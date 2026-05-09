Những đêm đi săn dải Ngân hà ở Côn Đảo

Không đơn giản là “giơ máy lên và bấm”

Trong khi nhiều du khách tìm đến biển để tận hưởng nắng vàng và làn nước xanh trong ban ngày, thì với anh Nguyễn Thanh Tuấn, một thợ chụp ảnh tự do, hành trình đáng nhớ nhất tại Côn Đảo lại bắt đầu từ sau nửa đêm. Đó là những đêm “săn” dải Ngân hà (Milky Way), nơi vẻ đẹp của vũ trụ hiện ra rõ ràng đến mức có thể khiến bất cứ ai lặng người.

“Cứ tưởng tới nơi sẽ vắng lắm, ai dè đông quá trời”, anh Tuấn kể lại. Điều khiến anh bất ngờ không chỉ là lượng người đổ về các điểm chụp, mà là sự xuất hiện của những dịch vụ chuyên đưa khách đi “săn Milky Way”, tương tự các tour săn mây ở Đà Lạt.

Một xu hướng mới đang dần hình thành, kéo theo sự đầu tư bài bản từ các hướng dẫn viên và thợ ảnh địa phương.

Anh Tuấn tập trung từ rạng sáng để săn Milky Way tại các bãi biển vắng.

Trong hai đêm tác nghiệp, anh Tuấn chọn những điểm quen thuộc với giới nhiếp ảnh thiên văn: mũi Chân Chim lúc 1h30 rạng sáng 24/4 và bãi Nhát vào 3 giờ ngày 29/4.

Ngoài ra, anh cũng nhắc đến hàng loạt địa danh lý tưởng khác như Mũi Cá Mập, mũi Tàu Bể, bãi đá cổ hay hòn 7 Cạnh - tất cả đều có chung đặc điểm: hướng ra phía đông hoặc đông nam, xa khu dân cư để hạn chế ô nhiễm ánh sáng.

Theo anh Tuấn, chụp được Milky Way không đơn giản là “giơ máy lên và bấm”. Đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố: bầu trời phải trong, không mây; không khí sạch; đặc biệt là không có ánh trăng hay ánh đèn đô thị lấn át.

“Phải xem kỹ lịch trăng lặn, kiểm tra chất lượng không khí, mức độ ô nhiễm ánh sáng bằng các ứng dụng chuyên dụng”, anh chia sẻ. Ngay cả thời điểm trong năm cũng ảnh hưởng đến việc dải Ngân hà xuất hiện sớm hay muộn.

Dải Ngân hà hiện rõ trên bầu trời đêm tại Côn Đảo

Những ký ức tuổi thơ

Điều thú vị là, không chỉ những người có máy ảnh chuyên nghiệp mới tham gia cuộc chơi này. “Nhiều bạn trẻ chỉ dùng điện thoại cũng chụp được Milky Way rất đẹp”, anh nói. Công nghệ đã rút ngắn khoảng cách, giúp trải nghiệm thiên văn trở nên gần gũi hơn với số đông.

Một chi tiết đặc biệt trong hành trình của anh Tuấn là dự định một mình ra nghĩa trang Hàng Keo vào ban đêm để tiếp tục chụp ảnh - vừa là thử thách cá nhân, vừa là một chút “phiêu lưu tâm linh”.

Câu nói nửa đùa nửa thật của anh: “Test khả năng tâm linh thử coi, chứ dạo này mình cảm thấy lạ lạ lắm,” khiến câu chuyện thêm phần thú vị, nhưng cũng cho thấy tinh thần khám phá không giới hạn của người cầm máy.

Không chỉ là hành trình săn ảnh, những đêm ngắm Milky Way còn gợi lại trong anh những ký ức tuổi thơ.

“Ngày nhỏ ở quê, bầu trời trong lắm. Mỗi khi trời đẹp, ngoại hay gọi mình dậy, chỉ từng chòm sao rồi kể chuyện”, anh nhớ lại. Giữa không gian tĩnh lặng của biển đêm, những ký ức ấy như sống lại, tạo nên một lớp cảm xúc rất riêng mà không bức ảnh nào có thể truyền tải trọn vẹn.

Hiện nay, khi việc tìm kiếm một nơi “trời tối đúng nghĩa” ngày càng khó, những địa điểm như Côn Đảo trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Không chỉ mang lại trải nghiệm độc đáo cho du khách, trào lưu săn Milky Way còn góp phần quảng bá hình ảnh một Côn Đảo sạch, hoang sơ và giàu tiềm năng du lịch đêm.

Theo anh Tuấn, chính sự lan tỏa trên mạng xã hội đã thúc đẩy nhu cầu này, giúp người dân địa phương có thêm nguồn thu nhập từ các dịch vụ liên quan.

Hành trình săn Milky Way thường bắt đầu từ nửa đêm và kéo dài đến rạng sáng.

“Khách sẵn sàng thức dậy lúc 2-3 giờ sáng, đi xa, chờ đợi chỉ để có một tấm ảnh”, anh nói. Nhưng điều đáng quý hơn cả là ý thức chung của cộng đồng: mọi người giữ im lặng, hạn chế dùng đèn pin hay đèn xe để không ảnh hưởng đến người khác. Một “văn hóa săn sao” đang dần hình thành - tự nhiên, văn minh và đầy tôn trọng.

Đêm trăng 13 khép lại 6 ngày ở đảo, anh Nguyễn Thanh Tuấn rời trung tâm lúc 3 giờ sáng, hướng về Bãi Nhát. Gần đường lớn nên ánh đèn gây khó canh sáng hơn mũi Chân Chim, bù lại có nhiều cụm đá đẹp và may mắn thấy sao băng xanh. 3h30 có mặt, chọn nhanh góc chụp, tác nghiệp đến 4h30 khi trời hửng sáng rồi quay về trung tâm.

Với anh Tuấn, mỗi chuyến đi là hành trình tìm kiếm những khung hình đẹp, đồng thời là cách để kết nối lại với thiên nhiên, với ký ức và với chính mình. Và đôi khi, chỉ cần một đêm không ngủ dưới bầu trời đầy sao, người ta có thể tìm thấy nhiều hơn cả một bức ảnh - đó là cảm giác bình yên hiếm hoi giữa cuộc sống hiện đại.