo và cho một ít dầu ăn vào. Phi thơm tỏi băm, sau đó cho muối vào. Cá nhân tôi thấy rằng cho muối trước sẽ làm cho rau xào ngon hơn.

- Cho rau vào, xào nhanh trên lửa lớn, rồi thêm rượu gạo vào đảo đều. Điều này sẽ giúp rau giữ được màu xanh tươi.

- Khi ngọn su su đổi màu, cho một miếng đậu phụ lên men và nửa bát nước nóng vào, rồi nghiền nhuyễn đậu hũ. Thêm bột nêm gà, đảo đều và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức!

Một đĩa ngọn su su xào xanh mướt, thơm phức đã sẵn sàng! Sự kết hợp giữa ngọn su su xào và đậu hũ lên men tạo nên một món ăn tươi ngon, giòn tan, mềm mại với màu xanh tươi tắn và hương thơm tỏi đặc trưng.

Món ăn này rất hấp dẫn, ngon miệng và ăn kèm với cơm rất hợp. Hãy nhớ ăn loại rau này thường xuyên vào tháng 5 để nhận được gấp đôi dưỡng chất mà không lo tăng cân!

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!