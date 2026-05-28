Sập cầu treo ở Indonesia, hai khách Áo tử vong

Tai nạn xảy ra vào sáng 24/5 tại khu du lịch thác nước Cunca Wulang, cách thị trấn Labuan Bajo khoảng hai giờ lái xe. Nạn nhân là bà Astrid (57 tuổi) và ông Jürgen P. (55 tuổi), đến từ Vienna, Áo.

Chia sẻ với truyền thông địa phương, hướng dẫn viên du lịch đi cùng cho biết hai khách gặp nạn khi đang nhờ anh quay video kỷ niệm hành trình.

"Họ đi cạnh nhau và đang mỉm cười trước máy quay. Sau khi họ đi được khoảng 10 m, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gỗ gãy rất lớn, giống như một cành cây lớn đổ xuống", người này kể lại.

Chỉ sau vài giây, các tấm ván sàn cầu sập xuống, khiến hai du khách rơi từ độ cao khoảng 20 m xuống bãi đá ven sông.

Ông Fathur Rahman, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu nạn địa phương, cho biết lực lượng chức năng tìm thấy thi thể hai người dưới lòng sông vào chiều cùng ngày. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình dốc đứng và đá trơn trượt quanh khu vực thác. Thi thể các nạn nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Khu vực Komodo ở Labuan Bajo.

Một số tấm ván trên cây cầu treo dẫn đến thác Cunca Wulang ở Flores bị gãy, khiến hai du khách người Áo rơi từ độ cao 20 m xuống đất. Ảnh: X/NyxNara

Ông Christian Kadang, lãnh đạo cảnh sát Tây Manggarai, cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra và phong tỏa khu vực cây cầu cho đến khi có thông báo mới. "Ưu tiên của chúng tôi hiện nay là thu thập chứng cứ và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn", đại diện cảnh sát nói và cho biết cơ quan quản lý du lịch địa phương cũng nằm trong diện bị xem xét trách nhiệm.

Bộ Ngoại giao Áo đã xác nhận về cái chết của cặp vợ chồng và cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại.

Theo Hey Bali News, nhiều cây cầu treo tại các khu vực hẻo lánh ở Indonesia được xây dựng bằng vật liệu địa phương và ít được kiểm tra định kỳ. Do đặc thù rừng rậm có độ ẩm cao, các cấu trúc bằng gỗ tại đây rất nhanh bị mục nát do thời tiết.

Cunca Wulang là thắng cảnh nổi tiếng trên đảo Flores, thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara. Điểm đến này nằm cách thị trấn du lịch Labuan Bajo khoảng 30 km về phía đông, thu hút đông du khách quốc tế bên cạnh quần đảo Komodo. Thác nước nổi bật với hẻm núi đá tự nhiên, bao quanh bởi rừng nhiệt đới, dòng nước có màu xanh ngọc đặc trưng nhờ địa hình đá vôi.

Để vào thác, du khách phải đi bộ khoảng 20-30 phút từ điểm dừng xe, trải qua các hoạt động trekking xuyên rừng, băng qua cầu treo và men theo vách đá.

Tai nạn du lịch nghiêm trọng tại các điểm thiên nhiên hoang sơ không phải lần đầu xảy ra tại Indonesia, do địa hình hiểm trở và hạ tầng hạn chế. Tháng 12 năm ngoái, 4 thành viên trong một gia đình 6 người đến từ Tây Ban Nha cũng thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật ngoài khơi đảo Flores. Đến tháng 6, một nữ du khách Brazil cũng thiệt mạng do ngã từ núi Rinjani trên đảo Lombok.