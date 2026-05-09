Cung đường Trường Sơn Đông đẹp như mơ vào mùa hoa nở

Con đường Trường Sơn Đông uốn lượn qua những triền núi, vắt mình qua thung lũng và len lỏi giữa những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn. Vào mùa này, từng mảng rừng như khoác lên mình tấm áo mới – nơi xanh non của lá mới đan xen với sắc đỏ, vàng của những tán cây đang vào mùa thay lá. Những chiếc lá khẽ rơi trong gió, xoay tròn như những cánh bướm, phủ lên mặt đất một lớp thảm mềm mại, nhuộm màu thời gian.

Trên nền sắc lá ấy, hoa rừng bất chợt bừng nở. Hoa mua tím biếc ven đường, hoa sim dịu dàng nơi sườn đồi, hay những chùm hoa dại không tên với đủ sắc màu rực rỡ. Mỗi loài hoa mang một vẻ đẹp riêng, nhưng tất cả cùng hòa quyện, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động, khiến bất cứ ai đi qua cũng phải chậm lại để ngắm nhìn.

Không chỉ là cảnh sắc, mùa hoa nở và thay lá trên cung đường Trường Sơn Đông còn gợi lên nhiều cảm xúc. Đó là cảm giác bình yên khi hòa mình vào thiên nhiên, là chút hoài niệm trước những tán lá đổi màu, và là dấu hiệu của sự tái sinh khi chồi non xuất hiện sau những ngày khô cằn.

Trên những triền núi, các loài cây như xà cừ, cây lá đỏ chuyển màu theo từng giai đoạn: từ xanh non sang vàng, rồi đỏ, ánh lên sắc cam dưới nắng. Lá rơi phủ kín lối mòn, tạo nên một lớp thảm tự nhiên.

Những chiếc lá mỏng manh rơi theo gió, phủ kín lối mòn, tạo nên tấm thảm mềm mại như những bước chân thời gian. Giữa không gian ấy, hoa rừng cũng thi nhau bung nở – có loài tím biếc bên vệ đường, có loài rực rỡ như ngọn lửa, lại có những chùm trắng tinh khôi nhẹ nhàng như mây trời.

Tiếng suối róc rách len qua từng phiến đá, phản chiếu bầu trời xanh và những tán lá đang đổi màu. Tiếng chim gọi bầy, tiếng gió xào xạc hòa quyện thành bản nhạc của núi rừng – chậm rãi đầy chất thơ.

Buổi sớm, khi sương còn bảng lảng trên những tán cây, ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá, đánh thức cả khu rừng. Tiếng chim rừng ríu rít gọi nhau, hòa cùng tiếng gió vi vu qua những hàng cây đang thay lá, tạo nên một bản giao hưởng dịu dàng. Con đường như dài hơn, nhưng cũng trở nên thi vị hơn trong khoảnh khắc giao mùa ấy.

Du khách từng đi qua cung đường này, mùa thay lá không chỉ là hiện tượng tự nhiên, mà còn là dấu ấn của thời gian, của sự chuyển mình không ngừng của núi rừng. Còn với những ai lần đầu đặt chân đến, đó là một món quà bất ngờ trước vẻ đẹp hoang sơ, nguyên bản hiếm nơi nào cũng có được.

Trường Sơn Đông, vào mùa hoa nở và thay lá, không chỉ là một cung đường để đi qua, mà là một hành trình để cảm nhận. Ở đó, mỗi bước chân như chậm lại, để lắng nghe hơi thở của đại ngàn, để thấy lòng mình dịu lại giữa những sắc màu thiên nhiên đang chuyển mình đầy tinh tế.

Khi rời đi, du khách mang theo không chỉ là những bức ảnh đẹp, mà còn là những ký ức khó quên – về một mùa hoa nở rực rỡ, một mùa lá rơi nhẹ nhàng trên cung đường Trường Sơn Đông đầy mê hoặc.