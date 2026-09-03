Chiều 2/9 không vội về Hà Nội, du khách 'giải nhiệt' ở biển Bãi Cháy

Ngày 2/9, thời tiết khu vực Khu du lịch Bãi Cháy, TP Quảng Ninh nắng nóng đỉnh điểm. Ghi nhận của PV Tiền Phong tại khu vực bãi tắm vào lúc 16h30 nhiệt độ 34 độ, cảm giác thực tế là 37 độ. Trời nắng nóng, oi bức.

Cả bãi biển lác đác vài người ra các bóng cây để tránh nóng. Một số người đi dạo trên bãi biển phải che ô hoặc mặc áo chống nắng để tránh bị cháy da.

Đến khoảng 17h30, trời bắt đầu dịu, bãi biển trở nên đông đúc, sầm uất người đến tắm biển. Dù là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 2-9, nhưng nhiều khách du lịch ở các địa phương gần Quảng Ninh như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội... vẫn ở lại tắm biển để giải nhiệt trước khi trở về nhà.

Trên đường Kỳ Quan, ôtô đỗ hàng dài dọc bãi tắm. Theo một số người, việc di chuyển xe cá nhân từ Quảng Ninh về đến Hà Nội hay Hưng Yên, Bắc Ninh chỉ có hơn 3 tiếng.

Anh Nguyễn Văn Quân (ở phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, do thời tiết nắng nóng và biết thời điểm hiện tại các tuyến đường trở về Hà Nội đã ùn tắc nên cả gia đình quyết định nán lại buổi chiều tại Quảng Ninh để tắm biển.

"Chúng tôi dự kiến tắm xong sẽ dẫn các cháu đi ăn rồi khoảng 21h mới di chuyển về Hà Nội. Tôi mong lúc này tuyến đường dẫn về nhà sẽ hết cảnh ùn tắc", anh Quân chia sẻ.

Bãi biển dài hơn 3 km chật kín người xuống tắm để giải nhiệt trước cái nắng nóng oi bức của ngày cuối hè.

Mọi người thỏa thích nô đùa dưới biển để giải đi cơn nắng nóng đỉnh điểm cao nhất trong suốt 5 ngày nghỉ lễ vừa qua.

Một số lựa chọn ngồi trong những túp lều bóng râm ngay phía trước bãi tắm để đón gió biển.

Đến khoảng 18h30 khi sắp đến giờ đóng cửa, cả bãi tắm đông nghịt hàng nghìn người.

Theo UBND TP. Quảng Ninh, trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn thành phố đón khoảng 568.000 lượt (đạt 160% so với cùng kỳ năm 2025); khách lưu trú ước đạt 227.500 lượt (đạt 170% so với cùng kỳ 2025). Tổng thu du lịch ước đạt 1.800 tỷ đồng (đạt 184% so với cùng kỳ 2025). Công suất phòng các khách sạn từ 3-5 sao đạt 80-85%. Khu du lịch Bãi Cháy vẫn là tâm điểm thu hút khách du lịch đến TP Quảng Ninh tham quan và nghỉ dưỡng.