7 cách dùng hộp đựng thực phẩm tưởng đúng mà sai

Tái sử dụng hộp đựng đồ ăn mang về

Nếu quán ăn yêu thích chuyển từ hộp xốp sang hộp nhựa dày, bạn có thể nghĩ đây là những chiếc hộp miễn phí lý tưởng để tận dụng tại nhà. Tuy nhiên, cứng cáp không đồng nghĩa với bền lâu, đặc biệt với hộp vốn chỉ được thiết kế để dùng một lần. Chuyên gia dinh dưỡng Samantha Cassetty cho biết các loại hộp này không được thiết kế để tái sử dụng nhiều lần và có thể xuống cấp theo thời gian.

Quá trình xuống cấp không phải lúc nào cũng nhìn thấy bằng mắt thường. Nhiều hộp đựng thực phẩm dùng một lần làm từ nhựa polypropylene, có thể giải phóng nhiều vi nhựa hơn khi thực phẩm được bảo quản trong tủ lạnh lâu hoặc mỗi lần hâm nóng bằng lò vi sóng.

Những hộp này chủ yếu được thiết kế để mang thức ăn từ nhà hàng về nhà, không phải để rửa, làm lạnh và hâm nóng lặp đi lặp lại trong nhiều tuần, nhiều tháng. Thay vào đó, bạn nên đầu tư hộp thủy tinh để có thể rửa và sử dụng lâu dài.

Ảnh: Adobe Stock

Dùng màng bọc thực phẩm cho đồ ăn ẩm

Nhiều người dùng màng bọc nilon để bảo quản bơ, táo, chanh hoặc phô mai còn thừa, giúp thực phẩm tránh nhiễm bẩn và lâu hỏng hơn. Tuy nhiên, loại màng bọc này có thể giải phóng vi nhựa vào thực phẩm.

Một nghiên cứu về màng polyethylene mật độ thấp (LDPE) cho thấy khi tiếp xúc với thực phẩm ẩm và trải qua các quá trình hâm nóng, hấp, làm lạnh, đông lạnh hoặc rã đông, lượng vi nhựa và hóa chất giải phóng tăng lên. Ngược lại, tiếp xúc với nước ở nhiệt độ ổn định hầu như không làm tăng lượng vi nhựa.

Để hạn chế tiếp xúc trực tiếp, có thể dùng màng bọc phủ lên miệng đĩa hoặc thay bằng màng sáp ong. Loại màng này làm từ cotton phủ sáp ong, có thể tái sử dụng, giặt sạch và không chứa nhựa.

Bảo quản rau củ trong túi nilon đựng rau củ của siêu thị

Để táo, ớt chuông hay khoai tây không lăn khỏi xe đẩy, nhiều người cho chúng vào những túi nilon mỏng có sẵn tại siêu thị. Tuy nhiên, loại túi này chỉ phù hợp để đựng thực phẩm khi mua sắm, không nên dùng để bảo quản tại nhà.

Chuyên gia Meyer cho biết túi nilon giữ ẩm không đồng đều, khiến rau củ quả nhanh hỏng hơn.

Bạn nên lấy thực phẩm ra khỏi túi ngay khi về nhà hoặc thay bằng túi lưới, túi vải có thể giặt và tái sử dụng. Meyer khuyến nghị túi đựng rau củ bằng 100% cotton vì thoáng khí, giúp điều hòa độ ẩm tốt hơn túi nilon và giảm lượng nhựa dùng một lần trong gia đình.

Hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa bằng lò vi sóng

"Hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa bằng lò vi sóng có thể khiến vi nhựa thôi nhiễm vào thực phẩm, đặc biệt khi hộp không được thiết kế để dùng trong lò vi sóng, như hộp đựng bơ thực vật cũ hoặc hộp đồ ăn mang về", chuyên gia dinh dưỡng Jennifer House cho biết.

Nghiên cứu cho thấy chỉ ba phút hâm nóng bằng lò vi sóng có thể giải phóng tới 4,22 triệu hạt vi nhựa trên mỗi cm2 bề mặt nhựa.

Để giảm tiếp xúc, ngay cả khi chưa thể thay toàn bộ hộp nhựa bằng thủy tinh, kim loại hoặc sứ, bạn chỉ cần chuyển thức ăn sang đĩa thủy tinh hoặc sứ an toàn với lò vi sóng trước khi hâm nóng.

Không ghi ngày bảo quản lên hộp thức ăn

Chỉ dựa vào trí nhớ, mùi hoặc hình thức để xác định thức ăn thừa còn an toàn hay nên bỏ có thể khiến bạn và gia đình tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Chuyên gia dinh dưỡng Cassetty cho biết khi thức ăn được chuyển vào hộp, chúng ta dễ quên đã bảo quản bao lâu, từ đó ăn phải thực phẩm quá thời hạn.

Hầu hết thức ăn thừa có thể để trong tủ lạnh 3-4 ngày. Sau đó, vi khuẩn có thể sinh sôi đến mức gây hại. Đáng lưu ý, thực phẩm hỏng không phải lúc nào cũng có dấu hiệu rõ ràng. Để tránh ăn phải thức ăn để quá lâu, nên đặt băng keo giấy và bút dạ gần tủ lạnh, đồng thời ghi ngày bảo quản lên hộp mỗi khi cất thức ăn.

Bảo quản rau salad trong hộp nhựa ban đầu

Hộp nhựa đựng rau salad và rau thơm giúp ngăn bụi bẩn, vi khuẩn tiếp xúc với rau khi ở cửa hàng, nhưng lại có thể khiến chúng nhanh hỏng hơn khi bảo quản trong tủ lạnh tại nhà. Hơi ẩm từ việc rửa rau hoặc thay đổi nhiệt độ trong quá trình mang về bị giữ lại trong hộp, khiến rau nhanh héo, úng và thối.

Để rau salad và rau thơm tươi lâu hơn, nên bỏ hộp nhựa và chuyển sang vật liệu có khả năng hút ẩm. Meyer cho biết bà thường bọc rau thơm và một số loại rau lá xanh như cải lá, cải xoăn bằng khăn bếp 100% cotton trước khi cho vào tủ lạnh. Bạn không nhất thiết phải mua khăn chuyên dụng mà có thể dùng khăn cotton thông thường.

Cho thức ăn nóng vào tủ lạnh hoặc tủ đông

Khi vội sau bữa tối, nhiều người có thói quen cho thức ăn còn nóng vào hộp rồi cất ngay trong tủ lạnh hoặc tủ đông. Tuy nhiên, một nồi súp hoặc món hầm lớn có thể gây vấn đề. Thức ăn nóng trong hộp lớn, sâu lòng nguội chậm, làm tăng nhiệt độ xung quanh và có thể khiến các thực phẩm bên cạnh rơi vào "vùng nhiệt độ nguy hiểm", tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Chuyên gia House khuyên nên chia thức ăn nóng vào hộp nông, để nguội ở nhiệt độ phòng không quá hai giờ hoặc cho vào tủ lạnh. Hộp nông giúp thức ăn nguội nhanh hơn, rút ngắn thời gian ở vùng nhiệt độ nguy hiểm và giúp tủ lạnh nhanh trở lại nhiệt độ an toàn.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), thức ăn cần giảm từ 57 độ C xuống 5 độ C trong vòng 6 giờ, trong đó phải hạ xuống khoảng 24 độ C trong tối đa 2 giờ.