Chữa lành bằng chuyến du lịch một mình sau khi bỏ người yêu

Jodie Hughes, người Pháp sống tại Paris, duy trì mối quan hệ với bạn trai người Mỹ, sống tại Boston, từ năm 2022. Bạn trai yêu cầu cô tới Mỹ sống nếu hướng đến tương lai lâu dài và ban đầu, Jodie đã xiêu lòng.

Cô lên kế hoạch tới Mỹ 5 tuần để sống thử với người yêu nhưng trước chuyến bay một tháng, bạn trai nói chia tay.

Vì vé máy bay không thể hoàn lại và Jodie cũng thích du lịch một mình, cô vẫn chọn tới Mỹ dù không còn người yêu. Chuyến bay hạ cánh tại San Diego, nơi người bạn thân của Jodie sống.

"Tôi hy vọng chuyến đi giúp mình mạnh mẽ hơn thay vì chìm trong buồn bã", cô nói, cho biết sau cùng chuyến đi đem đến cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

Jodie trong chuyến đi một mình. Ảnh: Jodie Hughes

Jodie đi từ San Diego đến San Francisco rồi Portland, dành vài tuần bên những người yêu quý. Jodie tâm sự về lý do khiến mối quan hệ kết thúc. Họ lắng nghe chân thành, đưa Jodie đi khám phá khắp nơi từ California đến Oregon. Nữ du khách Pháp chia sẻ rất khó để buồn khi xung quanh là những người mình yêu thương. Ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp bên họ đã giúp cô chữa lành nỗi buồn chia tay.

Phần khó nhất của hành trình 5 tuần nằm ở Boston, một trong những thành phố có chi phí đắt nhất nước Mỹ. Do không có đủ tiền du lịch một tuần ở đây, cô đăng chuyện chia tay lên nhóm mạng xã hội dành cho khách nữ để xin ở nhờ, hứa đáp lại ở Paris trong tương lai.

Jodie nhận được nhiều lời đề nghị tử tế và sau cùng, cô chọn đến ở cùng một bà mẹ đơn thân. Khi đã có chỗ ở, Jodie bắt đầu khám phá Boston từ cảnh đẹp đến ẩm thực. Món doughnut vị kem Boston là thứ nữ du khách Pháp nhớ nhất.

"Cảm giác kỳ lạ khi ngày qua ngày lang thang trong thành phố mình từng hình dung sẽ là nơi xây dựng cuộc sống", cô nói.

Thử thách lớn nhất với Jodie là bữa cuối với người yêu cũ trước khi về Paris. Cô căng thẳng đến nỗi gần như không động đũa. Dù vậy, Jodie cũng hài lòng với đoạn kết này, nhận ra chia tay là quyết định đúng đắn.