10 tỉnh thành đạt doanh thu du lịch nghìn tỷ dịp 2/9

Theo báo cáo từ các địa phương, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày (29/8-2/9) giúp lượng khách du lịch cả nước tăng cao, đa số các tỉnh thành tăng trưởng từ 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm 10 địa phương đạt doanh thu nghìn tỷ gồm Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lào Cai, Quảng Ninh, Huế, Hải Phòng, Lâm Đồng và Ninh Bình.

Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng vẫn dẫn đầu cả nước, với mỗi địa phương đạt doanh thu trên 3.000 tỷ đồng. Riêng Hà Nội, lượng khách và doanh thu năm nay giảm so với 2025 - năm với sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80), hút lượng khách kỷ lục. Nhưng so với 2024, Hà Nội vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 82% về lượng khách và 31% về doanh thu.

TP Huế ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc nhất, doanh thu tăng khoảng 383% so với cùng kỳ trong khi lượng khách tăng 230%. Mức tăng doanh thu cao hơn đáng kể so với mức tăng lượng khách cho thấy chi tiêu bình quân mỗi khách cũng tăng mạnh, nhờ hàng loạt lễ hội lớn, chính sách miễn phí vé tham quan di tích và các sự kiện văn hóa - thể thao thu hút khách lưu trú dài ngày hơn. Công suất phòng nhiều nơi đạt 100% trong giai đoạn cao điểm 30/8-1/9.

Khánh Hòa dẫn đầu nhóm còn lại, nhờ các khu nghỉ dưỡng ven biển Bãi Dài, Dốc Lết, Vĩnh Hy và đường Trần Phú (Nha Trang) cùng các đảo, kết hợp sản phẩm mới và chương trình ưu đãi từ khu vui chơi giải trí.

Tại Hải Phòng, du lịch ẩm thực (food tour) tiếp tục là sản phẩm hút khách, riêng ba ngày cao điểm 30/8-1/9 công suất phòng nhiều nơi đạt 80%.

Du khách tham quan Thảo Cầm Viên, TP HCM, ngày 1/9. Ảnh: Quỳnh Trần

Ninh Bình đạt doanh thu tăng 93,5% so với cùng kỳ 2025 nhờ các sản phẩm du lịch di sản, văn hóa, sinh thái tiếp tục giữ vai trò chủ lực, theo lãnh đạo Sở Du lịch. Khách năm nay có xu hướng kết hợp nhiều điểm đến và lưu trú qua đêm. Hoa Lư, Tam Cốc và một số khu vực ven biển đạt công suất phòng 90-100% trong ngày cao điểm.

Các điểm du lịch về nguồn cũng hút khách dịp này. Chỉ riêng sáng 2/9, khoảng 30.000 lượt khách viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội, người dân xếp hàng dài gần một km trong công viên Bách Thảo dưới nắng để đợi đến lượt. Tại Nghệ An, khu di tích Kim Liên đón hàng chục nghìn lượt khách tham quan, dâng hương tưởng niệm.